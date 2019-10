לאיקיפיה, קניה

מחוז לאיקיפיה (Laikipia County) הוא גולת הכותרת של קניה. האזור ייראה מוכר למי שראה את הסרט המקורי שנעשה בהשראתו. בלאיקיפיה חיים מינים רבים של חיות בסכנת הכחדה, כולל קרנפים שחורים, זברות גרבי, להקות כלבי פרא ויותר מ-2,000 פילים. בנוסף למספר מסלולי ספארי שאפשר לבחור מתוכם, תוכלו למצוא גם תוכניות חינוכיות בהן אפשר ללמוד על חיי הפרא.

איפה לישון? מקום האירוח Fairmont Mount Kenya Safari Club מציע לאורחים חווית ספארי אמיתית ויוקרתית בפאתי הפארק הלאומי הר קניה (Mount Kenya National Park), ובמרחק הליכה קצר מהרשות לשימור חיי הפרא של הר קניה (Mount Kenya Wildlife Conservancy). המקום מתאים גם לילדים, והמועדון מציע אזור משחק, מגרשי טניס ורכיבה על אופניים לכל הגילאים. צילום: Booking.com צילום: Booking.com

שמורת הטבע אמקאלה, דרום אפריקה

שמורת הטבע אמקאלה (Amakhala Game Reserve) היא מיעדי הספארי המובילים באפריקה ומספקת לאורחים חווית טבע אמיתית. השמורה נמצאת על הכף המזרחי של דרום אפריקה, והיא חלק מיוזמת שימור המאפשרת לחיות הבר לחזור אל חלקת הטבע ממנה הגיעו, ובכך תורמת למורשת הטבעית של האזור. האורחים יכולים לבחור מתוך מספר מקומות האירוח הנמצאים בשמורה, לצאת לטיולי ספארי יומיים ולבקר במרכז המלאכה - בו מובטלים מקומיים מקבלים הזדמנות לייצר הכנסה באמצעות יצירת מתנות ומזכרות.

איפה לישון? מקום האירוח Bukela Game Lodge - Amakhala Game Reserve מוקף בנופים פנורמיים של חורש ירוק, והוא המקום המושלם להירגע בו אחרי יום עמוס בחיי פרא. המקום מציע ארוחות על בסיס הכל-כלול, אפשרויות לצפייה בחיי הפרא ושני נהגי-שמורה בכל יום. תוכלו ליהנות גם מעיצוב מקומי אותנטי ובריכת שחייה חיצונית. צילום: Booking.com צילום: Booking.com

סרונרה, טנזניה

בצפון טנזניה, באחד משלושת האזורים העיקריים של הפארק הלאומי סרנגטי (The Serengeti National Park), נמצאות ערבות סרונרה (Seronera) המציעות מבט מרהיב על עולמם הנפלא של חיות הבר. מחוץ לפארק הלאומי סרנגטי, בכפר לוסירווה (Losirwa), תוכלו לקבל טעימה מחיי המקומיים בקהילת הבומה (Boma). הסטארט-אפ I Like Local, סטארט-אפ אקולוגי שקיבל לאחרונה מענק בסך 2 מיליון אירו במסגרת תוכנית ה-Booking Booster של Booking.com לשנת 2019, מעניק למטיילים הזדמנות של פעם בחיים ללמוד ולחוות מקרוב את אורח חיי המסאי המסורתיים.

איפה לישון? אם תמיד חלמתם לישון יחד עם חיות הבר, שהייה ב-Mapito Tented Camp Serengeti תספק לכם את החוויה המתאימה. מקום האירוח מציע אוהלים יוקרתיים עם אירוח הכל-כלול ממש בלב הטבע, מה שיהפוך את החופשה שלכם בסרנגטי לבלתי נשכחת. צילום: Booking.com צילום: Booking.com

ארושה, טנזניה

יעד פופולרי נוסף לטיול ספארי הוא ארושה (Arusha), עיר בטנזניה הנמצאת למרגלות הר הגעש מרו (Mount Meru). בפארק הלאומי שבעיר חיים תאואים, קובוסים, ג'ירפות, חזירי יבלות, זברות ובבונים. בתוך הפארק נמצאים אזור השימור נגורונגורו (Ngorongoro Crater) ואגם מניירה (Lake Manyara). העיר מהווה נקודת מוצא טובה לטיולי ספארי, אך היא ידועה גם בזכות חיי הלילה והמוזיאון הלאומי להיסטוריה של הטבע.

איפה לישון? הוסטל Mambo Arusha Hostel הוא המקום המושלם לחזור אליו אחרי יום של טיול ספארי. חובבי הלינה השיתופית ייהנו מהגינה המקסימה והלאונג' המשותף. ההוסטל נמצא במרחק נסיעה קצרה מהעיר. ניתן לשכור אופניים ולטייל באזור. צילום: Booking.com צילום: Booking.com

נמוטוני, נמיביה

נמוטוני (Namutoni) נמצאת בתוך הפארק הלאומי אטושה (Etosha National Park) עם נקודת תצפית מושלמת על מאגר המים קינג ניהייל (King Nehale Waterhole) - במקום זה המטיילים מגודרים, ומסביבם החיות מסתובבות באופן חופשי.

איפה לישון? מקום האירוח Mokuti Etosha Lodge נמצא במרחק נסיעה קצרה מכניסת וון לינדקוויסט (Von Lindequist) המזרחית אל הפארק הלאומי אטושה. מקום האירוח מעוטר ביצירות ובדים נמיביים, ומציע למבקרים שתי בריכות חיצוניות, מגרשי טניס וספא. במקום יש גם מסעדה עם מקומות ישיבה באוויר הפתוח - מסעדת Boma, המגישה מנות גריל אפריקאיות באווירה קסומה עם סכך ונברשות. צילום: Booking.com צילום: Booking.com

פילנסברג, דרום אפריקה

הפארק הלאומי פילנסברג (Pilanesberg National Park) נמצא על הר געש לא פעיל, והוא אחד מהפארקים הגדולים בדרום אפריקה. הפארק נמצא במרחק שעתיים מיוהנסבורג ופרטוריה, ומטיילים רבים מגיעים אליו כדי לצפות בחמשת הגדולים של אפריקה. בפני המבקרים עומדים כ-200 ק"מ שאפשר לטייל בהם לבד או עם הדרכה, ועם כמה נקודות לאורך הדרך בהן אפשר לראות את האקשן מקרוב.

איפה לישון? מקום האירוח African Elegance Tented Lodge הוא מקום אירוח אלטרנטיבי בבושוק (Boshoek). המקום מציע אוהלי יוקרה ובהם פינות ישיבה ושירותים פרטיים, והוא נקודה מצוינת לצאת ממנה אל כפר התרבות האפריקאי לסדי (Lesedi African Cultural Village) - אתר תיירות המיועד למבקרים שרוצים להעמיק את הידע שלהם על התרבות המסורתית של דרום אפריקה. צילום: Booking.com צילום: Booking.com