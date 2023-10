מאות אנשים הסתערו אתמול (ראשון) על נמל התעופה הראשי ברפובליקת דאגסטן (Dagestan) בדרום רוסיה, בניסיון לפגוע בנוסעים יהודים שהגיעו בטיסה מישראל. האלימות באזור המוסלמי ברובו, שפרצה על רקע המלחמה בין ישראל לחמאס בעזה, גרמה לישראל לקרוא לרוסיה להגן על אזרחיה. לאחר כמה שעות, הגיע המשמר הלאומי והצליח לפזר את המתפרעים, עשרות נעצרו והיו גם שנפצעו וכעת רבים עומדים בפני עונשים כבדים.

רבים מהמתפרעים נשאו דגלי פלסטין, והם הגיעו למקום לאחר שעמוד טלגרם קרא לקהל להגיע לנמל התעופה כדי לפגוע בנוסעי טיסת WZ 4728 של חברת רד ווינגס, חברת תעופה רוסית, שהמריאה מתל אביב. ההודעות קראו למתפרעים "לנקום על עזה", אבל למרות שהקהל המשולהב הגיע לשיא אתמול, כבר מתחילת המלחמה נרשמה באזור תסיסה שקוראת לפגוע ביהודים. עם מוסד יהודי שנשרף ומקומיים שחיפשו יום לפני כן יהודים בבתי מלון ברחבי העיר מחצ'קלה (Makhachkala) בירת דאגסטן, שנאלץ לתלות שלט שאומר כי ישראלים ויהודים לא רצויים.

נמל התעופה של מחצ'קלה נמצא כעת תחת אבטחה | צילום: STRINGER, getty images

מלחמות לעצמאות ואיסלאם קיצוני

דאגסטן היא מדינה בעלת רוב מוסלמי ברוסיה, שבה הרשויות הפדרליות והמקומיות נאבקות במשך שנים כדי להכניע מרד איסלאמיסטי. בעוד שהמורדים מתמקדים בעיקר בשוטרים ובחנויות המוכרות אלכוהול, הקהילה היהודית הוותיקה ביותר ברוסיה נקלעת גם היא לאש.

מאז ימי קדם, דאגסטן, הנמצאת בצפון הקווקז, סמך לצ'צ'ניה, הייתה ידועה בהיותה כאזור דתי. לפני המהפכה בשנת 1917, ניתן היה למצוא יותר מ-1,700 מסגדים רגילים בדאגסטן, כמו גם 356 מסגדי "קתדרלה". פעלו גם 766 בתי ספר (מדרסות) שבהם עבדו יותר מ-2,500 מולות וקאדים. בשנות השלטון הסובייטי נסגרו הרוב המכריע של המסגדים, מורים מוסלמים רבים (עלמים) הוטרדו, וההוראה בשפה הערבית נאסרה. אבל בשנות ה-70 וה-80, החיים הדתיים כבר התעוררו לתחייה, כשב-1987 היו 27 מסגדים פעילים בשטח דאגסטן.

מה שקרה בשנות התשעים לאחר נפילת ברית המועצות יכול להיקרא "רנסנס דתי": ברחבי דאגסטן שוחזרו קהילות מוסלמיות (ג'מאות), מסגדים נבנו או שופצו ונפתחו מדרסות מוסלמיות, מכונים ואוניברסיטאות. עד ספטמבר 2003, הרפובליקה של דאגסטן רשמה 1,091 מסגדי "קתדרלה", 558 מסגדים רגילים, 16 אוניברסיטאות ומכללות איסלאמיות, עד 141 מדרסות ו-324 בתי ספר צמודים למסגדים. רוב המוסלמים הדגסטנים דבקים באסלאם הסוני המסורתי על פי האסכולה השאפעית, אך ניתן למצוא פה גם סלאפים, הדוגלים בג'יהאד ובהפיכת האסלאם לדת היחידה בעולם.

רנסנס מוסלמי דתי לאחר נפילת ברית המועצות. מחצ'קלה, דאגסטן | צילום: Epsilon, getty images

מאות מסגדים נבנו ברחבי דאגסטן | צילום: Elena Odareeva, shutterstock

השקט היחסי שנוצר לאחר ניסיונות המהפכה הצ'צ'נית שנפלה, יצר כר פורה לאיבה סמויה, הפוגעת הן ברוסיה והן במוסלמים עצמם. בתוך צ'צ'ניה ודאגסטן שוכבים תאים ג'יהאדיסטים רדומים, מחכים לרגע שבו ייצאו לבצע זוועות ומעשי טרור ברוסיה כדי להעביר את המסרים שלהם. אחד האירועים הסוערים ביותר התרחש בשנת 2002 כאשר יותר מארבעים מחבלים לקחו כבני ערובה מעל 800 בני ערובה בתיאטרון במוסקבה. החוטפים דרשו מממשלת רוסיה לוותר על שליטתה בצ'צ'ניה ולהפסיק את נוכחותה באזור. בסופו של דבר, מפעילי שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, הספצנאז, הכניסו גז רעיל ביותר לתיאטרון לפני שניסו את פעולת החילוץ שלהם, ובסופו של דבר הרגו מאות אזרחים בתהליך.

