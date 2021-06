| צילום : מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

תאריך פתיחת הגבולות לתיירים בתאילנד מתקרב בצעדי ענק - ונכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, תיירים מחוסנים (וילדים שעברו בדיקת קורונה) יוכלו להיכנס לפוקט החל מה-1.7. במסגרת התכנית הממשלתית - "Phuket Sand Box", התיירים המחוסנים וילדיהם ייאלצו לשהות באי במשך שבועיים (בניגוד לשבוע שפורסם בעבר) לפני שיוכלו לצאת ממנו ליעדים אחרים בתאילנד. כמובן שמי שירצה יוכל להגיע רק לפוקט ולחזור ממנה לארץ.

לכבוד המאורע המשמח, ביקשנו ממשפחת רוזנטל, שיצאה לפני כמעט שנתיים למסע משפחתי בעולם, התאהבה בתאילנד ונשארה בה, להמליץ על כל המקומות שאסור לפספס באי הכי גדול במדינה - פוקט. משפחת רוזנטל בפוקט | צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

האי מציע טיולים בטבע, אטרקציות לילדים, מקדשים, חופים מהממים עם מים בצבע טורקיז ושקיעות מרהיבות, ריזורטים יפים בכל הרמות, שווקי לילה ומסעדות מעולות. למעשה, פוקט הוא השילוב המושלם בין עיר גדולה ומערבית שבה קניונים גדולים, מרינות מפוארות וכבישים מהירים לצד אי תאילנדי אותנטי מרהיב ביופיו.

אטרקציות שאסור לפספס בפוקט

פארק המים Splash Jungle

פארק מים עם המון מגלשות מים לכל הגילאים ואבובים, כולל מתחם נפרד לקטנים.

פארק המים Blue tree

פארק מים חדש ויפהפה שכולל בריכת לגונה ענקית בצבע טורקיז עם קיאקים, אבובים, מגלשות slip n fly מטורפות, מגלשות מים, אזור משחק נינג'ה, צוקים לקפיצה ואפילו אומגה. פארק המים הזה יפהפה ונראה כמו ציור או גלויה של חוף טרופי. לא לפספס! צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

משחקיית Blue tree

משחקייה ענקית לילדים שמתאימה לגדולים ולקטנים וכוללת כמה מתחמי נושא ענקיים שמספקים גם אקסטרים, כולל מתחם טרמפולינות, אומגה, ג'מבורי, מגלשות ענקיות עם אבובים, מתחם סקייטים, מתחם לגו ענק ועוד.

Ice Arena

מתחם החלקה על הקרח. שימו לב, קר ואפילו קפוא שם, תביאו איתכם מעילים, סוודרים, גרביים וכפפות צמר. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

מתחם קארטינג Patong Go-Kart Speedway

מסלול קארטינג לקטנים ולגדולים. בטיחותי וכייפי. העברנו שם שעתיים והילדים נהנו בטירוף.

הבית ההפוך

מקום נחמד, מצחיק וכייפי לבילוי קצר עם צילומים משוגעים בתלת מימד שבהם תמצאו את עצמכם מטיילים במקומות מוזרים על התקרה של הבית והחדרים.

Rebel rock climbing

מסלולי קירות טיפוס בכל הרמות לילדים ומבוגרים. נמצא במקום מהמם עם נוף יפה של האגם. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

B cat Cafe

בית קפה לחתולים שהילדים עפו עליו. בכל חלל בית הקפה תלויות תמונות של חתולים ומסתובבים חתולים פרוותיים מפונקים שמחכים לליטופים. במקום יש מתחם נפרד של בית קפה שבו אפשר לשתות שייקים ולאכול מנות קלילות. הילדים לא רצו ללכת משם.

חוף Kamala

חוף מהמם עם מגרש משחקים קטן ומתקני כושר בכניסה. חול מושלם לילדים, צבע מהמם של המים וגלים מושלמים לרחצה. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

רצועת החוף של באנג טאו

חופים מהממים ביופיים בצבע טורקיז תכלת עם עצי קוקוס וחול לבן.

