25 המקומות הכי יפים באירופה

> לכתבה המקורית

> 49 המקומות הכי יפים בעולם

> 49 המקומות הכי יפים בארץ

Villa Rufolo, Ravello, Italy | צילום: Anna Dunlop, shutterstock

וילה רופולו - Villa Rufolo, חוף אמלפי, איטליה. הנוף הנשקף מהווילה והגנים הצמודים לו הופכים את המקום לאחד היפים באמלפי.

Egremni Beach, Lefkada, Greece | צילום: Lucian BOLCA, shutterstock

חוף אגרמיני - Egremni, לפדקה, יוון. במקום יש מים כחולים כמו בתמונות, ביחד עם חול לבן, מה שהופך אותו לכל כך מדהים. כדי להגיע אליו צריך לרדת 350 מדרגות.

Pena Palace, Sintra, Portugal | צילום: Yasonya, shutterstock

ארמון פנה - Pena, סינטרה, פורטוגל. הטירה מהמאה ה-19 מושכת אליה המוני תיירים, לא מעט בזכות הגנים המרהיבים שנמצאים סביבו.

Our Lady of the Rocks, Montenegro | צילום: Anton Watman, shutterstock

כנסיית גבירתנו על הסלעים - Our Lady of the Rocks, קוטור, מונטנגרו. במפרץ קוטור המהמם, שווה לעצור ופשוט לבהות באי המלאכותי שנבנה במאה ה-17.

Bruges, Belgium | צילום: Catarina Belova, shutterstock

ברוז' - Bruges, בלגיה. תעלות, רחובות יפים, ומבנים מימי הביניים הופכים את המקום לאגדה.

Abbaye Notre-Dame de Sénanque, Gordes, France | צילום: Daniel Lange, shutterstock

נוטרדאם דה סנאנק - Notre-Dame de Sénanque, גורדס, צרפת. שדה לבנדר הוא לא רק ריחני, אלא גם ממש יפה.

São Miguel, Azores | צילום: Valerija Polakovska, shutterstock

סאו מיגל - São Miguel, פורטוגל. המקום ששוכן באמצע האוקיינוס האטלנטי זכה לכינוי "הוואי של אירופה".

Keukenhof, Lisse, Netherlands | צילום: Ewa Studio, shutterstock

גני קוקנהוף - Keukenhof, הולנד. המקום שנחשב כגן האביב הכי יפה, נמצא חצי שעה נסיעה מאמסטרדם והוא בגודל של 32 דונמים.

Château de Chambord, Loire Valley, France | צילום: D.Bond, shutterstock

טירת שאמבור - Château de Chambord, עמק הלואר, צרפת. הטירה נבנתה ב-1519 והיא יושבת על שטח של 13 אלף דונמים.

Plitvice Lakes National Park, Croatia | צילום: LeonP, shutterstock

שמורת אגמי פליטביצה - Plitviče Lakes National Park, קרואטיה. בין זאגרב לזאדאר, נמצאת ארץ הפלאות הזו שמארחת יותר ממליון מבקרים בשנה.

Colosseum, Rome, Italy | צילום: Viacheslav Lopatin, shutterstock

הקולוסיאום - Colosseum, רומא, איטליה. הקולוסיאום מופיע כמעט בכל רשימה של מקומות יפים. זהו האמפי העתיק הכי גדול שנבנה אי פעם והוא הכיל 50 אלף מקומות.

Lapland, Finland | צילום: Tommi Sassi, shutterstock

לפלנד - Lapland, פינלנד. במקום המיוחד יש נופים מרהיבים וסיכוי גבוה להיתקל בתופעת הטבע היפה מכולם - הזוהר הצפוני.

San Fruttuoso, Italy | צילום: Sina Ettmer Photography, shutterstock

סאן פרוטוסו - San Fruttuoso, איטליה. המקום מהווה נקודה מושלמת לשכב בה על החוף או לצאת ממנה לטיולים.

Isle of Skye, Scotland | צילום: Daniel Kay, shutterstock

האי סקאי - Isle of Skye, סקוטלנד. זוהי נקודה אהובה במיוחד על צלמים: 50 קילומטרים של צוקים דרמטיים, חופים פראיים וטירות.

Seljalandsfoss, Iceland | צילום: CHENG YUAN, shutterstock

מפל סליילנדספוס - Seljalandsfoss, איסלנד. במרחק הליכה קצר מהחנייה תגיעו אל מאחורי המפל, ומדובר בנקודת תצפית מיוחדת ויפה.

La Sagrada Familia, Barcelona, Spain | צילום: Vunav, shutterstock

סגרדה פמיליה - la Sagrada Família, ברצלונה. ספרד. אנשים עומדים שעות בתור כדי להיכנס לכנסייה הקתולית הבלתי גמורה הגדולה בעולם.

Neuschwanstein Castle, Schwangau, Germany | צילום: canadastock, shutterstock

טירת נוישוונשטיין - Neuschwanstein Castle, גרמניה. כמו סרט של דיסני, הטירה מהמאה ה-19 נמצאת על ראש גבעה ומעוצבת כמו באגדות.

Geirangerfjord, Norway | צילום: Andrei Armiagov, shutterstock

ייראנגר פיורד - Geirangerfjord, נורבגיה. אחת האטרקציות הפופולריות במדינה, מוקפת בפסגות מושלגות, מפלים ותפאורה ירוקה.

Walls of Dubrovnik, Croatia | צילום: Dreamer4787, shutterstock

חומת דוברובניק - Walls of Dubrovnik, קרואטיה. הפנינה של הים האדריאטי התגלתה לעולם במשחקי הכס, אך היתה יפה מאז ומתמיד.

Hallstatt, Austria | צילום: Rasto SK, shutterstock

האלשטאט - Hallstatt, אוסטריה. הכפר האוסטרי הקטן הוא בדיוק הקלישאה של כפר ציורי אירופאי היושב לים הים. התמונה מסבירה הכל.

Grand-Place, Brussels, Belgium | צילום: TTstudio, shutterstock

הכיכר הגדולה - Grand Place, בריסל, בלגיה. לא קל לנווט בתוך הכיכר העמוסה, אך למרות הכל המקום שווה ביקור.

Ushguli, Georgia | צילום: Marcin Szymczak, shutterstock

אושגולי - Ushguli, גיאורגיה. קשה לתאר במילים את המקום החבוי בהרי הקווקז והוכרז כמקום המיושב הגבוה ביותר באירופה.

Nyhavn, Copenhagen, Denmark | צילום: Oleksiy Mark, shutterstock

ניהבן - Nyhavn, קופנהגן, דנמרק. השילוב של הבתים הצבעוניים, הים והסירות, יוצרים מראה מרהיב.

Blue Lagoon, Iceland | צילום: Jacksoo999, shutterstock

הלגונה הכחולה - Blue Lagoon, איסלנד. האטרקצייה הכי פופולרית באיסלנד עם הספא הטבעי הכי שווה שיש.

Rakotzbrücke, Kromlau, Germany | צילום: Andreas Wolochow, shutterstock

גשר ראקוץ - Rakotzbrücke, גרמניה. "גשר השטן" נבנה בימי הביניים ויש שמועות שהוא נבנה על ידי כוחות האופל.

> לכתבה המקורית