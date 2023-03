The Mukaab skyscraper forms part of the wider Murabba district announced by Saudi crown prince Mohammad bin Salman, chairman of the newly formed New Murabba Development Company.https://t.co/QY9LWHWMqH — Dezeen (@dezeen) March 9, 2023

עם 400 מטר גובה, אורך ורוחב, המבנה הזה יהיה גדול כמו 20 בנייני אמפייר סטייט. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן מתכנן את הקמתו של בניין עצום בבירה ריאד. "המוקאאב" (Mukaab), שפירושו "קובייה" בערבית, אמור להפוך למוקד וללב של מרכז העיר החדש והעתידני "המוראבה".

מרכז העיר המתוכנן במפגש בין רחוב המלך סלמאן ורחוב המלך חאליד בצפון מערב ריאד, ירחיב את הבירה הסעודית ב-19 קמ"ר ויכיל מאות אלפי תושבים, לפי Arab News. המוקאאב נועדה לעצב את קו הרקיע של ריאד כמבנה העירוני הגדול ביותר בעולם. עם מתקני הבילוי, הגסטרונומיה והקניות החדישים ביותר שלו, המטרה היא למשוך מבקרים ותיירים מכל העולם.

"שער לעולם אחר"

באתר הרשמי מתוארת הקובייה העצומה על 121 קומותיה כ"שער לעולם אחר". כי בתוך הקובייה הענקית, שחזיתה תהיה בהשראת הסגנון הארכיטקטוני המסורתי של אזור "נג'די", התוכניות הן לאכסן את יעד הטיולים הסוחף הראשון בעולם. זה מה שהמוקאאב רוצה להשיג באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית ווירטואלית עם הולוגרפיה מתקדמת. כל ה"כיפה" עתידה להיות מסך, שם אמורה הסביבה לדמות את השטח על המאדים. המבקרים יוכלו לנסוע דרך כוכבי לכת רחוקים ועולמות קסומים במוקאאב מבלי לעזוב את הבניין.

בנוסף ליחידות מלונאות ומגורים, שטחי מסחר ומתקני פנאי, האתר יכלול גם אטרקציות קמעונאיות, תרבותיות ותיירותיות. גם מוזיאון, מכללה לטכנולוגיה ועיצוב, יותר מ-80 אירועי בידור ותרבות ותיאטרון יתקיימו בקובייה העתידנית. בסך הכל, המבנה העירוני הגדול ביותר בעולם יציע שטח של 25 מיליון מ"ר של "חווית חיים, עבודה ובילוי ייחודית". לכל האטרקציות בפנים יהיה ניתן להגיע תוך 15 דקות הליכה, ותהיה גם מערכת תחבורה פנימית. המרחק לנמל התעופה הבינלאומי המלך חאליד בריאד הוא כ-20 דקות נסיעה ברכב.

מגלומניה אוטופית או פרויקט בנייה אמיתי?

"יש נטייה בקרב אנשים מערביים וערבים לפסול פרויקטים כאלה על הסף, ולכנות אותם טיפשיים או תוצאה של אנשים עם יותר מדי כסף", אומר יאסר אלששטווי, פרופסור לארכיטקטורה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הוא ממשיך: "אבל אם נסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, זה הרבה יותר מזה. כחבר באחד הצוותים שהגישו מועמדות לפרויקט, אני יכול לאשר שיש שיקולים רציניים מאחורי פרויקטים כאלה".

שכונת "מוראבה החדשה" והמוקאאב הן חלק ממה שמכונה "חזון 2030", אסטרטגיה לגיוון הכלכלה הסעודית. על מנת להיות עצמאיים יותר מההסתמכות על הנפט, חיזוק התיירות הוא אחד הפרויקטים המרכזיים של הנסיך מוחמד. עד שנת 2030, סעודיה מתכוונת למשוך 55 מיליון תיירים בינלאומיים מדי שנה.

"הקו", גורד שחקים ענק באורך 170 קילומטרים בעיר העתידית נאום, בהשקעה של 500 מיליארד דולר, הוא חלק מ"חזון 2030" הסעודי. למרות שרבים פקפקו בהיתכנותו של הפרויקט, הסעודים הוכיחו כי הם רציניים ועבודות הבנייה בעיר העתידנית הענקית החלו מזמן.

"מוראבה החדשה" ו"המוקאאב" שנויות במחלוקת

בעוד שתושבים נעקרו בכוח למען הקמת "הקו" וכ-20,000 מבני שבט הילידים הוויאטאט גורשו מבתיהם, המחלוקת סביב קוביית הענק "המוקאאב" אינה הומניטרית, אלא דתית. מוסלמים רבים מאשימים את יורש העצר בחילול השם, מאחר וצורת הקובייה של מבוססת על ה"כעבה", שנמצאת בחצר המסגד הקדוש במכה ולפי המאמינים בה נמצא "בית האלוהים", המהווה את המקדש המרכזי של האסלאם. הקובייה החדשה זוכה לביקורת כ"אתר קדוש של קפיטליזם", והסמליות שלו הכעיסה רבים. המבקרים טוענים כי הפרויקט בהיקף של מיליארדי דולרים, משרת את המטרה התרבותית של כיבוש מערבי, וליברליזציה נוספת של החברה באמצעות בידור.

ניתן להניח שהפרויקט לא יכלול דירות ואפשרות רכישה שישתלמו לכולם. "על המתכננים להבטיח שהמחוז הזה לא ייתפס כמובלעת של העשירים ושהוא ישתלב בעיר כולה. חייבים ליצור קישורים כדי להבטיח שהבניין השכונתי והאייקוני יהיה נגיש למגוון רחב של אנשים ושזה לא יהיה מיזם מסחרי ורווחי גרידא", אומר יאסר אלששטווי ל-Arab News.