חוף קאטה

חוף יפהפה עם דוכנים של אוכל תאילנדי טעים וזול, מים בצבע מהמם וגלים גבוהים לגלישה ויש בו גם בית-ספר לגלישה שהיה סגור בזמן שהיינו שם. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

Boat Avenue

מתחם מקסים של מסעדות, ברים ובתי קפה שכיף לטייל ולהסתובב בו בערב.

Boat Lagoon

מרינה יפהפה של סירות ויאכטות שכיף לטייל בה ולאכול אוכל איטלקי מעולה.

שוק Naka

שוק סופ"ש מקומי כייפי עם מלא דוכנים ואוכל תאילנדי מעולה והופעות של זמרים ורקדנים מקומיים. ראינו שם הופעה של ילדה תאילנדית כוכבת מוכשרת בת 10. חפשו אותה שם.

פוקט טאון

העיר העתיקה של פוקט היא מקום מדהים להסתובב שם אחר הצהריים ובשעות הערב. המקום כולל מבנים צבעוניים מרהיבים ומזכיר קצת את אירופה. בימי ראשון מתקיים שם שוק תוסס ושמח עם מלא דוכני בגדים ותיקים, אוכל מעולה, אווירה תוססת והופעות רחוב של זמרים ורקדנים. לא לפספס.

מקדש הביג בודהה

פסלים מרהיבים מטורפים של בודהה לבן וזהב ומקדש מוקף ים. כשמטפסים את המדרגות יש נקודת תצפית מטורפת עם נוף פתוח של הים. פגשנו שם נזיר בודהיסטי שבירך אותנו ונתן לנו צמידים תואמים במתנה. חוויה משפחתית מיוחדת. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

בית קפה Ma doo bua cafe

זה נשמע רק בית קפה, אבל זה אחד המקומות הכי מיוחדים ועוצרי-נשימה שראינו. יש שם אגם עם עלים צפים ענקיים שאפשר לעמוד עליהם ולהצטלם. מקום מהמם ביופיו. לא לפספס! צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

מסעדות מומלצות בפוקט

מן הסתם יש המון, אבל מבין כולן בחרנו להמליץ על שתי המסעדות שהיו הכי מוצלחות ושוות ביקור לדעתנו.

Little Roma

אוכל איטלקי מדהים, מנות שף מושלמות ומגוונות של פסטות מכל הסוגים, בשרים ודגים, סלטים טעימים ומפנקים. אכלנו שם רביולי מעולה, ריזוטו פסטה ברוטב קרם שמנת וסלמון מעושן, פיצה, פסטה ברוטב רוזה גבינה וסלט עשיר עם גבינה כחולה. מומלץ בחום. המקום נמצא במתחם בילוי והיה עמוס באנשים וכייפי בשעות הערב ובצמוד יש גן שעשועים לילדים. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

Artisan Project

אוכל מערבי ומקומי מגוון והמקום עצמו מהמם ביופיו עם ציורי קיר צבעוניים, מדשאות עם פינות ישיבה קסומות ונדנדות שפזורות במקום. אחת המסעדות היפות שיצא לנו לראות. כל המנות שהזמנו היו טעימות מאד והוגשו כל כך יפה: המבורגר עם צ'יפס בטטה, פילה סלמון עם ירקות, שניצל ענק לילדים, סלט עשיר עם סלק ודלעת ומלא פינוקים, שיפודי עוף במרינדה וסטייק עם תפוחי אדמה אפויים. לדעתנו חובה להגיע לכאן אם כבר מגיעים לפוקט. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

