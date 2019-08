צ'ילה, או בשמה המלא - הרפובליקה של צ'ילה, כבר מזמן הפכה לאחד היעדי החובה של המטיילים שמגיעים לדרום אמריקה. מדובר במדינה ארוכה וצרה שגובלת בעיקר עם ארגנטינה ואחת הדרכים הנפוצות לטייל בה היא בזיגזג (עולה או יורד), לכן יוצאים ונכנסים אליה הרבה פעמים בזמן קצר. אם גם אתם בדרך למדינה עוצרת הנשימה, יש כמה דברים שכדאי לדעת. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako דרכי הגעה טיסות: הנחיתה היא בסנטיאגו, בירתה של צ'ילה, ממנה אפשר לקחת טיסת המשך פנימית לצפון או לדרום המדינה. מעבר יבשתי: על מנת להיכנס לצ'ילה מארגנטינה ניתן לבחור אחד מתוך מעברי גבול רבים בהם עוברים קווי אוטובוס שונים. באוטובוס הנכנס למדינה ישנו דייל המחלק דפי הצהרה של המכס שיש למלא מראש וכן, הוא מוודא כי כל הנוסעים נכנסים כקבוצה במעבר הגבול. View this post on Instagram A post shared by Wayfairer Travel (@wayfairertravel) on May 16, 2019 at 2:44am PDT כניסה לצ'ילה מבוליביה מתרחשת דרך מדבר המלח (הסלאר), כאשר מגיעים לסן פדרו דה אטקמה הנמצאת בצפון צ'ילה. למגיעים מפרו, ניתן לחצות את הגבול בין העיירה טאקנה (בפרו) לאריקה (בצ'ילה), ניתן לעבור במעבר זה באופן עצמאי או עם אוטובוס הממשיך ליעדים בצפון צ'ילה. שימו לב! לפני שנים רבות צ'ילה חוותה מכה בענף החקלאות עקב נגיף שהגיע לטענתם מארגנטינה, דבר זה גרם לכך שבמעבר גבול לא מתאפשר להעביר פירות, ירקות וביצים מחשש לפגיעה נוספת. התניידות בתוך המדינה אוטובוסים: צורת ההתניידות הנפוצה ביותר בתוך צ'ילה הינה אוטובוסים. רוב האוטובוסים חוצים גם את הגבול לארגנטינה. חברת האוטובוסים המומלצת ביותר היא- Cruz Del Sur המספקת ביטחון ושקט לנוסעיה לצד רמות שונות כל כיסאות (בהתאם לתקציב שתהיו מוכנים להשקיע), מרמת כיסא פשוט (אך עדיין מרווח יחסית ונוח מאוד) ועד רמת כיסא המגיע למצב שכיבה מלאה, כאשר יש עוד אופציית ביניים. רכב: תיירים רבים קונים או שוכרים רכב במדינה ומתניידים איתו לכל אורך הדרך. כאשר משכירים רכב אין בעיה לחצות איתו את הגבול, אך יש לשים לב היכן ניתן להחזירו בסוף. רוב חברות ההשכרה יסכימו לקלוט את הרכב במקום אחר תמורת קנס כספי. גלו עירנות ובדקו את הרכב, בעדיפות לפנות לסוכנות מוכרת או לצאת עם נהג מקומי שמכיר את הדרכים ומודע לאיכות התשתיות ודרכים מסוכנות. טיסות: צ'ילה הינה מדינה המשתרעת על פני שטח רב ולכן ישנן טיסות פנים באופן תדיר. טיסות הפנים במדינה פועלות כמו אוטובוסים במקרים רבים, כלומר יתכן והטיסה תנחת ביעד מסוים בו חלק מהנוסעים ירדו ונוסעים נוספים יצטרפו. אסור לפספס איזורי הטרקים של צ'ילה פרוסים לאורך כל המדינה. דרום - האיזור הדרומי של צ'ילה הינו חבל ארץ הנקרא פטגוניה או ארץ האש. בחבל ארץ זה ישנם נופים ייחודים ומדהימים הכוללים לגונות בצבעים שנראים כאילו מישהו צייר אותן, שדות קרחונים ענקיים והרים מרשימים. קרטרה אוסטרל (Carretera Austral)- הכביש הינו כביש מספר 7 במדינה, נחשב לאחד מכבישי הנופים היפים בעולם. הדרך עוברת בין עיירות רבות כאשר הכביש הזה הינו הכביש היחיד שעובר דרכן ומחבר בינן לבין שאר המדינה. בין העיירות יש עיירה שכולה נמצאת על דק (קלטה טורטל) ואין אפשרות להכניס רכב לעיירה, עיירה השוכנת בצמוד ללגונה שבה יש סלעי שיש ענקיים אשר נחצבו בידי הגלים בלגונה (ריו טרנקילו), עיירה שאפשר לעשות בה רפטינג בזרמים חזקים מאוד (פוטאליפו) ואף עיירה שבעבר התפרץ עליה הר הגעש שהיא שוכנת למרגלותיו ועד היום חלקים ממנה נשמרו כמכוסים באפר געשי ולבה (צ'איטן). קרטרה אוסטרל | צילום: יותם בר-אייל מערות השיש | צילום: יותם בר-אייל פונטה ארנס (Punta Arenas)- עיירה הידועה בעיקר בסיורי הפינגווינים שיוצאים ממנה. במהלך הסיור שטים בסירה כאשר במהלך השייט רואים לווייתנים ודולפינים ששוחים על יד הסירה ולבסוף מגיעים לאי. באי זה שוכנים פינגווינים רבים. בנוסף, העיירה ידועה בכך שהיא ללא מע"מ והיא הבית של חברת ציוד הטיולים הצ'יליאנית Doite. פוארטו נטאלס (Puerto Natales)- עיירה זו גובלת בפארק הלאומי הנחשב למתויר ביותר במדינה טורס דל פיינה (Torres del Paine). בפארק ניתן לצאת לטרק של בין יום ל-8 ימים כאשר החלק הכי יפה בטרק הינו לצפות בשלושה עמודי סלע ענקיים בזמן הזריחה, מה שצובע אותם בצבע אדום.

