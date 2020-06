בימים רגילים, שדות התעופה במדריד וברצלונה, הם העמוסים ביותר בספרד, בפער ניכר מכל השאר.

בתקופת הקורונה חל מהפך ושדה התעופה הקטן שבעיר טרואל (Teruel), שבאראגון, בה גרים 35 אלף איש בלבד ולא הרבה מכירים אותה, הפך להיות העמוס ביותר - אך לא בבני אדם. למעשה, שדה התעופה הפך להיות עמוס במטוסים ריקים, שממריאים ונוחתים ממנו בתדירות גבוהה.

הסיבה היא שחברות התעופה, שהשביתו את מרבית המטוסים שלהן בזמן הקורונה, חיפשו שדות תעופה קטנים בהם יוכלו לאפסן את המטוסים בתקופה הזו. כך למשל, גם שדה התעופה רמון, בו יש מקום ל-100 מטוסים, הוצע כמקום חנייה למספר חברות, תמורות תשלום נמוך יחסית.

היתרון בשדה התעופה בטרואל, שבגללו הרבה חברות בחרו להחנות שם את המטוסים שלהן, הוא שהמקום נמצא באזור עם אקלים יבש מאוד. אקלים מסוג זה מאפשר לשמור על המטוסים שעומדים ללא תזוזה ומונעים נזקי רטיבות שונים. בימים בהם חברות התעופה רוצות לחסוך כסף בכמות הטיפולים, מדובר ביתרון משמעותי.

El mayor centro #MRO europeo con 115 aeronaves estacionadas de larga estancia @TarmacAerosave y el primer y único banco de pruebas de motores cohete @PLD_Space en #aeropuerto de Teruel #PLATA @aeropuerteruel #aviación #safety#espacio #hangar #pavimentación #SeguimosConstruyendo pic.twitter.com/q5r4SfWQZO — Aeropuerto de Teruel, vuela la innovación (@aeropuerteruel) June 24, 2020

Spanien: Europas größter Flugplatz in einer Einöde @DasErste @Weltspiegel_ARD @HeriRoth #Teruel #Spanien https://t.co/7lyAqEUQTN — Teruel Airport, LETL, innovation is flying (@TeruelAirport) June 21, 2020

By the numbers: coronavirus effect on the global fleet https://t.co/tpCN0tOxVY — Teruel Airport, LETL, innovation is flying (@TeruelAirport) June 24, 2020

View this post on Instagram A post shared by HavArenaMedya (@havarenamedya) on May 23, 2020 at 11:45am PDT

View this post on Instagram A post shared by Paul Loughnane (@6_aviation) on Feb 20, 2020 at 4:20am PST

View this post on Instagram A post shared by Paul Loughnane (@6_aviation) on May 25, 2020 at 2:19pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Aviation News Brasil (@aviationnewsbrasil) on Apr 28, 2020 at 6:02pm PDT

"האקלים כאן מושלם ומתאים לאחסון ארוך", אומר דובר חברת לופטהנזה הגרמנית ל-CNN. "במצב כזה, המטוס יכול להישאר עומד ללא צורך בעבודות תחזוקה משמעותיות ונשמר בצורה הטובה ביותר".

לא רק לופטהנזה בחרה להחנות את מטוסיה בשדה הקטן, גם חברת אייר פראנס הצרפתית הטיסה לא מעט מטוסים מתוך הצי שלה. בנוסף, ניתן למצוא כאן מטוסים של חברת בריטיש איירווייז, טאפ אייר הפורטוגלית, חברות תעופה מהאמירויות ועוד.

בשדה התעופה בטרואל יש מקום ל-125 מטוסים ונכון לעכשיו הוא מלא עד אפס מקום.