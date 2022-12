| צילום : Four Seasons Resort Sharm El Sheikh יחצ

אתמול יצאה ההכרזה המשמחת על כך שברוב, אולי אפילו כבר בפסח, יושקו קווי טיסה ישירים מנתב"ג לשארם. בעקבות כך חברות הטיסות והתיירות כבר הודיעו שיחלו לשווק חבילות נופש ליעד שנמצא במרחק של שעה טיסה ומציע מלונות פאר במחירים נמוכים מאוד.

כך למשל, חברת ארקיע הודיעה שתפעיל טיסות החל מה-2.4 במחירים של 249 דולר הלוך-חזור ו-359 דולר לחבילה של 3 לילות במלון 4 כוכבים. חברת ישראייר ציינה שמחיר חבילה ל-3 לילות במלון 5 כוכבים יעלו החל מ-349 דולרים לאדם.

וכמה יעלה לכם לישון במלון הכי יוקרתי באזור? על פי אתר בוקינג, בסיני יש בסך הכל 72 מלונות שמדורגים ברמת אירוח של חמישה כוכבים כשנעל כולם נמצא מלון פור סיזנס, השייך לרשת העולמית היוקרתית. בחודש אפריל המחיר ללילה במלון יחל ב-336 דולר (כ-1,100 שקל), בחודש מאי החל מ-407 דולר וכרגע באוגוסט החל מ 315 דולר. בריזורט יש 4 בריכות בסך הכל | צילום: Four Seasons Resort Sharm El Sheikh יחצ ויש גם בריכות פרטיות בחדר | צילום: Four Seasons Resort Sharm El Sheikh יחצ

בריזורט, ששוכן לחופי הים האדום, יש 109 חדרים ו-91 סוויטות עם מרפסת עם נוף לים סוף. יש בו גם 4 בריכות שחייה, 9 מסעדות וברים ולאור העובדה שהוא שוכן על חוף הים האדום הוא כולל מועדון צלילה של PADI, עם אפשרות לקורסים בכל הרמות, מועדון ספורט מאובזר, מגרשי טניס ועוד מגוון מתקני ספורט.

הספא של הריזורט מציע טיפולים קלאסיים לצד טיפולים מקומיים ייחודיים. מצרים העתיקה נודעה בריחות, הבשמים וטקסי היופי, והטיפולים בספא מבוססים על ידע עתיק זה, עם קרצוף קקאו ודבש, לפילינג טבעי ולריכוך העור, ואחריו עיסוי גוף בניחוח מצרי וטיפול לחות עמוק לשיער עם שמן ארגן. טיפול נוסף ייחודי הוא "טקס קפה מצרי" - המתחיל בשפשוף ועטיפת הגוף בפולי קפה טחונים טריים בשילוב עם מרכיבי ריפוי אחרים כדי לטהר את העור ולהגביר את זרימת הדם. צילום: Four Seasons Resort Sharm El Sheikh יחצ צילום: Four Seasons Resort Sharm El Sheikh יחצ צילום: Four Seasons Resort Sharm El Sheikh יחצ

הריזורט תוכנן לנופש משפחתי, וככזה הוא מציע מועדון ילדים לגילאי 4 עד 12, עם מדריכים מנוסים ופעילויות יומיומיות בפנים ובחוץ, החל מאומנויות ומלאכות יד ועד לציד אוצרות. בנוסף, בריכת אלדין תוכננה במיוחד לילדים. כמו כן, ניתן ליהנות במלון שירותי בייביסיטר.

המלון מעוצב בסגנון של כפר ערבי מסורתי, עם כיפות, קשתות ומזרקות, ומשתרע על שטח גדול בו גנים ירוקים שמטרתם להפוך אותו לנווה מדבר עם צמחי בוגנוויליה, היביסקוס, 1800 עצי דקל ו-60 מזרקות. בשל גודלו אורחי המלון מתניידים מהבניין המרכזי לחוף הים ברכבת ייחודית.