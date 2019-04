כל מי שאומלל מספיק בשביל לגור ברחובות או בכיכרות שנערכים בהן מסיבות והפגנות מכיר את המראה הזה בבוקר שאחרי, בו האזור כולו מלא בזבל שאנשים לא טרחו להרים אחריהם. ובכן, מתברר שגם לאטרקציות הגדולות בעולם זה יכול לקרות, ואפילו לתפארת: מבקרים שהגיעו בסוף השבוע לבקר בפארק דיסנילנד פריז (יורודיסני לשעבר) נדהמו לגלות שעיר הקסמים המדהימה שציפו לראות הפכה בן לילה למזבלה שלא הייתה מביישת את התחנה המרכזית בתל אביב.

תמונות מהרחוב הראשי של הפארק, בסמוך לכניסת המבקרים, הציפו מיד את הרשת כאשר ניתן לראות שכל המדרכות והכבישים מכוסים בנייר טואלט, כרזות, לכלוכים ושאר אשפה. שזה בפירוש לא המראה שהבטיחו בעלונים ובאתר, ואפשר אפילו לומר שמדובר באכזבה גדולה עבור הילדים.

הסיבה לזוהמה היא די מצחיקה אך הגיונית: מדובר בהפגנה של חברת הקבלן העצמאית Onet, אשר אמונה בימים כתיקונם על ניקיון ותחזוקת הפארק. אלא שעובדי החברה טוענים כי הם סובלים מתנאים אכזריים ושכר לא הוגן, ועל כן ערכו הפגנת ענק בפארק ביום ראשון בערב, וכמובן שלא טרחו לנקות אחריהם כי, ובכן, זאת כל הפואנטה.

ההפגנות נמשכו גם אתמול, וכתוצאה מכך נסגרו אזורים שונים בפארק למבקרים, כולל הכניסה הראשית והרחוב הראשי. חלקם, מן הסתם, לא היו מרוצים מזה: "שילמתי הון תועפות ללון במלון של יורודיסני רק בשביל להסתובב בתוך זבל ושיפחידו את הילדים שלי", כתב אחד המגיבים בטוויטר, "זה לא מספיק טוב". "להפריע לחופשות של ילדים, שהוריהם שילמו הרבה כסף עבורן, זה לא הכרחי", כתב אחר, "שיעשו את זה מחוץ לפארק אם הם חייבים".

To see this happen as a protest at @DisneyParis_EN makes me so sad and disappointed. Litterpicking in the park is one of my sons favourite things to do and to see this is heartbreaking. How long will this happen and how far will it blow it the wind? Who clears this up DLP? �������� pic.twitter.com/00l5aitexI