כולנו מקפידים לבדוק את תחזית מזג האוויר לפני שאנחנו מתחילים לארוז מזוודה, אבל כמה מכם מקפידים לבדוק שלא נופל שום חג על הביקור הצפוי? תכנון מקדים של חופשה מוצלחת צריך לקחת בחשבון גם את התאריכים המועדים לפורענות במהלכם אתם עלולים למצוא את עצמכם מול חנויות סגורות או לחילופין אתרי נופש מפוצצים. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש ברשימת המועדים הדי ברורים מאליהם ניתן למצוא את חגיגות ראש השנה האזרחית שנחגג בכל מקום על פני כדור הארץ בדיוק באותו היום, אבל המועד של ״יום שישי הטוב״ (חג נוצרי המציין את צליבת ישו), נופל לעיתים במרץ ופעמים אחרות באפריל. חג הפסחא, לציון תחייתו של ישו שלושה ימים לאחר צליבתו, נחגג במועדים שונים בכל הכנסיות, אבל תמיד נופל על יום ראשון ותמיד בסמוך לאביב. מצד אחד חגיגות מטורפות ומצד שני צפיפות וחנויות סגורות. חגיגות השנה החדשה | צילום: אימג'בנק / Thinkstock את יום הפועלים הבינלאומי המצויין ב-1 במאי לא מציינים בישראל מאז שנות ה-90, אבל במדינות מערביות רבות ובמדינות בעלות עבר קומוניסטי, יימלאו הרחובות בצועדים והוא מוגדר כיום שבתון רשמי. בערך במקביל לחג השבועות שלנו, מציינים הנוצרים את Whit Monday, שנקבע 50 ימים לאחר חג הפסחא. חגיגות ישו נמשכות גם עשרה ימים לאחר מכן עם Corpus Christi, חג הלחם והיין הקדושים, אבל כיוון שמדובר בחגים ניידים, כדאי לוודא מתי הם יוצאים בדיוק. גם את חג המולד מציינים כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ, אך במועדים קבועים - אבל בכפוף לכנסייה השלטת במדינה - ובמקומות מסויימים חוגגים גם את הבוקסינג דיי, ״יום הקופסאות״, ואת הרשימה השחורה סוגרים כמובן החודשים הכי חמים אצלנו, יולי ואוגוסט, כשכולם למעט דרום אפריקה, יוצאים לחופשת הקיץ. לא כיף להיות תייר כשכל העיר סגורה. תיירים בברצלונה | צילום: ap חגים הם עניין ספציפי ומאוד פשוט לבירור, וכדאי לכם לערוך חיפוש שרלוונטי למקום והזמן אליו אתם נוסעים. קחו בחשבון שיש משתנים נוספים שיכולים להשפיע על הביקור שלכם, אירועים בעיר או באזורה, שאין לכם עניין מיוחד לבקר בהם, באים לידי ביטוי גם בתפוסת המלונות ואתרי התיירות בעיר. זה יכול להיות תערוכת אמנות, משחק כדורגל, כנס בינלאומי, הופעה של כוכבת פופ, מצעד גאווה, יום הולדת 333 ליוהאן סבסטיאן באך, כמו גם פסטיבלים מסורתיים ועכשווים כיד הדמיון הטובה. אם אתם לא רוצים למצוא את עצמכם בוולנסיה כשכל העיר מלאה בתושבים ותיירים עליזים ונפצים נשמעים מבוקר ועד ליל, אתם רק צריכים לדעת לא לנסוע בחגיגות ה-Las Fallas. ואיפה תמצאו את התשובה? ברוב המקרים באתר הרשמי של לשכת התיירות המקומית, לרוב גם בשפה האנגלית, במקרים אחרים באמצעות מנוע החיפוש החביב עליכם. עוד תאריכים שצריך להכניס ליומן כיוון שרשימת היעדים האהבוים על ישראלים (וגם על שאינם) די ידועה, ריכזנו קצת יותר מידע על שמונה מהם. ניו יורק גם העיר ללא הפסקה נחה לפעמים, נחה - אבל לא עוצרת לגמרי. ביום מרטין לותר קינג שבאמצע ינואר לא תוכלו לפתוח חשבון בנק, אבל מרבית החנויות יישארו פתוחות. אותו הדבר נכון כשבעיר מציינים את ימי ההולדת של וושינגטון ולינקולן בפברואר, יום הזכרון בסוף מאי, יום העבודה שבספטמבר, יום קולומבוס באוקטובר וביום הווטרנים. אתם אולי לא זקוקים לשירותים הממשלתיים והעירוניים שלא יפתחו את שעריהם בימים האלו, אבל קחו בחשבון שבחלקם יש חופשה במערכת החינוך, והתורים לאתרים הפופולרים עשויים להיות ארוכים יותר. ההחלטה אם לעבוד או לנוח ביום העצמאות שמורה לבעלי העסקים עצמם, ואם אתם רוצים לצפות במופע הזיקוקים המרשים כדאי שתתפסו מקום בגשר ווליאמסבורג. ברצלונה הם אולי מעדיפים לכנות את עצמם קטאלנים, אבל בכל הנוגע לימי מנוחה ברצלונה אינה שונה מערים ספרדיות אחרות וגם בה תמצאו שפע של ימי חג. החל מיום המלך בינואר, דרך הקרנבל בפברואר, יום