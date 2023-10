שערורייה התעוררה בחברת התעופה הגדולה בריטיש איירווייז לפני מספר ימים, לאחר שדיילת גינתה טייס ששיתף אותה כי ערב לפני הטיסה הוא שתה כמויות גדולות של אלכוהול וצרך קוקאין מגופה של אישה עירומה. הדיילת, שהייתה אמורה לעבוד באותה טיסה מלאה בנוסעים, דיווחה עליו לממונים ולאחר שנמצאו שרידי סמים בדמו הטייס פוטר לאלתר. נראה שהפרשה הזו, שגרמה לעניין רב, שחררה לשונות ועודדה אנשי צוות נוסף לשתף עוד קצת על "החיים הסודיים" של טייסים.

מאחורי הקלעים של עולם התעופה

בכתבה שהתפרסמה בניו יורק פוסט, מספר חברי צוות סיפקו עדויות ייחודיות על מה שקורה אחרי יום ארוך של טיסות. "ראיתי טייס מקיא בארוחת ערב במהלך עצירה כי הוא שתה יותר מדי", אומרת דיילת באלסקה איירליינס. היא מוסיפה שהוא כנראה שתה הרבה אלכוהול בחדר המלון שלו, עד כדי כך שהוא היה די שיכור כשהגיע לארוחת ערב. "לאחר ארוחת הערב הקברניט החזיר אותו לחדרו והוא כנראה ישן 15 שעות", ממשיכה הדיילת האלמונית.

מריקה מיקוסובה, דיילת לשעבר ומחברת הספר "יומנה של דיילת", חושפת כי נדיר לראות טייס שעדיין עונד את טבעת הנישואין שלו: "ברגע שאנחנו נוחתים וכשאנחנו הולכים לאסוף את המזוודות, הטבעות מתחילות להיעלם מהאצבעות".

לא מעט מהטייסים חוגגים לפני הטיסה | צילום: YIUCHEUNG, shutterstock

דיילת אחרת, שעובדת בחברת תעופה אמריקנית גדולה, מאשרת את הדברים ואומרת שניאוף ובגידה נפוצים. "הייתה לי חברה דיילת שהיה לה דייט בטינדר בכל עיר אליה טסנו". הדיילת לשעבר שמנהלת כיום את הפודקאסט "וידוייה של דיילת" (Confessions of a Flight Attendant) מוסיפה: "החברה הזו יצאה עם טייס שהיו לו חיים כפולים – לאשתו לא היה לה מושג".

עם זאת, בגידה היא לא הדבר החשוב ביותר, אלא הנטייה של טייסים ואנשי צוות אחרים "לנצל עצירות ביניים כדי לצאת, לשתות ולחגוג", כפי שמנסחת זאת דיילת אלסקה איירליינס. "ראיתי הרבה אנשי צוות שותים. אלכוהוליזם היא בעיה בתעשיית התעופה", אומרת דיילת אחרת בחברת תעופה אמריקנית, ומוסיפה כי "חברות התעופה יודעות שזו בעיה וחברי צוות רבים הודו למעשה שהם אוהבים להיפגש בערב מחוץ לשעות העבודה. עבורם, זו הזדמנות 'לצאת לקפוץ בר' לעצירות מהנות יותר".