לחברות התעופה לא היה המוניטין הטוב ביותר לאחרונה. מהמשבר של לופטהנזה ועד לטיסות רבות שבוטלו, מזוודות שאבדו ומושבים הולכים וקטנים, ישראל היא לא המדינה היחידה שיש לה חברות תעופה שגורמות לבעיות ללקוחות. אחת הדרכים הפופולריות ביותר להעלות את התלונות הללו היא טוויטר, וזו הסיבה שחברת המרת הכסף האוסטרלית S Money, החליטה לסרוק את האינטרנט ולגלות אילו חברות תעופה מציגות את הביצועים הגרועים ביותר.

החברה ניתחה אלפי ציוצים ברחבי העולם כדי לקבוע את חברות התעופה האהובות והשנואות ביותר. החברה השתמשה בכלי בינה מלאכותית כדי לנתח עד 4,000 ציוצים שציינו את הטוויטר הרשמי של חברות התעופה, והעניקו להן ציון חיובי או שלילי.

בעוד שטוויטר אכן מציעה כמה תובנות לגבי חוויותיהם של אנשים, יש כמה בעיות בשימוש בה כמקור יחיד מכיוון שרוב האנשים נוטים להשמיע את התלונות שלהם ולא את החוויות החיוביות שלהם. על פי מחקר מאוניברסיטת הרווארד, ידוע שהזעם הופך ויראלי מהר יותר בטוויטר, בעוד שקיים גם פער בין מה שמעצבן ושלילי בין אנשים שונים.

ביטולי טיסות הפכו להיות נורמלים השנה. נתב"ג, ארכיון | צילום: Gabriel Petrescu, shutterstock

חברות התעופה השנואות ביותר בעולם

Go Air מהודו נחשבת לחברת התעופה הכי שנואה בעולם לפי ניתוח הטוויטר, עם דירוג של 73.8 אחוז ציוצים שליליים, גבוה ב-5 אחוז מ-TAP Air של פורטוגל שנמצאת במקום השני. חברת התעופה של מקסיקו Volaris הגיעה למקום ה-10, חברת התעופה היחידה ממקסיקו שנכנסה לרשימה בשל הקושי שלה לתת החזרים עבור טיסות שבוטלו.

כנראה הכי שנואה בעולם. גו אייר אינדיה | צילום: Skycolors, shutterstock

מבין 10 חברות התעופה השנואות בעולם, 3 חברות תעופה מקנדה (WestJet, Flair Airlines ו-Air Transat), שתיים מהודו (Go First ו- SpiceJet) וחברת תעופה אחת מפורטוגל (TAP Air Portugal). גם אוסטרליה (Jetstar Airways) וספרד (Vueling) הופיעו ברשימה.

לפי הניתוח, שתיים מחברות התעופה הכי לא אוהבות בעולם בטוויטר הן מארה"ב. ספיריט איירליינס תופסת את המקום ה-8, ואחריה Frontier Airlines בטופ 10, כאשר ספיריט קיבלה ציון של 62.2 אחוז של ציוצים שליליים בעוד ש-Frontier פיגרה ב-61.9 אחוז. ספיריט הושוותה ל"ריינאייר האמריקאית", כשמשתמשים רבים מתוסכלים בגלל העמלות וההוצאות הנוספות הנסתרות שלה, שלפעמים עולות יותר מהטיסה עצמה.

Spirit airlines is the worst airlines out there. Cancelled my flight to Vegas so had to book another, then cancelled my return flight. $230 original roundtrip turns into $700.



Don’t travel spirit. They are awful. They didn’t even refund me full amount @SpiritAirlines — Stone (@thestonedavis) February 27, 2023

Anyone know how to contact @FlyFrontier ? I’ve been chatting for 3 hours and getting no where!!! — Taren Lewis (@tarenrenee) February 27, 2023

רבות מהתגובות בטוויטר של שתי חברות התעופה היו על טיסות שבוטלו ועל אי פיצוי הולם. משתמש אחד שיתף כיצד ספיריט ביטלה טיסה של 230 דולר, ואז הוא נאלץ לרכוש כרטיס חדש במחיר של 700 דולר. הציוצים השליליים על Frontier ממליצים לאנשים לא לטוס בה, לא משנה כמה זולות הטיסות, עם תסכול סביב שירות לקוחות נורא ואי-יכולת להגיע לנותני שירות.

גם היא נכנסה לרשימת השנואות. ספיריט איירליינס | צילום: Byron Ortiz, shutterstock

חברות התעופה האהובות ביותר בעולם

קנדה מובילה עם חברות התעופה האהובות ביותר, עם שלוש חברות שמופיעות בארבע הראשונות ברשימה – Bearskin Airlines במקום הראשון עם ציון ציוץ חיובי של 53.4 אחוז. מצייצים הגיבו על השירות שלה למקומות שקשה להגיע אליהם, כמו גם על הנופים המרשימים הנשקפים במהלך הטיסה. חברות התעופה הקנדיות האחרות בארבע הראשונות כוללות את Pacific Coastal Airlines במקום השני, ואת Canadian North במקום הרביעי.