הקיץ הקשה שפוקד אותנו בימים האחרונים, וצפוי להימשך עד סוף השבוע לפחות (עם כמה ימים של הקלה יחסית), מכה בעוצמה אף יותר גדולה באירופה. מדינות כמו ספרד, איטליה, יוון, אוסטריה ואפילו צ'כיה, סובלות מגלי חום קיצוניים שעוברים את ה-40 מעלות והמקומיים והתיירים מתלוננים.

ובניגוד לחום הקיצוני בארץ, שכבר נראה כדבר שבשגרה, במדינות אירופה עדיין לא התרגלו למצב. "זה הנושא שכולןם מדברים עליו היום והבעיות האחרות ירדו מהפרק", אמר יוסי שמתגורר במילאנו שבצפון איטליה. "אנשים נוטפי זיעה ומחפשים מחסה בצל, אין מזגנים בחנויות ובמקומות סגורים כמו משרדים ואין הרבה מקומות שאפשר לברוח אליהם מהחום. אולי הפעם השינוי האקלימי יישאר בזיכרון יותר משבוע".

Parts of southern Europe are sweltering under a heat wave, with a historic monument forced to close in Greece as authorities in several countries issued warnings over the high temperatures. https://t.co/GAyxubxG5x — The Washington Post (@washingtonpost) July 17, 2023

אמנם גלי החום הכבדים באירופה היו גם בשנים קודמות, ולא מעט מקומות ביבשת כבר הצטיידו במזגנים ולמדו להיערך אליהם, אך התודעה עדיין לא כמו בארץ. בעקבות כך, ישנם מלונות למשל שלא מצוידים במזגנים, פשוט כי עד לפני כמה שנים לא היה ממש צריך. מדובר בעיקר במדינות כמו אנגליה, פולין, גרמניה ומדינות סקנדינביה.

כך למשל, מבדיקה בבוקינג עולה שבסוף השבוע הקרוב יש בסך הכל 567 מלונות זמינים במרכז לונדון. יחד עם זאת, רק ל-453 מתוכם יש מיזוג אוויר. כלומר, מתוך ההיצע שיש, ב-104 אין מזגן. רוב המלונות הללו הם קטנים, אך עדיין חשוב לשים לב לכך.

"הבחירה במזגן נעשית בזמן הזמנת המלון", אומר גיל גמליאל, סמנכ"ל חווית לקוח ומשאבי אנוש בדיזנהאוז גרופ. "בדומה לבדיקה של שירותים אחרים כגון Wifi או חניה, יש לבדוק גם האם מותקן מזגן. חשוב להקפיד על זה. צריך לציין, שבשונה מבעבר, מרבית המלונות באירופה כוללים היום מזגן. הבדיקה צריכה להיעשות בעיקר במלונות בוטיק, מלונות שממוקמים במקומות מבודדים, או מקומות לינה במודל של Airbnb".

אצלנו בכל מקום יש מזגן, באירופה עדיין לא | אילוסטרציה: sutipong, shutterstock

ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, מוסיף: "בשנים האחרונות בוצעו שינויים משמעותיים בתשתיות ומזגנים מצויים ברוב בתי המלון. יחד עם זאת, במזרח אירופה ואפילו בבריטניה לעיתים במלונות ניתן למצוא פה ושם חדרים ללא מיזוג. לרוב מדובר על מקומות לינה מהדרגה הנמוכה 2-3 כוכבים ולא המלונות שרוב הישראלים לנים בהם.

"חשוב להדגיש שבאופן כללי מערכות המיזוג בכל היבשת אינן דומות למה שאנחנו רגילים בישראל ורמת הקירור שונה מאד גם שאנחנו מטיילים במרכזי קניות ואפילו בשדות התעופה. כשעומסי החום כה גבוהים זה מורגש גם במקומות האלו. בסופו של דבר, השהות במלונות באיכות טובה לצד מקורות מים, חופים ובריכות מקלה מאד ובסופו של יום אלו לחלוטין מרבית חופשות הקיץ של הישראלים. כדי להיות רגועים אפשר לשלוח מייל למלון לבירור ואו לבדוק מול סוכנות הנסיעות".

"פניתי למנהל המלון והוא קנה מאווררים"

איציק יוסף, מדריך טיולים וותיק מסביר כיצד הוא מתמרן את הקבוצות שהוא מדריך כדי שישתדלו כמה שיותר ליהנות מהטיול. "בימים חמים כאלה השוררים באירופה אני משתדל לקחת את המטיילים למקום מוצלים יחסית, קרירים כדי לא לחשוף אותם לחום הכבד. במיוחד כאשר מדובר בטיול בתוך הערים. דואגים לצייד אותם בהרבה בקבוקי מים. באיסלנד ונורבגיה אין צורך לקנות בקבוקי מים, המים בברזים באיכות הכי טובה שיש", הסביר יוסף.

לדבריו, לאחרונה הוציא קבוצה של מטיילים לאיסלנד כשהטמפרטורה הייתה בין 16 ל-20 מעלות והמלון רכש מאווררים עבור הקבוצה בגלל שלא היו מזגנים בחדרים. "במושגים של איסלנד היה חם מאוד. אין מזגנים בבתי מלון כי לרוב לא חם במדינה. פניתי למנהל המלון והוא קנה מאווררים אפילו שישנו לילה אחד במלון", ציין יוסף.

גם באיסלנד היה חם מהרגיל | צילום: Philip Ho, shutterstock

בשנים האחרונות, בעקבות גלי החום הכבדים השוררים באירופה, בתי מלון רבים מתקינים מזגנים. "בקבוצות שלי בודקים מראש שהמלונות שאנחנו מגיעים אליהם ממוזגים. בחום הזה באירופה קשה לשרוד בלי מזגן, במיוחד שאנחנו הישראלים ידועים כ'מכורים' למזגנים", הסביר יוסף.

לטענתו אחת הערים הבעייתיות באירופה היא ונציה שהיא גם חמה מאוד וגם רוב הטיול נעשה בחוץ. יחד עם זאת, יוסף ציין שמדינות כמו קרואטיה, סלובניה, מונטנגרו יחסית נוחות לטיולים בקיץ מאחר והן פחות חמות ויותר נעימות ויש בהן הרבה אתרי טבע.