פריז, ניו- יורק, וינה ופראג הן מהערים האהובות ביותר על הישראלים ובכלל. הבעיה היא שבזמן הטיול שלנו בהן רובנו מפספסים את העיירות הסמוכות שנמצאות במרחק נסיעה קצר ומציעות נופים חדשים, אטרקציות פחות מתויירות ובעיקר את האפשרות לגלות מקומות שלא הרבה מגיעים אליהם ונמצאים מתחת לאף של הערים המוכרות. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש "אם תחקרו לעומק את היעד המרכזי תגלו מסביבו 'יעדי משנה' מפתיעים ומרתקים לא פחות", טוענת יעל תמיר סמנכ"לית בליק תיירות. "כך, בטיול אחד תוכלו לשלב מספר יעדים, אטרקציות, ולהפוך טיול לעשיר יותר, מגוון ולחוויה חד פעמית". ריכזנו עבורכם את "האחיות הקטנות" של ארבע הערים המתויירות שלא כדאי לכם לפספס בביקור הבא שלכם. פריז עיר האורות הרומנטית שהישראלים אוהבים לאהוב, נמצאת גבוה ברשימת החובה בעת ביקור באירופה, ואין כמעט ישראלי שלא ביקר בה במהלך חייו. מגדל אייפל, מוזיאון הלובר, קתדרלת נוטרדאם וארוחות עתירות חמאה, קרואסונים וכל טוב הם כמובן הבילוי המרכזי בעיר, אך גם קניות, ושיטוט ברחובות יעשה עבורכם את העבודה. ומה נמצא מחוץ לעיר? טוב ששאלתם. השכן: עמק הלואר עמק הלואר נמצא דרומית לפריז ובמרחק שעתיים נסיעה בלבד. במקום תוכלו לראות את נהר הלואר שעל גדותיו שוכנות טירות רבות מימי הביניים, נופים ירוקים וכמובן כרמים. אם אתם מחפשים לרענן את הנוף האורבני של פריז, עמק הלואר הוא המקום עבורכם. A post shared by Justine (@bakpok) on Aug 23, 2018 at 10:59am PDT

עמק הלואר מתאים לטיול עם משפחה, חברים או זוגות, להפסקה קלה לסופי שבוע וטיול באזור בין טירות, יקבים וכרמים. רכיבה על אופניים היא דרך התניידות מרכזית עם כ-800 קילומטרים מעוגלים המשלבים נתיבי אופניים לצד כבישי תנועה מועטים. המסלול דרך עמק הלואר עובר בסביבה טבעית יוצאת דופן של חופים שוממים, טירות, ערים קטנות ונקודות תצפית רבות. ניתן גם לבחור בטיולים מודרכים של חצי יום או יום שלם, ליהנות מבריכות ופארקי מים ושעשועים שונים או לעצור לשייט מסורתי, שיט בקיאקטים, קאנו ואופני מים. על גדות הלואר ניתן ליהנות גם מפארק מים ענק, מיני גולף ופעילויות רבות שמתאימות לילדים. A post shared by Manos Anastasakis (@mananastasakis) on Aug 23, 2018 at 11:21pm PDT

חוויה יוצאת דופן נוספת באזור היא הכדורים הפורחים, שמספקים חוויה בה ניתן לרחף מעל טירות הלואר ולצפות על היופי מלמעלה. מרחק מהיעד: שעתיים נסיעה מפריז. דרכי הגעה: רכב, רכבת או אוטובוס כחלק מטיול מאורגן. השכנה: נורמנדי חופי נורמנדי מוכרים לרובנו מסיפורי הפלישה האמריקאית לצרפת בימי מלחמת העולם השנייה. כיום, חופי נורמנדי מהווים נקודה חמה ויוקרתית במיוחד לביקור. החופים השקטים נמצאים מערבית לפריז והצרפתים אוהבים להגיע אליהם לחופשת סוף שבוע קצרה ובמהלך החגים. A post shared by Ale (@almarita85) on Aug 24, 2018 at 4:32am PDT