דאגסטן, אחותה הגיאופוליטית של צ'צ'ניה, מציגה היום סיפור שונה לכאורה. האזורים חולקים קווי דמיון רבים (כגון ההיסטוריה והרצון שלהם באוטונומיה), אך גורמים רבים בהרכבה של דאגסטן המודרנית הופכים אותה לסביבה שונה מאוד מצ'צ'ניה. אוכלוסיית דאגסטן מגוונת מאוד, עם כמעט 30 שפות מדוברות שונות ועשר קבוצות אתניות שונות, בהשוואה לאוכלוסיית צ'צ'ניה המונה למעלה מ-95 אחוז צ'צ'נים. שילוב של סודיות והטרוגניות דמוגרפית הופכים את מלחמתה של דאגסטן לפחות נפיצה לכאורה, כאשר במציאות היא קטסטרופלית כמעט כמו המלחמה של צ'צ'ניה עם רוסיה.

המלחמה בצ'צ'ניה ובדאגסטן נמשכת שנים | צילום: OLEG NIKISHIN, getty images

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בביקור בדאגסטן בשנת 2018 | צילום: ALEXEY NIKOLSKY, getty images

קהילה יהודית עתיקה

לאחר 12 מאות של דו-קיום נוח עם הרוב המוסלמי, "יהודי ההרים" בכינויים הרווח, ברחו ברובם לישראל, עם מספרים שצנחו מ-50,000 לכמה בודדים בפחות משלושה עשורים. אלו שנשארו, חיים במחוזות דאגסטן, קאיטג ומגארמקנד. במקום מתקיימת קהילה יהודית קטנה שמתרכזת ברובה בעיר דרבנט (Derbent), ליד הגבול עם אזרבייג'ן.

מבחינת המוצא האתני, ההנחה היא שיהודי ההרים והטטרים (קבוצה אתנית) אכלסו את אזור הקווקז זמן רב. אבותיהם הרחוקים חיו פעם בדרום אזרבייג'ן, החלק הצפון-מערבי באיראן של היום. שם הם אימצו את שפת הטטרים אך שמרו על היהדות כאמונתם (הטטרים הם מוסלמים). לאחר שהתבוללו במידה רבה, התיישבו קודמיהם של יהודי ההרים בחוף המערבי של הים הכספי במאה ה-6-5, ומאז ההיסטוריה שלהם קשורה להרים ולאנשי דאגסטן. הם התיישבו מחדש בהרים בשפלת החוף במאה ה-19-18 אך עדיין דבק בהם הכינוי יהודי ההרים.

בית הכנסת בעיר מחצ'לקה, דאגסטן | צילום: Alandislands , wikipedia

עשרות שנים של דיכוי קומוניסטי צמצמו את הקהילה היהודית, והעלייה האיסלאמית יחד עם הקיצוניות הדתית באזור החלישה את את הקהילה היהודית עוד יותר. באופן די טבעי, אותם פונדמנטליסטים איסלאמיים דוחים גם את הרעיון של ישראל כמדינה יהודית ותומכים בפלסטינים להשגת עצמאות מידי היהודים. באופן דומה לאירלנד וסקוטלנד שתופסות את ישראל כמדינה קולוניאליסטית כובשת בסנטימנט המתכתב עם ההיסטוריה שלהן, גם המוסלמים בדאגסטן מחפשים עצמאות מרוסיה וטוענים כי בדומה להם, המטרה של הפלסטינים צודקת.

Dagestan demonstrations at Makhachkala airport in support of Palestine against flights from Israel to Makhachkala pic.twitter.com/ljCOUG5Plf — Sprinter (@Sprinter99800) October 29, 2023

The Jewish cultural center in Nalchik, Dagestan, Russia has been set on fire



Putin’s anti-Israel propaganda has riled emotions among the Muslim community in the region. pic.twitter.com/vqsL5kfmwd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

בהקשר לאירוע ההתפרעות בנמל התעופה של מחצ'קלה, ממשלת דאגסטן כתבה בפוסט: "לא להמשיך בפעולות בלתי חוקיות ולא להפריע לעבודתם של עובדי שדות התעופה. לא קל לכל אחד מאיתנו לעמוד ולצפות בטבח הבלתי אנושי של אוכלוסייה אזרחית – העם הפלסטיני. יחד עם זאת, אנו קוראים לתושבי הרפובליקה לא להיכנע לפרובוקציות של קבוצות הרסניות ולא ליצור פאניקה בחברה".

לא מן הנמנע כי לאחר אותם אירועים במחצ'לקה יתעוררו התפרעויות של המקומיים המוסלמים בדרישה מחודשת לעצמאות מרוסיה. בעוד שבמל"ל לא עידכנו את אזהרת המסע לרוסיה, ההמלצה היא לא להגיע לאזורים בעלי הנפיצות האזרחית. כמו כן, ישראלים שנוחתים בנמל התעופה בעיר, יוצאים לאזור מבודד מחשש מתמיד של פגיעה. בתוך כך, במל"ל קיימת אזהרת מסע לצ'צ'ניה שבה נכתב כי בשל נוכחות של גורמי טרור בצ'צ'ניה, קיים סיכון לביטחונם ושלומם של ישראלים אשר יבקרו או ישהו במדינה.