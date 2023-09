View this post on Instagram A post shared by FIVE Palm Jumeirah (@fivepalmjumeirah)

זמן מושלם לחופשה זוגית ושקטה, מתאפיין בדרך כלל במספר פרמטרים שמעניקים לו את התואר. כזו בדיוק היא התקופה הקרובה שמגיעה: הילדים חוזרים למסגרות והרבה יותר קל למצוא להם סידור, המחירים צונחים לאחר החופש הגדול, מזג האוויר מושלם בעיקר באזור הים התיכון, השקט חזר להקיף את החופים ואת המלונות, החגים מתקרבים ובקיצור – העולם הוא עגול והחופש שנגמר עבור חלק, הוא הזמן לתחילתו של החופש עבור אחרים, בעיקר המבוגרים שבנינו.

holidayfinder מצאנו עבורנו 9 מלונות מומלצים למבוגרים בלבד, ביעדים חלומיים בלי הרבה שעות טיסה, שזה בדיוק הזמן לברוח אליהם.

קפריסין

השכנה הכי נחמדה בשכונה, מדינת האי הקטנה שהטיסה אליה קצרה כמו לאילת, היא אחד היעדים הכי אהובים ופופולאריים על הישראלים בשנים האחרונות. קבלו 3 מלונות למבוגרים בלבד הפזורים במקומות שונים על פני האי שטוף השמש.

לימסול

שפע מלונות מפנקים, חופים שקטים וחוליים, מים צלולים ומסעדות רבות, הם רק חלק מהסיבות להגיע לנופש בלימסול הקפריסאית היפהפייה.

המלון: Atlantica Bay Hotel Adults Only

מלון אטנלטיקה ביי המיועד למבוגרים בלבד, שוכן במרחק 400 מטרים מחוף אגיוס טיכונס (Agios Tychonas), ומציע בין היתר בריכת שחייה חיצונית, חדרים אלגנטיים הכוללים מרפסת, מסעדה, בר בלובי המלון, בבריכה ועוד.

התאריכים: 3 לילות – 17-20.10

המחיר: כ-440 דולר לאדם, כולל טיסות, טרולי וארוחת בוקר. לפרטים נוספים.

לרנקה

עיר הנמל שטופת השמש, היא אחת הערים המודרניות והמתקדמות בקפריסין, אך לא פחות מזה היא גם מחזיקה בתואר של יעד תיירותי נחשק ומבוקש, בזכות החופים, האווירה, האוכל והשקט.

המלון: The Ciao Stelio Deluxe Hotel Adults Only

מלון דה צ'או סטליו דלוקס ממוקם על חוף הים בעיר לרנקה. מדובר במלון יוקרתי בעל 5 כוכבי שירות למבוגרים בלבד. יש בו מסעדה מעולה, נוף מושלם לים הנשקף מיחידות האירוח הממוזגות והמרווחות, כאשר רובן גם נפתחות למרפסת לכיוון הנוף. מגוון ברים, מסעדות ובתי קפה נמצאים במרחק הליכה מהמלון.

התאריכים: 4 לילות – 12.9-16.9

המחיר: כ-532 דולר לאדם, כולל טיסות, טרולי ולינה על בסיס ארוחת בוקר. לפרטים נוספים.

פאפוס

עיר הנופש הקפריסאית היפה, מציעה למבקרים בה חופים יפהפיים, מסעדות מעולות, שמש נעימה, שמחת חיים אותנטית ושלל אטרקציות מעולות.

המלון: The Ivi Mare Designed for Adults

מלון דה איבי מארה – למבוגרים בלבד, ממוקם כ-350 מ' בלבד מהחוף בפאפוס. בחלק מיחידות האירוח תוכלו להתפנק בג'קוזי פרטי חיצוני, וברוב היחידות תיהנו מנוף ישיר לים. יש גם בריכה חיצונית עם נוף מהפנט ובר צמוד, מתחם ספא רחב, חדר כושר ומספר מסעדות עם תפריטים מגוונים.

התאריכים: 3 לילות – 5.9-8.9

המחיר: 727 דולר לאדם, כולל טיסות, טרולי וארוחת בוקר. לפרטים נוספים.

יוון

מזג האוויר ים תיכוני, האנשים חמים, החופים אינסופיים והאווירה, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים אותה. הנה 3 מלונות למבוגרים בלבד ב-3 איים יווניים שונים, בהם השקט חזר לשלוט אחרי הסערה.

רודוס

יש לא מעט סיבות שהפכו את האי רודוס, לאחד האיים המתוירים ביותר ביוון. השם הנרדף של המקום הוא אי השמש, תחברו לזה את החופים ואת המלונות ותקבלו חופשה חלומית למבוגרים בלבד.

המלון: The Ixian Grand & All Suites Adults Only

מלון 5 כוכבים על בסיס הכל כלול. המלון שוכן על החוף באיקסיה (Ixia) שברודוס ומציע בריכות חיצוניות עם נוף לים האגאי, מגוון מסעדות, ברים, מתחם ספא גדול וחדר כושר חדשני. חדרי המלון מעוצבים בצורה אלגנטית ונעימה ובלובי המלון, מתקיימות מדי שבוע הופעות מוזיקה חיות.

התאריכים: 3 לילות – 7-10.10

המחיר: כ-664 דולר לאדם, כולל טיסות, טרולי ואירוח בסגנון הכל כלול. לפרטים נוספים.

כרתים

כרתים הוא האי הגדול ביותר, ויש הטוענים שגם היפה ביותר ביוון. בין מפרצים לבנים למטעי זיתים וכרמים ענקיים, מחכה לכם חופשה שלווה בה תוכלו לנוח אל מול חופים מהפנטים, ובמלונות שלא תרצו לעזוב.

