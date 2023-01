טרקליני נמל התעופה הם כמו נווה מדבר בעת שהייה בשדות תעופה צפופים. כאן מטיילים יכולים למצוא מושבים נוחים, מוזיקה מרגיעה ושירותים בלעדיים הרחק מאולמות מלחיצים ועמוסים. אבל אתם אולי חושבים שכל מה שיש במחלקת עסקים זה פאר ופינוק, אבל זה לא תמיד המצב, במיוחד אם לא מדובר בשירותים אקסקלוסיביים כמו שאתם מצפים להם.

השנה, הטרקלינים בנמלי התעופה הפכו לצפופים ויתר, ונוסעים רבים במחלקת עסקים או אלה עם כרטיסי כניסה לטרקלין, לא יכלו להשתמש בהם בגלל העומס. ליותר מטיילים הייתה גישה לאזורים השלווים הללו, אך כעת, בצעד שבטוח ישמח מטיילים רבים במחלקת עסקים, חברות תעופה נוקטות באמצעים כדי להפוך את השירות הזה ליותר אקסקלוסיבי.

יותר אנשים יכולים להרשות לעצמם להיכנס לטרקלינים | צילום: Jacob Lund, shutterstock

חברות תעופה יגבילו את הגישה לטרקלינים במהלך 2023

ההחלטה האחרונה והשנויה במחלוקת התקבלה על ידי דלתא איירליינס. חברת התעופה החליטה להעלות את מחירי הגישה לטרקלין ומוסיפה הגבלות נוספות. בשנת 2023 יכולים להיכנס רק חברי תוכנית הנוסע המתמיד SkyMiles עם סטטוס מדליון, והחברות בו גם תעלה את המחיר ואת המיילים הנדרשים.

חברת התעופה אלסקה איירליינס הודיעה כי על הנוסעים להציג את כרטיס החברות הדיגיטלי שלהם – ותעודות זהות – בטרקלינים, והגישה תהיה תלויה גם במרחק הנסיעה ובמחלקה. החל מה-13 בפברואר 2023, נוסעי מחלקה ראשונה יכולים להיכנס לטרקלין עם הכרטיסים שלהם, אם מרחק הטיסה עולה על כ-3,300 ק"מ (2,100 מיילים). ניתן לרכוש גם גישה לטרקלין אך תלוי בזמינות המקומות. חברי מועדון 49 Club, יורשו גם להיכנס לטרקלינים של החברה בעת רכישת כרטיסים למחלקה ראשונה, ללא קשר למרחק, באותו יום של הטיסה.

החל מיוני 2023, לחברי Aeroplan Elite 35K של אייר קנדה לא תהיה עוד גישה בלתי מוגבלת לטרקלין Maple Leaf. הטבה זו תישאר רק עבור Aeroplan 50K ומעלה.

שירותים כבר לא כל כך אקסקלוסיביים בטרקלינים | צילום: IR Stone, shutterstock

למה חברות התעופה מבצעות את השינויים האלה?

ראינו השנה שדות תעופה עמוסים במיוחד, עם הרבה עיכובים וביטולים בטיסות. לא פלא שמטיילים רבים הסתמכו על טרקליני שדה התעופה כדי להירגע ולהמתין בנוחות, אבל לפעמים זה לא היה אפשרי. לא רק שכל המושבים נתפסו, אלא שבשדות תעופה מסוימים, אנשים עמדו בתורים וחיכו למקום בטרקלינים הפרטיים.

אחת הסיבות לכך שטרקליני נמל תעופה עמוסים, היא בגלל ששירות הפרימיום הזה בדרך כלל שווה את זה, והוא אפילו יכול להיות בחינם לפעמים. כרטיסי אשראי רבים מציעים גישה, ויש להם אפילו טרקלינים משלהם. השירות הזה הופך לפופולרי בגלל כל ההטבות, עם חלל יפהפה ועיצוב נעים, פינות אוכל, ספריות ולפעמים מיטות פרטיות לתנומות ומקלחות פרטיות, בנוסף למשקאות, חטיפים ואוכל חינם, חיבור לאינטרנט מהיר ושקעי חשמל.

חברות התעופה מתחילות לשנות את הגישה לטרקלינים | צילום: EQRoy, shutterstock

עם זאת, כאשר נוסעים מוצאים את הטרקלינים ה"בלעדיים" האלה צפופים, ייתכן שהחוויה לא תהיה פרטית כמצופה, וזו הסיבה שכמה חברות תעופה יקפידו יותר על גישה. האם הגבלת הגישה היא הפתרון? חברות תעופה אחרות, כמו יונייטד איירליינס, בנו לאחרונה טרקלינים גדולים כמו הטרקלין המפואר החדש בגודל של כ-2,700 מ"ר במרכז שלהם בנמל התעופה של ניוארק.

מעמד הביניים אחראי לתופעה?

כתב אחד של פורבס כתב לאחרונה: "הטרקלינים ה'בלעדיים' האלה עמוסים כעת בהמוני המונים אמידים, אנשים עם מספיק נקודות, מיילים או 'סטטוס עילית' כדי לעבור את דלתות ההזזה". הוא הוסיף: "מספרי הנוסעים האמידים ההמוניים למעשה תפחו במהלך המגפה. אנשים שהמשיכו להשתמש בכרטיסי האשראי של הנקודות והמיילים שלהם, שיפרו את מעמדם בחברת התעופה שלהם, גם בזמן שלא טסו במהלך המגפה".

עם זאת יש שתי בעיות עם זה: זמני המתנה כדי להיכנס לטרקלינים, וצפיפות. בנוסף לכתב של פורבס ששם לב לתופעה, גם One Mile At A Time גם שם לב לבעיה הזו, כאשר בשנת 2022, כתב של אתר חדשות התעופה, שיתף את סיפור הכניסה שלו לטרקלין טורקיש איירליינס, אך עקב הצפיפות הוא אמר שהוא "לא מוצא מושב אחד פנוי". הוא טען שהוא חזר כעבור חצי שעה והיה תור ליד הדלת, והוסיף כי לא מדובר באירוע בודד והסביר ש"מועדוני דלתא סקיי רבים נראים כמו מועדון לילה בניו יורק ביום שישי בערב, בהתבסס על התור בכניסה".

הטלגרף לא חסך בביקורת, וטען כי "מעמד הביניים הרס את הטרקלינים של נמל התעופה". גם ב-Reddit הבעיה הזו עלתה לדיון, כאשר בשרשור אחד (ראה: ?What was ruined because too many people did it) הצביעו על מחלקת עסקים (לצד טיפוס על האוורסט וביקור באתרים היסטוריים מרכזיים) כאחד הדברים שהיו איכותיים בעבר, לפני שיותר מדי אנשים התחילו לעשות אותם.