ג׳ורג׳ הקדוש באפריל וחואן הקדוש ביוני ועד חג עליית מרים בחודש אוגוסט. גם את יום העצמאות של קטלוניה ופסטיבל La Mercè בספטמבר כדאי לקחת בחשבון, יום קולומבוס באוקטובר ואת יום החוקה, ו-Feast of the Immaculate Conception המתקיימים בדצמבר. צפופה תמיד ועל אחת כמה וכמה בחגים. ברצלונה | צילום: Lobro, Shutterstock לונדון ישנם כשמונה מועדים קבועים במהלך השנה שצריך לקחת בחשבון כשנוסעים לבירת אנגליה. במקרים רבים החוק לא קובע שהחנויות צריכות להיות סגורות, באחרים תגלו שגם התחבורה הציבורית מושפעת. בחג המולד עצמו לא תוכלו להיעזר בטיוב המפורסמת של לונדון, ובבוקסינג-דיי העוקב, תדירות התחבורה הציבורית נמוכה. את חג הפועלים לא חוגגים בבירת הממלכה, אבל בתחילת מאי ובסופו מצויינים Early May bank holiday ו-Spring bank holiday. בסוף אוגוסט קבועה בלוח השנה גם Summer bank holiday, והחנויות בשלושת המועדים האלו יכולות על פי חוק להיות פתוחות, אבל עדיף שתבדקו היטב לפני. זה לא נעים לראות חנות סגורה. שכונת נוטינג היל בלונדון | צילום: I Wei Huang, shutterstock פריז חודשי הקיץ אינם החודשים היחידים בהם תמצאו שבעלי עסקים רבים אינם פותחים את חנויותיהם, וישנם כ-11 מועדים במהלך השנה המוגדרים כימי חופש. לצד המועדים המובנים מאליהם (חג הפועלים ביניהם) מציינים בבירת צרפת גם את יום ה-VE, יום הניצחון על גרמניה הנאצית ב-8 במאי, ואת ה-Ascension Day בסוף אותו החודש. יום הבסטיליה מצויין ב-14 ביולי מדי שנה, ובחודש העוקב גם את עליית מרים הקדושה ובחודש נובמבר מצויין יום שביתת הנשק, לציון הפסקת האש במלחמת העולם הראשונה. אמסטרדם בלוח השנה של ההולנדים תמצאו עוד כמה מועדים שאתם צריכים לקחת בחשבון, החשוב בהם הוא יום המלך שמצויין בסוף אפריל. יום הזיכרון שבתחילת מאי אינו יום חופש רשמי, אבל יום השחרור שב-5 במאי נחשב כיום חופש אחת לחמש שנים, לידיעתם הנוסעים ב-2020. בתחילת דצמבר מציינים את הסינטרקלאס, חגיגות פטרון הילדים - הקדוש ניקולאס, המקור לדמותו של סנטה קלאוס במסורת הצפון אמריקאית. בכל הנוגע ליום הזה יש דבר אחד שצריך לקחת בחשבון, עומס בגדות הנהר עת הילדים מתחפשים לעוזריו של הקודש וממתינים לבואו בסירה מספרד ובאמתחתו מתנות. תדמיינו מה זה לטוס עד אמסטרדם ולגלות שכל הקופי שופס סגורים | צילום: Raysto, Shutterstock תאילנד רשימת המועדים שצריך לקחת בחשבון לפני שנוסעים לתאילנד עומדת על לכל הפחות 13 בשנה, אם כי אשתקד צויינו לא פחות מ-17 שונים. בחודש מרץ למשל מצויין ה-Magha Puja, החג הבודיהיסטי השני בחשיבותו, אך כיוון שהוא נחגג בירח המלא השלישי בשנה, הוא גם יכול ליפול על פברואר. באפריל מתקיים ה-Chakri לציון ייסוד השושלת המלכותית צ׳אקרי, כמו גם הסונגקראן, ראש השנה התאילנדי, במסגרתו תוכלו להשתתף במלחמות מים. הרשימה ארוכה ומתעדכנת מדי שנה, קחו בחשבון שבחגים בודהיסטים רשמיים תוכלו לרכוש אלכוהול (ככל הנראה) אך ורק בחנויות פטורות ממכס בשדות התעופה. הודו בהתחשב בעובדה שהודו מורכבת מ-29 מדינות, הנוסעים מזרחה צריכים לקחת בחשבון שלכל מדינה החגיגות שלה. מועדים מועדים לפורענות הם יום הרפובליקה וה-Pongal בינואר ויום העצמאות באוגוסט. כל מועד אחר תלוי ביעד אליו אתם נוסעים, ובהעדפות הדתיות של תושבי האזור, אבל גם במקרה הזה אתם יכולים להכניס כמעט את כל מה שנחגג בעולם הנוצרי לרשימה. לכל מדינה החיגוגת שלה. המיין בזאר בהודו | צילום: Smarta, Shutterstock ורשה כיאה לעיר קתולית אירופאית, גם בוורשה אתם צפויים לעמוד בפני חנויות נעולות בכל המועדים המועדים לפורענות. בחודש מאי, לאחר חגיגות יום הפועלים. נחגג גם יום חוקת ה-3 במאי (1791). יום הניצחון על גרמניה הנאצית מתקיים אף הוא במהלך החודש, ומאמצעו ועד סוף ספטמבר מתקיימים בימי ראשון בפארק לייז׳יינקי שני קונצרטים חינמים מיצירותיו של פרדריק שופן. {title}





