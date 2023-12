חלק גדול מהוואי הפך למוקד לתיירות-יתר, עם המונים שמגיעים לאיים הטרופיים. כבר שנים שהמקומיים יחד עם המבקרים מתלוננים על העובדה שהאיים המרכזיים הפכו לכל כך המוניים שהם איבדו מהקסם שפעם הפך את הוואי לגן העדן שהוא חלומו של כל תייר. אבל זה לא המצב באי קאואיי (Kauai) המכונה "אי הגנים", במרחק של 22 דקות (בערך) טיסה מהונולולו.

בדצמבר 2021, הבוס של Meta, מארק צוקרברג, הוסיף 110 דונם שנרכשו תמורת 17 מיליון דולר (62 מיליון שקל) ל-1350 הדונמים שהוא כבר מחזיק בהם בחוף הצפוני של קאוואיי - כולם רק חלק מתיק הנדל"ן העצום שלו בארה"ב, המוערך בשווי של כ-320 מיליון דולר, מעל מיליארד שקל. צוקרברג יצר סערה תקשורתית ב-2016 כאשר בנה חומת סלעים ואבן מסביב למתחם הקוואי שלו, וכעת התפרסם כי הוא מתכוון לבנות מתחת לארמון שלו בונקר ענק בסכום של 100 מיליון דולר (כ-365 מיליון שקל).

במהלך השנים, סלבריטאים שונים וביניהם בן סטילר, פירס ברוסנן, בט מידלר, ג'וליה רוברטס ודוויין "דה רוק" ג'ונסון, כולם רכשו לעצמם מקומות מסתור באי השקט. אז מה הופך את קאוואי למגנט לאנשים העשירים ביותר בעולם?

Mark Zuckerberg building ‘doomsday’ bunker – media

The US tech billionaire is reportedly constructing a #Hawaii $100 million family compound that includes a

5,000-square-foot underground shelter located on the Hawaiian island of #Kauai pic.twitter.com/or4vWgKiwI — Hans Solo (@thandojo) December 17, 2023

חלום טרופי שהופך למציאות

קאוואיי הוא האי הרביעי בגודלו בהוואי, ובדרך כלל נחשב לשקט יותר מהאיים האחרים. ההבדל הגדול הוא שבניגוד לאיי הוואי הגדולים יותר, פה ממש אין רבי קומות, כבישים מהירים או רשתות מזון מסחריות בכל עיירה. הוא נחשב לאחד מהאיים הפחות מפותחים. מלבד למערכת הכבישים הפחות מסובכת, בקאוואיי יש אוכלוסייה של כ-70,000 אנשים ואווירה כפרית ורגועה יותר בהשוואה לאיים אחרים בארכיפלג.

אבל אל תלכו שולל – חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס כבר מתכננת כ-10 טיסות ביום מהונולולו. ובכל זאת בהחלט מדובר עדיין בשטח בלתי מוכר לתיירים בין-לאומיים. בשנת שיא התיירות העולמית הגיעו לקאוואיי 1.3 מיליון תיירים, לעומת 10.3 מיליון התיירים שהגיעו לאי המרכזי שבו רוב המלונות הגדולים של הרשתות הבין-לאומיות.

האי שהעשירים בורחים אליו. קאוואיי, הוואי | צילום: Shane Myers Photography, shutterstock

נקודת המכירה העיקרית של קאוואי היא כאי הרפתקאות אמיתי. כל כך הרפתקני, למעשה, שהפעילויות עלולות להיות מעט מתישות. מסלולי הליכה תלולים ומאתגרים באדמה אדומה עוברים על פני עצי גויאבה ונחלים שוצפים ומפלים שמוזנים על ידי 11 מטרים של גשם שנתי שמקבל האי. מפלי Manawaiopuna בגובה 122 מטרים זכו לתהילת עולם כשהופיעו בסרט פארק היורה.

אם יש דבר אחד שבהחלט כדאי לתיירים לעשות בקאוואיי זה סיור בסירה. היופי המרהיב והטבע הטרופי החלומי של חוף נאפאלי (Napali Coast) בחוף הצפוני הוא אחד מציוני הדרך המרשימים ביותר של הוואי ואחד הטיולים האהובים ביותר בקאוואיי על ידי תיירים. פסגות תלולות ירוקות נעלמות בין העננים, לרוב מלוות בקשתות בענן –פנטזיה טרופית שמתעוררת לחיים.

זכו לתהילת עולם בסרט פארק היורה. המפלים הגדולים של קאוואיי | צילום: Beth Ruggiero-York, shutterstock

מהחופים היפים בעולם. חוף נאפאלי | צילום: SergiyN, shutterstock

בין האטרקציות השוות ביותר בקאוואיי אפשר גם למצוא סיורים במסוקים, צלילה ושנורקלינג או פשוט רביצה על החופים היפהפיים, מהיפים בעולם. רבים מהתיירים המגיעים לאי בוחרים גם לצאת לטרקים, אך חשוב לזכור שהאי ברובו הררי, ומעצם היותו טרופי הוא גם לא פעם גשום, לכן המסלולים היפים יכולים להיות מאתגרים בהחלט, אך שווים את המאמץ.

פשוט לרבוץ וליהנות מגן העדן של קאוואיי | צילום: Bob Pool, shutterstock

באופן כללי, טיול של שבוע להוואי יעלה לכם בממוצע כ-4,000 דולר (14,000 שקל). זה כולל לינה, אוכל, תחבורה מקומית וסיור באתרים תיירותיים. כמובן שיש להוסיף את הטיסות שיכולות להיות החלק היקר של הטיול. מדובר לרוב בטיסות מלוס אנג'לס להונולולו ומשם לקאוואיי. המחירים משתנים במידה ניכרת בהתאם לתקופת השנה, למספר האנשים שאיתם אתם מטיילים והיכן אתם שוהים.