נורמנדי מציעה מוזיאונים, כנסיות, מנזרים, פארקים וגנים לצד טירות וארמונות מימי הביניים, קו חוף המשתרע על כ- 600 מ"ר ובו נופים מדהימים של צוקים גבוהים, חופים חוליים, דיונות וסלעים גדולים על קו החוף. אל תפספסו את המפרץ המפורסם של מונט סן מישל (המנזר הבנדיקטי היוקרתי), עמק הסן – יעד של פנאי ורוגע ועצרו בגשר היפה והמפורסם (וויאדוקט) גשר רכבת מאבן. מרחק מהיעד: שעתיים וחצי נסיעה מפריז. דרכי הגעה: רכב, רכבת או אוטובוס. פראג פראג, מהערים הציוריות באירופה, בה שימרו את ההיסטוריה היהודית עם רובע יהודי, בתי כנסת ועוד. פראג נחשבת ליעד אהוב על הישראלים שפוקדים אותה לאורך כל ימות השנה. אך לפני שאתם ממהרים להזמין את המלון שלכם לכל ימי השהייה בעיר כדאי שתיקחו בחשבון מקום נוסף לבקר בו. השכנה: עיירת קרלובי וארי קרלובי וארי (Karlovy Vary), ממוקמת מערבית לפראג ונמצאת במרחק נסיעה קצר. הייחוד המרכזי שלה הוא בעיקר במעיינות החמים, בספא ובאתרי בריאות בהם תוכלו להירגע. יחד עם זאת, העיירה גם עשירה בהיסטוריה ובעבר התארחו בה אורחים נכבדים כמו: בטהובאן, שופן, קרל מרקס ועוד. A post shared by barbora_sumova (@barbora_sumova) on Aug 24, 2018 at 6:19am PDT

הארכיטקטורה של העיר מושפעת מסגנונות ניאו קלסיים וארט נובו מהמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. היא משמשת כנקודה תרבותית חמה המתגאה במרכז אמנויות הבמה, גלריות ומוזיאונים רבים ומידי שנה מתקיים בה פסטיבל סרטים בינלאומי. קרלובי וארי נחשבת גם לאחת מערי הזכוכית החשובות ביותר במזרח אירופה. אמנותם של יצרני הזכוכית המקומיים נחגגים במרכז המבקרים של מוזיאון הזכוכית שהוקם ב-1857. במוזיאון מוצגים יותר מ-2,000 דוגמאות יפיפיות של אומנות שהובילה את המוניטין של המקום ברחבי העולם. במקום נערכים גם סיורים וניתן לרכוש מהיצירות. A post shared by Jacqueline (@x.c.jacqueline) on Aug 24, 2018 at 4:01am PDT

