טוקיו: הכי קרוב לפיפי ביער

האדריכל היפני קנגו קומה חשף בתחילת החודש את Walk in the Woods, מבנה שירותים ציבוריים עשוי עץ ארז העומד לרשות המבקרים בפארק נבשימה שוטו בטוקיו. עד לאחרונה שכן במיקום שופע הירוק מבנה בטון לבן וחורג לסביבה, וקומה בחר בו במיקום תקווה להפיג את "הדימוי המקובל של שירותים ציבוריים". לשם כך, בנה קומה חמישה תאים המחוברים ביניהם על ידי שביל מדורג (שהעניק למקום את שמו - טיול ביער), אחד מתאים לשימוש גם עבור ילדים ובאחר יש מספיק מקום להחלפת בגדים לטובת משתתפים באירועים באזור.

הפיכתם של שירותים ציבוריים באזור שיבויה העמוס ממבנים אפלים ומצחינים לפינות חמד מזמינות מתאפשרת בזכות פרויקט של קרן ניפון. עד כה נפתחו בעיר שירותים בתכנונם של אנדו טדאו, שיגרו באן, פומיהיקו מאקי ואחרים. צילום: Satoshi Nagare, courtesy of The Nippon Foundation צילום: Satoshi Nagare, courtesy of The Nippon Foundation

איטליה: רכבת לילה יוקרתית

למערכת הרכבות הנהדרת של איטליה צפויים להתווסף ב-2023 עשרה קווי-לילה חדשים ויוקרתיים. ה-Treno Dolce Vita (רכבת הדולצ׳ה ויטה) היא שיתוף פעולה של חברת הרכבות הלאומית Trenitalia וחברת Arsenale S.p.A המתמחה ב"אירוח יוקרתי". המסלולים המתוכננים יעברו ב-128 ערים באיטליה, כשכל נסיעה תימשך בין לילה לשלושה לילות. מהדיווח שפורסם ב-CNN עולה עוד, כי כל רכבת תהיה בת 11 קרונות עם מקום לינה ל-64 נוסעים ב-32 תאים ו-12 סוויטות, ועיצוב הפנים יכלול פריטי רטרו של מעצבים איטלקים איקונים כגון ג'יו פונטי, קרלו סקרפה ופיירו פורנסטי, ועל התפריט ינצח השף קרלו קרקו.

בתוך כך הודיעה חברת Trenitalia על השקת של מסלולים חדשים ביניהם נסיעה בין מילנו לקלבריה ב-Frecciarossa, הרכבת המהירה שמגיעה ל-300 קמ״ש, כמו גם בין בולזאנו לאנקונה, ומילנו לטרנטו ובולזאנו.

גלזגו: לינה ידידותית לסביבה לפעילי התנועה לצדק אקלימי

בסקוטלנד נערכים לוועידת האקלים ה-26 של האומות המאוחדות שיגיעו בסתיו הקרוב, ולפעילי התנועה לצדק-אקלימי שמגיעים ל-COP26 יש הזדמנות ליהנות מלינה ידידותית - גם לסביבה - בביתם של תושבים. יוזמה של כמה גופים מקומיים מציעה רשת אירוח-ביתי בגלזגו וסביבותיה, המחברת בין תושבים המעוניינים להציע מקום לינה בבתיהם לפעילים הבינלאומיים ו"לטפח קשרים בין התנועה לקהילות מקומיות, […] להציע מגורים במחירים סבירים לאלה הזקוקים להם ביותר".

מאז 2009, עת נערכה ועידת האקלים בקופנהגן, מארחת קהילת Human Hotel פעילים בתנועה לצדק אקלימי, ולארגון השנה חברו גם התנועות האזרחיות COP26 Coalition ו-Stop Climate Chaos Scotland .

בגלזגו נרקמו בשנה שעברה תוכניות מרחיקות לכת להפוך לעיר הראשונה בממלכה המאוחדת שתגיע ליעד (שנקבע ל-2045) של "אפס פליטות" פחמן. כדי להגיע למטרה, מתכננים בעירייה להגביר השקעות בתשתית אנרגיה מתחדשת. "יש לנו אספקה גדולה של אנרגיה מתחדשת על סף דלתנו […] עכשיו, אנחנו צריכים להשקיע בטכנולוגיות ובתוכניות שיהפכו את שאר הכלכלה של גלזגו ל-net zero לפני כל עיר אחרת", אמר קית אנדרסון, מנכ"ל Scottish Power, ספקית אנרגיה המקומית שפועלת ביחד עם העירייה על התוכנית, וציין כי הוא מקווה שהצהרתם המשותפת תדרבן ערים נוספות להצטרף למירוץ.