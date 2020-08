רואד-טריפ עם קווין קוסטנר

מתכננות טיול ברחבי ארצות הברית בעתיד? אולי תרצו להוריד את אפליקציית HearHere, שאחד ממקימיה הוא השחקן קווין קוסטנר. האפליקציה מלווה את המטיילות בסיפוריהם של האנשים, המקומות וההיסטוריה הארוזים בפורמט פודקאסט ומתנגנים בקולותיהם של קוסטנר, מאמן הכדורסל פיל ג׳קסון ואחרים. נכון להיום כוללת האפליקציה למעלה מ-1,500 סיפורים מהחוף המערבי, כשעד הקיץ היא צפויה להכיל 10,000 סיפורים מחוף לחוף. הסיפורים נעים בין היסטוריה, ספורט, תרבות, מוזיקה וגיאולוגיה, והמאזינים יכולים להאזין לחמישה סיפורים בחינם ולאחר תקופת הניסיון תוכלו לרכוש מנוי שנתי בסך 49.99 דולר.

דרכים איטיות

לרשת השבילים ומסלולי הטיול הענפים של בריטניה תתווסף בקרוב רשת Slow Ways הכוללת 7,000 מסלולי הליכה המחברים בין 2,500 מקומות מיושבים בממלכה. את הרשת יצר דניאל רייבן-אליסון (Daniel Raven-Ellison) "גיאוגרף-גרילה" שהפיח חיים חדשים בנתיבים עתיקים וחיבר אותם לרשת אחת. "המטרה של Slow Ways היא לעודד ולתמוך בהרבה יותר אנשים לצאת להליכה ולגלות מקומות חדשים", אמר רייבן-אליסון ל-Lonely Planet. "בעוד הרבה אנשים ישתמשו בהם לבילוי, אני באופן אישי באמת מקבל השראה מהזיכרון של היעוד המקורי של שבילים אלו: (לאפשר) לאנשים ללכת למקומות סמוכים לבקר משפחה, לטובת מסחר או עבודה." על אף שרייבן-אליסון השתעשע כמה שנים ברעיון ליצור רשת שבילים, את הטיוטה הראשונית ל-Slow Ways הוא יצר בשלושת חודשי הסגר בעזרת 700 מתנדבים שהשתמשו במפות של סוכנות המיפוי הלאומית של בריטניה. רייבן-אליסון והמתנדבים ממשיכים לשפר את המסלולים, ובסתיו הקרוב הוא מקווה לגייס 10,000 צועדים לבחינת 10,000 הק״מ של השבילים במו רגליהם. "כולנו צריכים להיות מסוגלים לצעוד ישירות, בבטחה ובהנאה ליישוב הסמוך הבא, ואם אנו יודעים שזה יעשירו את חיינו וישפרו את איכות-סביבתנו, עלינו להיות מוכנים לנוע לאט יותר כדי להגיע ליעדים שלנו. בהתחשב בכל הבעיות העומדות בפנינו כיום עם בריאות הציבור והסביבה שלנו, אני מקווה ש-Slow Ways יעודדו יותר אנשים להסתובב ברחבי המדינה ברגל לא רק לבילוי אלא גם לתועלתיות".

פינוק שוויצרי

מתנה שווה מצפה למי שתגיע לז׳נבה עד סוף השנה האזרחית: שובר בשווי 100 פרנק שוויצרי (כ-110 דולר/ 370 שקל). כמו רבות אחרות בעולם, גם העיר השניה בגודלה בשוויץ מבקשת לעודד בחזרה את ענף התיירות ובחרה בשובר הניתן למימוש במלונות, מסעדות, בתי קפה, ברים ומגוון אטרקציות עירוניות. זאת ועוד, מי שתגיע לעיר דרך שדה התעופה תהנה מכרטיס-חינם לשימוש בתחבורה הציבורית למשך 80 דקות, ולאחר הצ׳ק-אין במלון, אכסניית-נוער או אתר הקמפינג - מכרטיס לשימוש חופשי בתחבורה הציבורית לכל תקופת השהות. את שובר-המתנה תקבלו בתנאי שתבלו לפחות 2 לילות באחד מעשרות המלונות המשתתפים.