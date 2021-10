אם אתם רוצים ליהנות מבתי מלון מפנקים, חופי טורקיז, ארכיטקטורה מפוארת ושמש שזורחת כל ימות השנה – אנטליה היא היעד הבא שלכם. תוכלו ללכת לאחד מבתי המלון המפוארים שבעיר, לצאת לטיול ולצפות במפלים מרהיבים ובטבע הירוק, לשתות קפה טורקי משובח ולקנח בשופינג מוצלח במיוחד.

>> כמה עולה חבילת נופש לאנטליה?

אנטליה הוקמה בשנת 159 לפנה"ס על ידי אטלוס השלישי, מלך פרגמון, ושמה היה אטאליה. בחצי המאה הראשונה לפנה"ס הייתה העיר תחת שלטונם של שודדי הים של פמפיליה. במאה השנייה הייתה אנטליה המרכז הנוצרי. בתחילת המאה ה-12 הייתה העיר מוקפת בנסיכויות בייליקיו, והדרך היחידה להגיע אליה הייתה מהים, עד שב-1118 חודשה התנועה היבשתית אל העיר. ב-1923 נהייתה אנטליה לחלק מטורקיה. בשנות השבעים ענף התיירות בעיר תפס תאוצה והיא נהייתה לעיר החשובה בטורקיה. אנטליה שוכנת לחופי הים התיכון בדרום טורקיה, והיא נחשבת כעיר הנופש הגדולה במדינה. יש בה כ- 2.5 מיליון תושבים, והכנסותיה מגיעות בעיקר מהתיירות השוקקת בעיר, מחקלאות וממסחר. חוף קוניאלטי באנטליה | צילום: By Dafna A.meron

המקומות שאסור לפספס באנטליה

החופים באנטליה

אם אתם נוסעים לאנטליה אל תפספסו את החופים הקסומים והשלווים שיש בעיר, ואף מומלץ לבחור באחד מבתי המלון הפזורים לאורך החוף. שני חופים מומלצים במיוחד הם חוף Konyaaltı – שממוקם קרוב לעיר העתיקה וקל להגיע אליו באוטובוס ואפילו ברגל. רוחבו כמה ק"מ והמים בחוף זה קרירים יותר מבחופים אחרים בגלל המיקום שלו. חוף נוסף שאליו כדאי להגיע הוא חוף Lara שמציע את אחת מרצועות החוף הארוכות ביותר במדינה. בחוף זה תוכלו למצוא מלונות מפוארים שנראים כמו העתקים של מקומות שונים בעולם, ריזורטים עצומים ומלונות ספא מפנקים. מלונות פאר בחוף לארה | צילום: By Dafna A.meron

קאליצ'י (Kaleici) - העיר העתיקה

קאליצ'י ידועה גם כאנטליה העתיקה, וממש לא כדאי לפספס טיול בה. הכניסה הנוחה ביותר היא דרך שער אדריאנוס, ויש בה מלונות בוטיק מקסימים, בתים עתיקים ובעיקר רוגע ושקט מהעיר הסואנת. אין בה כמעט בנייה חדשה עקב איסור ותקנות לגבי בנייה מודרנית באזור זה. כשאתם מטיילים בעיר העתיקה לכו לטייל בשלושת המקומות החשובים בה:

הצריח המחורץ – מסגד עתיק בעל צריח מנוקד באריחים כחולים ושנחשב כסמל העיר. במסגד תוכלו לטייל במוזיאון האתנוגרפיה, שבו מוצגים בגדים, כלי מטבח שונים, רקמות, שטחים, נולים ועוד.

מגדל השעון - מגדל שנמצא בכניסה לעיר, וגם הוא נחשב לאחד מסמליה של העיר. המגדל הוא מתנתו של הסולטן עבדול חמיד לעיר, הוא נבנה בשנת 1901 והוא בנוי בסגנון העות'מני המאוחר. מהמגדל עצמו אפשר לצפות בהרים היפהפיים שמסביב לעיר.

