כל מה שצריך לדעת על מרוקו:

1. מה אסור לפספס במרוקו?

2. מרוקו למתקדמים

3. איפה לישון במרוקו?

4. איפה לאכול במרוקו?

5. שופינג במרוקו

6. תחבורה ציבורית במרוקו

מרוקו, או "הממלכה המערבית", יושבת בקצה המערבי של צפון אפריקה, ומונה כ-38 מיליון תושבים הפזורים על שטח של קרוב לחצי מיליון קמ”ר - כולל קו חוף ארוך, מהיפים בעולם, וחלקים ממדבר סהרה העצום. היא מציעה למטיילים בה מורשת תרבותית עשירה וטבע מהפנט, ונחשבת זה שנים רבות יעד אקזוטי לטיול.

ב-1995 כוננו יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל למרוקו, והחל מ-2021 יש גם טיסות ישירות מבן גוריון לכמה יעדים במדינה, כך שתוכלו להגיע אליה תוך חמש שעות בלבד ולטייל בערים שוקקות כמו קזבלנקה, מרקש, רבאט או פֶס, וליהנות מטיול שורשים או פשוט מהיכרות עם אחת המדינות המרתקות בעולם – לטייל בקסבה, במלאח או במדינה (רובע עתיק), להתרשם מהאדריכלות הייחודית, לעשות קניות בשווקים ססגוניים, לצאת אל ההרים עוצרי הנשימה, וכמובן להצטלם בשפשוואן, העיר הכחולה. אבל לפני שנצא לדרך, קבלו את מדד הבירה במרוקו: 30 דירהם מרוקאי (10 שקל) לחצי ליטר.

מה אסור לפספס במרוקו?

העיר מרקש (Marrakesh), המכונה גם "פריז של מרוקו" ("העיר האדומה”) יושבת למרגלות הרי האטלס ונחשבת אחד היעדים הראשונים במעלה בכל מסלול טיול במרוקו, גם בזכות יופיה ומגוון האתרים שבה, וגם משום שאפשר לצאת ממנה לטיול בהרים. אל תוותרו על ביקור במסגד כותוביה (Kutubiyya Mosque), שנחשב אחד הגדולים במרוקו, ולעת ערב גם בג’אמע אל פנא (Jemaa el-Fnaa), הכיכר העמוסה להטוטנים ומתופפים, רוכלים ומספרי סיפורים, מרקידי נחשים ודוכני מזון. חזרו לכאן גם בשעות היום, שכן הכיכר מובילה למלאח (Mellah), הרובע היהודי העתיק של מרקש – גם היום חיים כאן כמה מאות יהודים, ויש שני בתי כנסת פעילים ובית עלמין. מהכיכר תוכלו להיכנס גם לשוק ולהתרשם מאינספור דוכנים של הכול מכל וכול – בגדים, תבלינים, שטחים, מוצרי קוסמטיקה, טאג'ינים ועוד.

נקראת גם העיר האדומה. מרקש | צילום: Elzbieta Sekowska, shutterstock

שוק ג'מאע אל פנה, מרקש | צילום: Matej Kastelic

אתרים נוספים שאסור לפספס הם גני מז'ורל (Jardin Majorelle) הקסומים, עם הווילה שקנה בשנות השמונים מעצב האופנה איב סן-לורן, שם שוכנים היום כמה מוזיאונים. ארמון באהיה (Palais Bahia) העצום הוא יצירת מופת אדריכלית ועוד מקום אינסטגרמי מאוד, וכך גם גני מנרה היפהפיים (Menara Gardens).

ואחרי שתחרשו את העיר, מרקש היא גם שער כניסה מצוין לטיול בהרי האטלס, שם תוכלו ליהנות מנופים מעוררי השתאות - פסגות מושלגות, מפלים אדירים, יערות ועמקים ירוקים - וממפגש מרתק עם השבטים הבֶּרְבֶּרִים שחיים באזור.

קזבלנקה (Casablaca), "העיר הלבנה" של מרוקו, היא גם העיר הגדולה ביותר במדינה ולבה הכלכלי הפועם. בקסבה שלה תמצאו שווקים ססגוניים, בתי קפה קטנים וקסומים, סמטאות עתיקות ועוד. אפשר לטייל בה לבד ופשוט לספוג את הריחות ואת הטעמים, או לשכור מדריך מקומי. בקרו גם במסגד הגדול ביותר בעולם מחוץ לסעודיה, מסגד חסן השני (Hassan II Mosque). המבנה המרהיב יושב על קו החוף, ויש בו בין השאר פסיפסים נהדרים, רצפת זכוכית שניתן לראות דרכה את גלי האוקיינוס נשברים אל הסלעים, וגם צריח בגובה 200 מ' ויותר. גם הביקור במוזיאון יהדות מרוקו מרגש מאוד, ולאחר מכן תוכלו גם לטייל על הקורניש (Corniche), הטיילת הארוכה של העיר ומוקד חיי הלילה שלה.