כמו כן, יש כאן את אתר הנופש הגדול ביותר בסגנון הניאו בארוק – אליזבת ספא, שנבנה ב-1906 כדי לענות על הביקוש העצום לטיפולים. האתר נקרא על שמה של הקיסרית האוסטרית אליזבת (סיסי). המקום משמש גם מפגש לאירועי תרבות וקונצרטים. מרחק מהיעד: כשעתיים נסיעה מפראג. דרכי הגעה: רכב, אוטובוס או רכבת. ניו-יורק ניו-יורק מציעה אטרקציות רבות כמו מוזיאונים, גלריות, קניות, חיי לילה, סיורים במרכז הסחר העולמי, האו"ם, פסל החירות ונקודות ציון חשובות נוספות ההופכות אותה לאחד היעדים האהובים, החשובים אך גם היקרים. מי שמחפש, בנוסף לביקור בעיר המטורפת, גם אלטרנטיבה זולה יותר בקרבת מקום, רק צריך להסתכל מעבר לפינה. השכנה: ניו ג'רזי יעד עם כל כך הרבה מקומות שונים וחוויות שונות שכדאי לחקור ולגלות: מפארקים לאומיים, אזורי טבע יוצאי דופן ועד מוזיאונים ואתרים היסטוריים. התחילו עם החופים - לכל חוף אישיות משלו החל מטיילת עץ, הרים ציוריים ועד האורות של אטלנטיק סיטי. את הגלים הטובים ביותר בחופים המזרחיים אפשר גם למצוא כאן. לאלו שלא יודעים לגלוש קיימים במקום שיעורי גלישה ועמדות להשכרת גלשנים. על היבשה תוכלו למצוא מוזיאונים מעוררי השראה החוגגים את ההיסטוריה והתרבות של המקום (לניו ג'רזי היסטוריה ארוכה שתחילתה לפני המהפכה האמריקאית). בניו ג'רזי נמצא גם ה- outlet ג'רזי גארדנס (Jersey Gardens) בו תוכלו לעשות את הקניות שלכם למותגים הכי גדולים במחירים משתלמים במיוחד. כשאתם בניו יורק שווה לעשות את סיורי החנויות אך את הבגדים לקנות בניו ג'רזי. A post shared by Chiara Polimanti (@chiarapolimanti) on Aug 21, 2018 at 11:19am PDT

אל תפספסן גם את פארק דלאוור (Delaware). שבעים אלף דונם של פארק לאומי המשתרע על הגבול בין ניו ג'רזי ופנסילבניה לצד 40 ק"מ של נהר (נהר הדלאוור). זהו אזור בילוי נגיש, עם מרכזי מבקרים, נופים מרהיבים, פעילויות קיאקים, שחייה, דייג וקמפינג. כמו כן, האקווריום – אטרקציה משפחתית פופולארית על נהר דלאוור - נחשב לאחד ממתקני המים הימיים הטובים ביותר בארצות הברית. מעל -8,500 בעלי חיים ימיים, הכולל אוסף של כרישים, צבי ים, פינגוונים ועוד.. מרחק מהיעד: שעה וחצי נסיעה. דרכי הגעה: רכב או רכבת. וינה עיר הבירה של אוסטריה תמיד שיחקה תפקיד חשוב בשלבים שונים של ההיסטוריה האירופאית בשל מיקומה המרכזי. וינה עומדת בחזית האופנה והאוכל, היא גם שם נרדף למוסיקה יפה, עם גאונים היסטוריים כמו מוצרט, היידן, בטהובן ושטראוס. מדובר על יעד אטרקטיבי מלא באטרקציות שלא ישאירו לכם הרבה זמן למנוחה. את המנוחה תוכלו לקבל אצל השכנה היפה שלה. השכנה: טירול מחוז טירול הוא גן עדן למשפחות הממוקם במערב אוסטריה ומציע אינסוף אטרקציות ואתרי טבע לכל בני המשפחה. יש כאן נופי טבע עם הרים קסומים עוצרי נשימה המקיפים את האזור. יותר מ-500 פסגות מעל 3,000 מטר, 600 קרחונים לאורך הרכס האלפיני הראשי, כרי דשא ירוקים ובקתות אירוח מקסימות. A post shared by ©️➰NN¥ (@c_o_n_n_y___) on Aug 22, 2018 at 10:39pm PDT

טיפוס הרים וטיפוס סלעים הם חלק מהפעילויות הפופולריות בחודשי הקיץ החמים, בעוד שבחורף אנשים רבים מגיעים לטירול לסקי אלפיני בנוף המושלג של המחוז. בטיול סביב הכפרים של טירול תהנו מחגיגות מסורתיות, מוזיאונים ואטרקציות תרבותיות ברמה גבוהה. מרחק מהיעד: 5 שעות נסיעה. דרכי הגעה: רכב, רכבת לזלצבורג ונסיעה של שעתיים.