שער אדריאנוס – השער הוקם בשנת 130 לפנה"ס לכבוד הקיסר הרומי אדריאנוס, שהיה חובב ארכיטקטורה ידוע, והוא השער הקדום ביותר בחומה המזרחית של העיר. השער בנוי משיש והוא נחשב כחלק בלתי נפרד מהעיר, ואף עבר שיפוץ בשנות השישים. ליד השער יש גן שבו יושבים התושבים המקומיים, נהנים מקפה ומהעוברים והשבים. העיר העתיקה. רוגע ושקט מהעיר הסואנת | צילום: By Dafna A.meron הצריח המחורץ. במסגד תוכלו לבקר במוזיאון האתנוגרפיה | צילום: By Dafna A.meron מגדל השעון | צילום: eF esenko | Shutterstocktower שער אדריאנוס. הוקדם לכבוד הקיסר הרומי | צילום: By Dafna A.meron

המוזיאון הארכיאולוגי של אנטליה

מוזיאון אנטליה הוא בין המוזיאונים הגדולים בעיר, ואם אתם חובבי מוזיאונים (וגם אם לא) מומלץ מאוד מאוד לבקר בו. הוא נקרא גם המוזיאון הארכיאולוגי, יש בו 13 אולמות, ומוצגים בו כ-5,000 פריטים מההיסטוריה של מדינות הים התיכון. המוזיאון פרוש על פני כ-7,000 מ"ר ומומלץ לפנות לו יום שלם. מוזיאון אנטליה הוא אחד המוזיאונים החשובים ביותר של טורקיה, ובשנת 1988 זכה בפרס מועצת האיחוד האירופי. מוזיאון אנטליה. מומלץ לפנות לו יום שלם | צילום: Olesia O | Shutterstock

מפלי דודן (Düden)

אם אתם רוצים קצת לצאת מהעיר, לטייל ולראות קצת טבע, חובה לנסוע למפלי דודן, שממוקמים כ-12 ק"מ מאנטליה. המפלים נוצרו על ידי נהר הדודן, גובהם כ-40 מטרים והם נשפכים לתוך הים התיכון. מאחורי המפלים יש מסלולי טיול מקסימים, וגם פארק קטן עם מסעדה וחנויות קטנות. למי שרוצה חוויה קצת אחרת כדאי להגיע אליהם בשיט שיוצא מנמל קלאיצ'י, ושמאפשר לצפות במפלים המרשימים מכיוון הים - חוויה מיוחדת במינה. מפלי דודן. למי שרוצה חוויה קצת אחרת כדאי להגיע אליהם בשיט שיוצא מנמל קלאיצ'י | צילום: By Dafna A.meron

נהר קניון קופרולו (Köprülü Canyon)

נהר הקופרולו הוא אתר חובה לכל חובבי הטבע, והוא נמצא כ-44 ק"מ מאנטליה. מי הנהר הם בצבעי טורקיז מרהיבים שמגיעים מהמינרלים שנמצאים במים. מסביב לנהר את קניון קופרלו, שבו תוכלו ליהנות מטבע פראי, צמחייה ירוקה ושופעת וכמובן מצוקי ענק, שבנויים מסלעים שהטבע העניק להם צורות מעניינות. הנהר הוא אחד מהנהרות הגדולים באזור ורוחבו מגיע עד למאה מטרים. כשאתם מטיילים באזור לכו לגשר הרומי, שם תוכלו לראות את הנהר, לצפות בבריכות הקטנות והקסומות, בצמחייה השופעת והמפעימה. ליד הנהר יש מסעדות דגים מתוצרת מקומית, ואם אתם חובבי ספורט אקסטרים תוכלו ליהנות גם מרפטינג כייפי במיוחד. הרפטינג כולל שיט בסירה בליווי מדריך, והוא מיועד לילדים מגיל שש ומעלה. יש כמה דרגות בטיחות, אז התאימו לעצמכם את הרמה המתאימה לכם ואל תשכחו לשים את הטלפונים בתוך תיק אטום. לאמיצים יותר יש גם אפשרות לאומגה שמגיעה עד למי הנהר. קניון קופורולו. מים בצבע טורקיז מרהיב | צילום: By Dafna A.meron

מה חשוב לדעת על אנטליה?

איך מגיעים? אפשר למצוא טיסות ישירות לאנטליה היוצאות מדי יום, במחירים המתחילים ב-120 דולר.

תחבורה: אוטובוסי הדולמוש הם כלי התחבורה הפופולארי ביותר באנטליה. הם נוחים וקלים לשימוש ומגיעים לאתרים המרכזיים בעיר.

המטבע המקומי - המטבע המקומי הוא לירה טורקית ושקל אחד שווה כ-2.75 לירה.

עונות לטייל בהן –באנטליה אפשר לטייל כל השנה, אך בחודשים דצמבר-פברואר יותר קר בה.

*הכתבה הוכנה בסיוע מאיר יעקב, מדריך טיולים לטורקיה ויעדים נוספים, בחברת אשת טורס