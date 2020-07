אספן: אתר נופש מצמצם את טביעת הרגל הפחמנית

אתר נופש בקולורדו ניצל את תקופת הסגר כדי להפוך לירוק מתמיד. שורה של צעדים ננקטו בשבועות שקדמו לפתיחה המחודשת של Aspen Meadows Resort, שנועדו הן לשמור על בריאות האורחים והן לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית ובהם: חיסול השימוש בפלסטיק חד פעמי והחלפתו במוצרים רב-פעמיים - העוברים חיטוי בין שימושים, החלפת כלל מקורות צריכת החשמל במקורות אנרגיית רוח וסולריים שצפויים להפחית את פליטת הפחמן בכ-59 אחוזים, הגברת המיחזור וקביעת תפריט מבוסס על עקרונות תנועת המזון-האיטי לשלושת המסעדות באתר. אתר הנופש מציע 98 סוויטות אורחים הפזורות על פני גוש-באוהאוסי מוקף הרים ובתוכן רהיטים של מרסל ברויר (Marcel Breuer) והארי ברטויה (Harry Bertoia).

"המטרה שלנו היא לגדול כעסק הפועל בהרמוניה עם חוקי הטבע – היותנו מוקפים בהרים המדהימים באספן היא תזכורת יום-יומית למשימה זו וחשיבותה", אמר ריצ'רד סטטנר (Richard Stettner) סגן נשיא Aspen Campus Facilities and Operations והוסיף: "אנו יודעים כי משבר האקלים לא יחכה לזמן נוח יותר, אז זה הכרחי שאנחנו נתקדם בעשיית שינויים שיועילו לעובדים, האורחים, הקהילה והפלנטה שלנו על ידי הפחתת פליטת גזי החממה שלנו". אתר הנופש הוא גם ביתו של מכון אספן, ארגון ללא מטרות רווח העוסק בין היתר בשינויי האקלים וההתחממות העולמית. צילום: באדיבות Aspen Meadows צילום: באדיבות Aspen Meadows



חופשה ברכבת לשום מקום

אם הכל ילך לפי המתוכנן, תצטרף בסוף השנה אטרקציה מרהיבה לפארק הלאומי קרוגר (Kruger) שבדרום אפריקה: מלון בתוך קרונות רכבת החונים על גשר. מלון Kruger Shalati: The Train on the Bridge יציע 31 חדרי-יוקרה: 24 מהחדרים הם קרונות שיעמדו על המסילה ולהם קירות-זכוכית עם נוף אינסופי, ושבעה חדרים ימוקמו במבנים סמוכים לגשר. "ההשראה הגיעה מהגשר ההיסטורי", סיפר נציג הפרויקט ל-Lonely Planet, "בשנות העשרים של המאה הקודמת כאשר הוכרז הפארק הלאומי, הדרך היחידה לבקר בו הייתה ברכבת, שחנתה על אותו הגשר ללילה כחלק ממסעה". עבודות הבנייה הואטו מאז פרוץ המגפה, אך למרות זאת מקווים בחברה האמונה על הפרויקט, שיכלול גם לובי, מסעדה ובריכת שחיה תלויה מעל הנהר, להשלים את בניית הקרונות עד דצמבר השנה, כששבעת החדרים הנוספים צפויים לעמוד לרשות האורחים בתחילת 2022. צילום: courtesy of Kruger Shalati צילום: courtesy of Kruger Shalati

View this post on Instagram A post shared by Kruger Shalati (@kruger_shalati) on May 20, 2020 at 7:33am PDT

View this post on Instagram A post shared by UBON SAFARI | Travel to Africa (@ubon_safari) on Jun 19, 2020 at 4:27am PDT

ושבו צבים משביים

התוכנית להצלת צבי האי אספניולה (Española) נסגרה בחודש יוני לאחר 55 שנה עם שיבתם של 15 צבי-יבשה לביתם מתוכנית רבייה בשבי. בזכות התוכנית הושבו לאי כ-1,900 צאצאיהם ומספרם הכולל של צבי היבשה באי עבר את ה-2,300. לכ-40 אחוזים מהצבים-העולים אחראי הצב דייגו שגילו למעלה מ-100. לאחר שהובאו הצבים בסירה לאי, יצאו הסיירים לדרכם לעבר לאס-טונאס (Las Tunas), האזור בו מרוכז מספר הקקטוסים הגדול ביותר. את כל אחת מתריסר הנקבות (משקל ממוצע של 34 ק"ג) נשא אדם אחד, אך שלושת הזכרים (54 ק"ג בממוצע) נישאו במשמרות. לאחר שחרורם במרעה הקקטוסים נשאר הצוות עוד כמה שעות, והמשך המעקב - עד למשלחת הבאה בעוד כשישה חודשים - יתבצע באמצעות לוויין GPS שישלח שישה איותים ביום ובעזרת 40 מצלמות המזהות תנועה. "תוכנית הרבייה בשבי […] העניקה לנו שקט נפשי (על כך) שהצלחנו להציל מין שאחרת היה נכחד", אמר פאולו פרואניו (Paulo Proaño), שר הסביבה והמים באקוודור והוסיף: "ניתן רק לתאר זאת כהצלחה וכדוגמה למאמצי השימור שאנו מיישמים בממשלה בסינרגיה עם בנות בריתנו"

התוכנית להצלת צבי היבשה מהאי אספניולה מנוהלת על ידי Galapagos National Park Directorate ו-Galapagos Conservancy מאמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת כחלק מיוזמת Giant Tortoise Restoration.

צילום: © Andrés Cruz / GTRI - Galapagos Conservancy