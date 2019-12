לפחות 5 בני אדם נהרגו וכ-20 נפצעו, חלקם במצב אנוש, בהתפרצות של הר הגעש "האי הלבן" היום (שני) לפנות בוקר. נכון לעכשיו לא ידוע על ישראלים שהיו על האי בזמן התפרצות הר הגעש. שתי מטיילות ישראליות שהספיקו לעזוב את המקום כרבע שעה לפני ההתפרצות מתארות ש"הים היה סוער מאוד והיה נדמה שהחיות על האי מנסות לברוח". My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) 9 בדצמבר 2019

ניצן אנגלנדר, יועץ טיולים לניו זילנד ואוסטרליה, מציין שלא סתם המקום מוכר למטיילים שמגיעים לניו זילנד, שכן זוהי אטרקציה פופולרית מאוד במדינה. האי ממוקם כ-48 ק"מ מחופי האי הצפוני בניו זילנד, והעיירה הקרובה ביותר אליו היא פקטאני (Whakatane), במחוז Bay of Plenty. אוקלנד, העיר הגדולה בניו זילנד, מרוחקת כ-5 שעות נסיעה מזרחית אליו. ניצן מוסיף שלאי הלבן יש היסטוריה של התפרצויות, כאשר האחרונה הייתה ב-2016. על אף שהר געש אינו מקום מתאים למגורים או להתקיימות חיים, במקום מושבה גדולה של כ-3000 סולות (Gannets) וכן מגוון דגים ובעלי חיים ימיים, המספקים תעסוקה לדייגים וסיורי דיג המתקיימים באזור. אזור הר הגעש | צילום: VarnaK, shutterstock הר הגעש | צילום: dirkr, shutterstock הר הגעש לאחר ההתפרצות | צילום: AP בחברת הטיולים המוציאה סיורים יומיים לאי, מסבירים שהפעילות הגעשית מנוטרת באופן שעתי על מנת למנוע סיכוי שבו מטיילים ייפגעו במקרה של התפרצות. עקב כך, בוטלו בשנים האחרונות מספר סיורים מחשש לפעילות געשית. עד היום, ניתן היה להגיע לאי בשתי דרכים בלבד: הראשונה, באמצעות שיט האורך כשעה וחצי לכיוון. השנייה, באמצעות טיסת נוף קצרה, כ-20 דקות לכיוון. "האי נראה כמו כוכב אחר", מתאר ניצן שביקר בו השנה. "הקרקע בו אינה יציבה, הסלעים צבועים בגוונים צהובים והעשן לא מפסיק לרגע. על האי יש הרגשה שהוא לא נח לרגע, וכל הזמן מתרחשת בו פעילות". ניצן אנגלנדר במהלך טיול באי לבן | צילום: ניצן אנגלנדר סירה שמובילה תיירים לאי | צילום: ניצן אנגלנדר _OBJ ההגעה אל האי נעשית באמצעות סירות גומי והסיור באי אורך כשעה וחצי עד שעתיים. במהלכו מסתובבים בין בריכות מבעבעות, שרידים וולקניים ומבקרים בשרידי המכרה הישן. בכניסה לאי מקבל כל מטייל קסדה, מסכה וסוכריות מציצה. אלו נועדו על מנת למנוע מאוויר וגזים רעילים לחדור אל קנה הנשימה ולהפיג את תחושת הצריבה כתוצאה מנשימת האוויר במקום. המדריכים באי מספרים שהפעילות הגעשית כל כך דינמית, עד שלעיתים הם מגיעים לאי יום אחרי יום ורואים שינויים תכופים, דוגמת אגם מבעבע שנוצר ב-2018. לעוד מידע ניתן להיכנס לקבוצת הפייסבוק של "אוסטרליה, ניו זילנד ומה שמסביב", לאתר האינטרנט, או לעמוד הפייסבוק של ניצן אנגלנדר. {title}