האפשרויות לטרק הן:

חד/ דו יומי- הגעה, צפייה בעמודי הסלע וחזרה לעיירה.

מסלול ה-W- מסלול של 4-5 ימים העובר בחלקו הדרומי של הפארק, כולל הגעה לתצפית על עמוד הסלע, הגעה לנקודת תצפית על קרחון ושיט בקטמרן.

מסלול ה-O- מסלול של כ-8 ימים המקיף את האזור של עמודי הסלע וכולל בתוכו גם את מסלול ה-W, לצד מעבר בחלק יותר צפוני של הפארק שם תוכלו להשקיף על שדה קרחונים עצום ומדהים ביופיו. טורס דל פיינה | צילום: יותם בר-אייל פוארטו ואראס (Puerto Varas) - עיירה שקטה ונעימה השוכנת בצמוד להר געש אוסרנו. ניתן לראות את הר הגעש מהעיירה וגם מחופי הלגונה הצמוד לעיירה. פוקון (Pucón)- העיירה שוכנת בצמוד להר הגעש ויאריקה (Villarrica) המושך אליו תיירים רבים. ישנה אפשרות לעשות טיול יום להר הגעש הכולל הגעה עד הקצה ומבט לתוך לוע ההר ואז ירידה כאשר חלק מהדרך גולשים, או לעשות את הויאריקה טרוורס הכולל ארבעה ימים המקיפים את הר הגעש ואפילו מטפסים עליו. בנוסף, בפוקון ניתן לעשות בודי רפטינג (כל אחד מקבל מצוף אישי ונסחפים עם הזרם ואף עושים סנפלינג מפלים). View this post on Instagram A post shared by InzunzaProducciones (@sebainzunza) on Aug 27, 2019 at 7:11pm PDT מרכז - אזור זה של המדינה בעל חזות מערבית ומזג האוויר בו חמים יותר, בהתאם גם המחירים באזור זה של המדינה עולים במעט ובחלק מהכבישים יש בקשה לתשלום אגרה. סנטיאגו (Santiago) - עיר הבירה של המדינה, בה תוכלו ליהנות ממועדונים וברים מקומיים. זוהי עיר בעלת מאפיינים מערביים כך שתוכלו להרגיש לרגע שעצרתם לביקור באירופה. ואלפראיסו (Valparaíso) - יעד צבעוני מאוד המשמש כעיר קיץ למקומיים, המלאה בציורי קיר, בתים צבעוניים וחופים מדהימים. צפון - אזור זה של המדינה ממוקם גיאוגרפית באיזורים גבוהים יחסית המאופיינים במזג אוויר קריר יותר ואוויר מעט דליל יותר. מכיוון ששוב מתרחקים מהמרכז ניתן לראות ירידה במחירים ואף איזורים ללא מע"מ. סן פדרו דה אטקמה (San Pedro de Atacama) - עיירת מדבר הצמודה לגבול הבוליביאני. ניתן לצאת לסיורים במדבר סן פדרו הכוללים נופים של גייזרים, צפייה בכוכבים, לגונות מלוחות וסקי חולות. בנוסף, ניתן להשכיר אופניים ולצאת לסיורים באזור. View this post on Instagram A post shared by Blanca Coco (@badnewsblanca) on Aug 27, 2019 at 5:13pm PDT איקיקה (Iquique) - עיר חוף המוכרת כאתר הגלישה הטוב ביותר ביבשת. מהעיר הזאת ניתן לעבור לפרו. במרכז העיר ישנו סלע גבוה המאפשר נקודת תצפית מדהימה על העיר כולה וסביבתה, הנקרא מורו דה אריקה. עונות מומלצות עונת הטיולים בצ'ילה היא בעיקר בתקופת הקיץ (ההפוכה אלינו) ובין החודשים נובמבר עד אפריל, אך מכיוון שהמדינה כה ארוכה, מבחינה גיאוגרפית העונתיות שונה בין כל יעד בתוך המדינה. לאיזור הדרומי מומלץ להגיע לקראת אמצע הקיץ ולא בתחילתו מכיוון שעוד קר שם, ואילו בצפון המדינה ניתן להיות גם אחרי סוף הקיץ עם מזג