קנבלנקה | צילום: Marianna Ianovska, shutterstock

בירת מרוקו רבאט (Rabat) ולבה הפוליטי של המדינה ראויה גם היא לביקור. בקרו במינרט המפורסם מגדל חסן (Tour Hassan) מהמאה השתיים-עשרה, אחד מסימני ההיכר של העיר, במאוזוליאום של מוחמד החמישי (Mausoleum of Mohammed V), מקום קבורתם המפואר של כמה ממלכי מרוקו, וכמובן גם בקסבה דה אודאיה (Kasbah of the Udayas) הציורית, שבה תוכלו לבקר בגן האנדלוסי המטופח ולטייל בסמטאות.

עיר הבירה רבאט | צילום: Bada1, shutterstock

השוק ברבאט | צילום: LapaiIrKrapai, shutterstock

העיר השנייה בגודלה במרוקו פס (Fes) הייתה בעבר בירת המדינה וכיום היא נחשבת למרכז הדתי-רוחני שלה. זו עיר חשובה מאוד למוסלמים וגם ליהודים, כי בין השאר התגורר כאן הרמב”ם. עבור רבים, הביקור בבית הכנסת של פס וארוחת שבת עם הקהילה היהודית שעדיין מתגוררת כאן הם משיאי הביקור במרוקו. במלאח (הרובע היהודי) של פס יש כמה בתי כנסת וגם בית עלמין, עם נקודת תצפית יפה אל הרובע כולו. שתי נקודות תצפית נוספות, בורג' נורד (Borj Nord; המגדל הצפוני) ובורג' סוד (Borj Sud; המגדל הדרומי), יבהירו לכם מדוע זכתה העיר לכינוי "ירושלים של מרוקו". אל תוותרו על טיול בעיר העתיקה, והשקיפו גם על רובע הבורסקאים (Tannerie Chouara) - הצחנה אמנם בלתי נסבלת אבל יצאו לכם תמונות נהדרות לאינסטוש.

אפרופו תמונות נהדרות לאינסטוש, אין מקום ציורי יותר מהעיירה הזו שפשוואן (Chefchaouen) שבצפון המדינה. היא נקראת גם "העיר הכחולה", משום שכל הבתים והסמטאות בה צבועים בגוונים שונים של כחול ותכלת – גם אם תחפשו, לא תמצאו מקום ציורי יותר מזה. בשפשוואן יש מגוון בתי קפה חביבים, מסעדות מוצלחות וגם שווקים שבהם תוכלו לקנות עבודת יד מקורית.

העיר העתיקה פס | צילום: Olena Znak, shutterstock

מרוקו למתקדמים

מערות הרקולס וכף ספרטל: הנוף באזור הבתולי הזה שבצפון מרוקו, כ-14 ק"מ ממערב לטנג'יר, כולל מפרצונים קטנים, עצים מחטניים וחופים מבודדים. כף ספרטל (Cape Spartel) הוא מצוק בגובה של אלף מ', ונקודת המפגש בין האוקיינוס האטלנטי לים התיכון, עם נוף למיצר גיברלטר.

מתחת למצוק נמצא האתר הארכיאולוגי של מערות הרקולס (Hercules Caves), והאגדה מספרת שהרקולס הצליח ללכוד כאן עדר בקר פראי, ומכאן גם השם. בחפירות שנערכו במקום נתגלו ממצאים שתוארכו לשנת 7000 לפנה"ס, ואם תתבוננו היטב בפתח של המערות אל האוקיינוס, תגלו שהוא מזכיר בצורתו את יבשת אפריקה.

View this post on Instagram A post shared by Cap Spartel (@_capspartel)

העיר וורזאזאת (Ouarzazate) מכונה "השער לסהרה", והפכה ליעד פופולרי לאחר שגם היא וגם העיירות שמסביבה הפכו לאתרי צילומים של סרטים כמו "גלדיאטור", "המומיה" ועוד, וכן של סצנות מתוך "משחקי הכס". נוסף על אולפני הצילומים ועל הקסבה שבעיר, תוכלו לבקר כאן גם בשוק מלאכות היד של העיירה. ובקרבת מקום נמצא הכפר הציורי והמבוצר איית בן חאדו (Ait Ben Haddou), המתהדר באדריכלות ייחודית של בתי חמר צפופים ובנוף פנורמי מרשים אל המדבר וההרים שמסביב. העיירה נבנתה לפני כאלף שנה וישבה על נתיב המסחר הקדום בין סודן למרקש, וב-1987 היא נוספה לאתרי מורשת העולם של אונסק"ו.