המלון: Sea Side Resort & Spa Adults Only

אתר הנופש היוקרתי והמפואר למבוגרים בלבד, מציע נוף פנורמי לים ונמצא כ-80 מטר מחוף מונופטיס. תוכלו ליהנות בו מ-2 בריכות מים מתוקים, 3 מסעדות יוקרתיות ו-3 ברים שונים. ויש גם כמובן מתחם ספא גדול.

התאריכים: 3 לילות – 12.9-15.9

המחיר: 734 דולר לאדם, כולל טיסות, טרולי ואירוח על בסיס הכל כלול. לפרטים נוספים.

קורפו

חופי רחצה חלומיים למרגלות ההרים והמצוקים הדרמטיים, מעל 3 מיליון עצי זית, שקיעות מהממות והרבה שלווה. קורפו הוא אחד מאותם איים יווניים שלווים בהם תוכלו לנפוש בדיוק איך שדמיינתם.

המלון: Mayor La Grotta Verde Grand Resort Adults Only

מלון מיור לה גרוטה ורדה שוכן לחופי אגיוס גודיוס באי קורפו. המלון המיועד למבוגרים בלבד בעל חמשת כוכבי השירות, מציע מגוון חלומי של מתקנים ואפשרויות. הוא כולל 5 מסעדות, 6 ברים, 2 בריכות שחייה חיצוניות ענקיות, בריכה אחת מחוממת ומקורה ומגוון יחידות אירוח מעוצבות שכוללות מרפסת המשקיפה לים. יש במלון גם מתחם ספא המציע מגוון טיפולים ועיסויים.

התאריכים: 3 לילות – 21.9-24.9

המחיר: כ-739 דולר לאדם, כולל טיסות, מזוודות ואירוח על בסיס חצי פנסיון. לפרטים נוספים.

איחוד האמירויות

במידה ובא לכם להתפנק באחד היעדים עם המלונות הכי מטורפים בסביבה, כדאי שתבחרו באיחוד האמירויות כיעד הבא שלכם. שלל אטרקציות, חופים, והרבה מה לעשות מחכים לכם לחופשה נטולת ילדים באיחוד האמירויות.

דובאי

דובאי היא האמירות השנייה בגודלה באיחוד, ויש בה את כל מה שצריך לחופשה נפלאה למבוגרים בלבד. מלונות פאר, חופים יפהפיים ומגוון אטרקציות מופלאות.

המלון: Five Palm Jumeirah Dubai

מלון פייב פאלם השוכן בכניסה לאי הדקלים הוא אחד המלונות המוכרים והאייקונים בדובאי. מדובר במלון פאר, 5 כוכבים, המציע אירוח ברמה הגבוהה ביותר וכולל בין היתר חמש בריכות שחייה ענקיות, כולל בריכה באורך 55 מטר החוצה את המלון, מתחם חוף פרטי, 9 מסעדות שונות עם אפשרות גם להזמין אוכל כשר. להשלמת הפינוק המלון מציע מתחם ספא מפנק במיוחד.

התאריכים: 4 לילות – 3.9-7.9

המחיר: כ-772 דולר לאדם, כולל טיסות ישירות ומזוודות. לפרטים נוספים.

ספרד

ספרד היא אחת המדינות המתוירות בעולם, וככזו היא מציעה כל כך הרבה למבקרים בה. בין ההיסטוריה, התרבות והארכיטקטורה המפוארת, תוכלו למצוא את בה יעדים רבים לחופשה ספרדית שתעניק לכם סיאסטה בנוסח מקומי.

ברצלונה

במידה ובא לכם עיר תוססת, כזו שאפשר לשלב בה בין בילויים, תרבות, שופינג ומנוחה, העיר הספרדית היפהפייה היא היעד המושלם בשבילכם.

המלון: Hotel Rec Barcelona Adults Only

מלון בוטיק קטן ומעוצב, המיועד לבני 18 פלוס בלבד ומתאים מאוד לזוגות המחפשים חופשה שקטה בעיר הספרדית היפהפייה. על גג המלון תוכלו ליהנות מבריכה חיצונית עם נוף עירוני מרהיב, אזור ישיבה ובר משקאות. דלפק הקבלה של המלון מאויש 24/7 על ידי צוות אדיב וחופי הים של העיר הספרדית המהפנטת, נמצאים אף הם במרחק קצר.

התאריכים: 4 לילות – 15-20.10

המחיר: כ-733 דולר לאדם, כולל טיסות וטרולי. לפרטים נוספים והזמנה.

טנריף

האי הגדול ביותר מבין האיים הקנריים, הוא אחד מהיעדים הקסומים ביותר שתוכלו למצוא לחופשה אקזוטית, מיוחדת ושקטה. באי הספרדי שטוף השמש יש הכל, החל מחופים חלומיים וטבע פראי, דרך פארקי מים וספורט ימי ועד שווקים צבעוניים, אוכל מעולה ומלונות מפנקים.

המלון: Red Level at Gran Melia Palacio de Isora Adults Only

אם אתם חולמים על אתר נופש רומנטי המשקיף חופי האוקיינוס האלטנטי של האיים הקנריים, זה המלון המושלם עבורכם. מלון יוקרה יפהפה המיועד למבוגרים בלבד, ומהווה מקום אירוח נפלא לזוגות המחפשים שקט ושלווה. המלון מציע רמת שירות בדרגת 5 כוכבים, נוף חלומי, 2 בריכות מפנקות, מסלול גולף הצופה לאוקיינוס, מסלולי אופניים והליכה ועוד.

התאריכים: 5 לילות – 16.9-19.9

המחיר: 1,250 דולר לאדם, כולל טיסות עם עצירה אחת, טרולי וארוחת בוקר. לפרטים נוספים.