האוויר שעדיין נוח ומתאים לטיול. כסף המטבע המקומי הינו הפסו הצ'יליאני. ערכו של מטבע זה עומד על כ-20 אלף פסו ל- 100 שקלים וכ-71 אלף פסו ל- 100 דולר אמריקאי. ניתן להמיר דולרים בבנקים או ברחוב, אך הכי פשוט יהיה להוציא כסף דרך הבנקים. ההבדל בין השער שתקבלו אם תמירו דולר לבין השער שתקבלו אם תוציאו פסו ישירות מהכספומט הוא מינורי. צ'ילה נחשבת למדינה יחסית יקרה ביבשת, אך המחיר של כל דבר משתנה בהתאם למיקום בתוך המדינה. ככל שמתקרבים למרכז המדינה (אזור עיר הבירה סנטיאגו) המחירים עולים, אך בקצה הצפוני והדרומי המחירים נמוכים יחסית ליבשת ואף אזורים אלו הינם ללא מע"מ. טיפים והמלצות טיול באזור עירוני - בערים הגדולות יש לשים לב לציוד אישי בשל שיעורי פשיעה וכייסות. רצוי שלא ללכת בשעות החשיכה וללכת בקבוצה ואף פעם לא לבד. כשאתם בוחרים מקום לינה שימו לב כי יש בו מקום לשמירת חפצים, מנעולים וכי המקום מותאם ומוכר לתיירים. תחבורה ונסיעות - בחרו תמיד באמצעי תחבורה המיועד לתיירים, בעיקר כשמדובר בנסיעות ארוכות אל תתפשרו. בנסיעות ארוכות בחנו את ערנותו של הנהג מתחילתה ולאורך כל הנסיעה. שפה - המדינה ידועה בגאווה הלאומית שלה ולכן גם רוב האנשים שתתקלו בהם בטיול לא ידברו אנגלית כי זו לא השפה הרשמית במדינה. רמת תברואה - הימנעו מדוכני מזון ברחוב, ומזונות הכוללים בשר, ביצים וירקות טריים. תקשורת - אל תסמכו על הקליטה הסלולרית. קחו איתכם מכשיר לוויני המאפשר 100 אחוז קליטה (תחת שמיים פתוחים) המחובר 24/7 למרכז שליטה בישראל. סמים - בדרום אמריקה השימוש נרחב, אך אין לחיות באשליה שאין שם חוק. ההסתבכות ולו הקלה ביותר משמעותה תהיה קשה ביותר. פעילויות אקסטרים - צאו לפעילות רק מטעם מפעיל מוכר בעל שם המחזיק משרד, בחנו את הציוד שברשותו והקשיבו לכללים. כללים מקומיים - המדינה עשירה בשמורות טבע שהם מתגאים ושומרים עליהן מאוד. ניתן לראות שבכל שמורה יש פקחים (קונאף) שישמחו לעזור. אך חשוב להישמע להוראות הפקחים מכיוון והם גרים באזור ומכירים אותו טוב מכולם. בנוסף, ב-2011 הייתה שריפה בשמורה של הטורס דל פיינה שלטענתם הייתה באשמת מטייל ישראלי ומאז הם מדגישים את הוראות הבטיחות גם בעברית, חשוב לזכור שכשאנחנו מטיילים בעולם אנחנו שגרירים של מדינת ישראל ויש לשמור על הכללים כדי לשמור על שמנו הטוב. ציוד וטרקים - מטייל צריך להיות מוכן ביום אחד ל-4 עונות, בעיקר בהרים ובמקומות גבוהים וודאו כי יש לכם ביגוד וציוד מתאים, תרופות (בדגש על כדורים למניעת מחלת גבהים בהתייעצות עם רופא) ואל תוותרו על שלב ההסתגלות של הגוף לגובה במידה וישנם תסמינים של מחלת גבהים אל תמשיכו את המסלול וצרו קשר עם מוקד חירום לקבלת סיוע רפואי. מודעות לתשתיות ולמרחב וזמן - במדינה זרה תשתיות החירום והרפואה שונות, המרחקים עצומים ויש להבין היכן אתם נמצאים ומה המרחק לעיר הקרובה. הכתבה הוכנה בסיוע MAGNUS - איתור, חילוץ ומכשירים לווינים לחו"ל {title}