View this post on Instagram A post shared by ورزازات جوهرة الجنوب (@ouarzazate_official)

איפה לישון במרוקו?

אפשרויות הלינה במרוקו רבות ומגוונות, ומתאימות לכל כיס. תוכלו לבחור במלון רשת לכל המשפחה על הטיילת של קזבלנקה, במלון פאר של רשת פור סיזנס במרקש, במלון בוטיק או בריאד – בית מרוקאי מסורתי עם חצר פנימית קרירה – ואפילו באתרי גלמפינג הפזורים במדבר.

אם נתמקד במרקש, תוכלו ללון באחד מתוך שלושה אזורים עיקריים, תלוי בתקציב ובהעדפה שלכם: באזור המדינה (העיר העתיקה) נמצאים רוב המלונות הזולים, כך שגם תרמילאים יוכלו למצוא כאן מקום לינה טוב וזול, בעיקר בסמטאות שמדרום לג’אמע אל פנא – ואם תקציבכם מאפשר זאת, תוכלו לבחור בין שלל ריאדים קסומים.

View this post on Instagram A post shared by Four Seasons Resort Marrakech (@fsmarrakech)

המלונות בגליז (Gueliz, או העיר החדשה) הם ברמה גבוהה יותר, והמחירים בהתאם. מצד שני, אם תחליטו ללון כאן תהיו רחוקים יותר ממרכז העניינים ומההמולה שמאפיינת את העיר העתיקה. ואם תעדיפו נופש ופינוק על פני מיקום מרכזי, בפרברי מרקש נמצאים כמה מהמלונות הטובים והיקרים ביותר.

איפה לאכול במרוקו?

מי מאיתנו לא מכיר ואוהב את המטבח המרוקאי? אבל כדאי לזכור שהאוכל המרוקאי שכולנו אוכלים בארץ אמנם דומה לזה שמוגש במרוקו, אך גם שונה מאוד. המטבח המרוקאי משלב בין השפעות ברבריות, ערביות וצרפתיות, וכמה מהמנות שחובה לטעום במהלך הביקור הן כמובן טאג'ין כבש, קוסקוס, עוף בלימון כבוש, מאשוויה, הרבה מאוד בשר על האש, לחם פרנה טרי, ולקינוח גם ספינג' עם קנקן של תה.

במרקש, אחד הרופטופים התוססים ביותר הוא Nomad האופנתי, ובו תפריט ים תיכוני-מרוקאי; L’mida Restaurant היא מסעדת פיוז'ן המשלבת בין האוכל המרוקאי המסורתי לנגיעות של חדשנות, והכול באווירה אלגנטית מאוד; ובאחד הריאדים היפים שבאזור השוק נמצאת גם Koulchi Zine Riad Restaurant, מסעדת גג נוספת ומעוצבת היטב, עם אוכל בינלאומי ומרוקאי.

View this post on Instagram A post shared by NOMAD (@nomadmarrakech)

אם אתם מעדיפים אוכל רחוב, אין כמו הדוכנים של ג’אמע אל פנא. זו ללא ספק המסעדה הגדולה בעיר, אבל הקפידו לבחור בדוכנים הנקיים ביותר, שימו לב שהבשרים טריים, והשתמשו בסכו"ם חד פעמי.

שופינג במרוקו

אין על השווקים של מרוקו, כמובן, תוכלו למצוא בהם הכול - מטקסטיל ושטיחים ועד כלי חרס ותבלינים, שלא לומר מזכרות נהדרות. אבל אם בכל זאת תרצו לצאת למסע שופינג של ממש, בקזבלנקה תוכלו לבלות כמה שעות טובות ב-Morocco Mall הענק – 200,000 מ"ר של חנויות ושל אטרקציות לכל המשפחה, כולל אקווריום עצום. במרקש מומלץ מאוד M Avenue הפתוח והיוקרתי, ויש עוד כמה מרכזי קניות כמו Medina Mall.

תחבורה ציבורית במרוקו

התחבורה הציבורית במרוקו טובה מאוד, ואם אתם לא מצטרפים לטיול מאורגן או שוכרים רכב צמוד, תוכלו לעבור מעיר לעיר ברכבת (המלצה שלנו: בנסיעות ארוכות שלמו קצת יותר לכרטיס במחלקה הראשונה, ותיהנו מנוחות מרבית). יש גם חברות אוטובוסים שמפעילות קווים כמעט לכל מקום במדינה, ובתוך הערים עצמן תוכלו להתנייד ברגל, באוטובוסים או במוניות, שאינן יקרות (אבל הקפידו לבחור בנהג שמפעיל מונה).