וונסאן ביץ' (Wonsan Beach) הייתה אמורה להיות עיירת הנופש הראשונה של צפון קוריאה, ותפקידה השנוי במחלוקת היה להביא לשינוי תודעתי של המדינה ולגרום לתיירים מהעולם להגיע אליה. אבל מה שהחל כהבטחה גדולה, הפך לאזור נטוש ומזוהם, לאחר שעבודת הבנייה הופסקו בעקבות מגפת הקורונה.

שורות על גבי שורות של מלונות נטושים לא גמורים, ולדברי המקומיים, המקום מתמלא כעת בצואה, כשהתושבים החדשים שלו הם חסרי הבית צפון קוריאניים, או בכינוי הגנאי שקיבלו מדרום קוריאה - "הקקוטג'בי". הבניינים אינם שונים משירותים, עם צרכים שהותירו אחריהם הקקוטג'בי בכל מקום", אמר אדם אחד לעיתון Daily NK, עיתון שבסיסו בדרום קוריאה, ועוסק בענייניה של צפון קוריאה.

גורם במחוז קנגוון, שהעיר וונסאן היא חלק ממנו, הוסיף: "בניינים ללא דלתות הפכו לנקודות איסוף עבור קקוטג'בי, ועכשיו הם מלאים בפסולת אנושית ופיח של שריפות. ומי הולך לנקות את כל זה? בסופו של דבר, אנשי מחוז קנגוון יגויסו. עבודה וכסף בוזבזו על הפרויקט, כשאף אחד לא יודע מתי הוא ייפתח או אם באמת יגיעו תיירים".

בונה עיירת נופשת מערבית. קים ג'ונג און

על פי ההערכות, אתר הנופש קיבל את עיצובו המערבי לאחר שלפי הדיווחים קים ג'ונג און שלח משלחת בדיקה לאזור קוסטה בלנקה בספרד ב-2017. אבל המועד האחרון להשלמה שהציב הדיקטטור היה שאפתני מדי, ונדחה מאפריל לאוקטובר 2019, ואז שוב לאפריל 2020 לפני שהעבודות נעצרו לחלוטין במהלך המגפה.

תמונות מאפריל 2019 מציגות אותו בודק את אתר הנופש ועובר על פני המלונות רבי הקומות. מומחה לצפון קוריאה, ג'ייקוב בוגל, שיצר מפה מקיפה של המדינה מתמונות לוויין, אמר: "הבנייה באתר הנופש וונסאן ביץ' נתקעה מאז אמצע 2020. כל המלונות והבניינים האחרים נבנו, אבל העבודה על גימור החוץ - חלונות, צבע, תאורה - ופנים לא כמעט הושלמה.

למרות שלפי התמונות המוצגות העיר נראית מערבית לגמרי, בוגל טוען שתיירים לא יוכלו שלא להיחשף לסודות שמנסה צפון קוריאה להסתיר. "אתר הנופש נבנה לצד בסיס דו-שימושי (אזרחי-צבאי) שנקרא גם הוא וונסאן. הכניסה הראשית לאתר הנופש תדרוש מכל אחד לראות את הבסיס בדרך, וזה יקשה על ההסתרה. עם זאת, ישנה כניסה שנייה מדרום, בה נמצאים כל המגורים והסדנאות של העובדים הזמניים. הגיוני שהומלסים שהחלו להתגורר באותן בקתות, הגיעו בקלות לבנייני המלונות הרבים".

לפי Daily NK, המשטר הצפון קוריאני פנה לבנאים בסוף ינואר 2023, ובירר איזה ציוד, אספקה וכוח אדם הם יצטרכו כדי לסיים את העבודה. עם זאת, בוגל מדגיש שעדיין אין הוכחה לצעדים הנחוצים להשלמת אתר הנופש. "אין שום אינדיקציה שהבנייה תתחדש בקרוב", הוא אומר.