ריזורטים בצפון פוקט

Phuket Marriott resort and spa, Nai yang beach

ריזורט מהמם בחוף נאי יאנג שטובל בטבע ומציע חדרים צמודי קרקע עם גישה לגינה ולבריכה בין שבילי פרחים ועצי קוקוס, על חוף ים שקט עם נדנדה מושלמת לצילומים באמצע המים. יש בריזורט מועדון ילדים, שולחן סנוקר, כדורגל, קיאקים וגן שעשועים קטן. המסעדה בריזורט מצוינת וכוללת מנות מערביות ואסייתיות. המלון נמצא במרחק נסיעה קצרה משדה התעופה של פוקט, הוא משתייך לרשת מלונות מריוט בתאילנד, שכולם ברמה מאוד גבוהה. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

Diamond resort Phuket

ריזורט קטן ומקסים שמציע סוויטות מרווחות עם שני חדרי שינה, סלון ומטבח ונותן תמורה מעולה למחיר הנמוך. מיקום מנצח, חדרים נקיים, בריכה מהממת ואפילו ארוחת בוקר טובה. תמורה מעולה למחיר.

גילינו עוד שני ריזורטים מהממים בחוף באנג טאו באזור הלגונה שבילינו בהם ימים שלמים בבריכה המפנקת על אף שלא לנו במקום. הם אידיאליים למשפחות עם ילדים וכוללים חוף ים, בריכות ומגלשות מים בשטח הריזורט:

* Outrigger Laguna Phuket

* Dusit Thani Lagoona phuket

צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

ריזורטים במרכז ובדרום פוקט

Rawai Vip Villas Phuet

ריזורט של וילות עם בריכה פרטית שמציע בתים מרווחים שכוללים סלון, מטבח, פינת אוכל, שני חדרי רחצה ושני חדרי שינה. מושלם למי שמחפש שקט ופרטיות. צמוד לווילות יש פארק משחקים ופארק מים נחמד לילדים, ובמרחק הליכה רגלי נמצא חוף ים שממנו שטות כל הסירות לאיים הסמוכים. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

The Nature Phuket

מלון 5 כוכבים למשפחות בפטונג, אחד החופים הכי מתויירים באי, שהיה ממש שקט בזמן שבילינו בו. המלון נמצא 2 דקות הליכה מחוף הים וכולל חדרים רגילים, סוויטות מפוארות וחדרים מחוברים יפהפיים למשפחות עם גישה ישירה לבריכה. במתחם יש בריכת ילדים עם מגלשת מים ואזור משחקי מים לקטנטנים. במלון שתי מסעדות כיפיות לשעות הערב עם ארוחות בופה והופעות חיות. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

Aleenta phuket resort & spa

20 דקות נסיעה מפוקט ומבחינתנו גולת הכותרת. בזמנים רגילים די יקר, אבל שווה כל שקל (או באט). ריזורט מרהיב ביופיו עם סוויטות ענקיות מפוארות על הים או עם נוף מהפנט של הים. חוף ים חולי לבן מושלם, חול רך, פופים וספות שפזורות ממש עד קו המים. המים שקופים וצלולים והשקיעות עוצרות נשימה. בריזורט יש מסעדה מפנקת עם האוכל הכי טוב שיצא לנו לאכול בריזורט בתאילנד. הכל בריא, אורגני ומוגש בקלאסה. הצוות אדיב ומחויך. לדעתנו זה המקום המושלם להתנתק מהעולם בפיסת גן עדן. צילום: מתוך האינסטגרם והפייסבוק של משפחת רוזנטל: OLO – Only Live Once

טיפ זהב!

גילינו שאפשר לישון בריזורטים הסמוכים הזולים, ולבלות ימים שלמים בריזורטים המפוארים האלה שהם גן-עדן לילדים. כל מה שצריך זה רק לאכול ארוחת צהריים במסעדת הריזורט ואז זה מקנה כניסה חינם, בילוי בבריכה ובפארק מים ואפילו מגבות. לפני שמגיעים כדאי לבדוק אם הדיל עדיין תקף.

לעוד טיפים והמלצות על תאילנד, עקבו אחרי משפחת רוזנטל (אפרת, אריק והילדים אופק, ליעד ואור) שיצאה לטייל מסביב לעולם בעמוד הפייסבוק - OLO - Only Live once . גם באינסטגרם וביוטיוב.