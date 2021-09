הנה רעיון לסופשבוע ארוך שיתאים פיקס לאלו ביניכם שחרשו את כל אירופה הקלאסית ומחפשים יעד קרוב שעוד לא היו בו, כזה שמקבל ישראלים מחוסנים (אחרי שלא קיבל ואז חזר בו), שיהיה מערבי אבל אם אפשר במחירים של מזרח אירופה. כי אחרי שהייתם בבודפשט יש גבול לכמה אתם מוכנים לשלם. אם כל הדברים הללו מדברים אליכם, פורטוגל מחכה לכם.

נוחתים בליסבון; עיר מופלאה עם היסטוריה מרשימה ושילוב קסום של ישן וחדש (עתיקה כמעט כמו אתונה, אז תבינו באיזה וותק מדובר!). עשרות התצפיות המרהיבות בעיר מבהירות שהליסבונאים אוהבים זוויות מחמיאות לפחות כמו שהם אוהבים מוזיאונים, כי יש בה עשרות כאלה בשביל הכיף וגם כדי שיהיה שימוש לכל הארמונות שזרוקים פה מכל עבר.

מה עוד? אם אתם בקטע של מאכלי ים, אז זה גן עדן כי יש תמנונים מקיר לקיר; יש מזג אוויר נהדר גם בנובמבר, ואם זה לא מספיק אז היין המקומי פשוט מעולה וכך גם הקפה. אבל עזבו את כל זה, החלק הכי טוב זה שהיא זולה בקטע מפתיע. ומאחר וראוי שכל נסיעה לחו"ל תכלול גם ביקור בעיר וגם נסיעה למרחבים שסביבה, אז כשתצאו מליסבון, סה"כ 40 קילומטר, תוכלו ללכת לאיבוד בבאר עתיקה מתחת לאדמה ולהגיע לסוף העולם. ליסבון, מבט מתצפית המעלית במרכז העיר | צילום: ליאת כהן רביב

5 טיפים התחלתיים לתכנון הנסיעה:

סעו לארבעה לילות. קנו כרטיסים דרך סוכן. התפנקו בבחירת מלון חביב פלוס, המחירים הוגנים ביותר (תציצו ב- Sofitel). בתוך העיר תעזרו ב-UBER (זה זול ממש), ואם אתם מעדיפים להתערבב יותר אז קנו לכם כרטיס VIVA VIAGEM CARD (אחד לאדם), טענו אותו באפשרות ZAPPING והשתמשו בו בתחבורה הציבורית המעולה שלהם: רכבת התחתית / רכבת / סירה / אוטובוס / חשמלית. את עניין המחירים הזולים תשמרו לעצמכם ואל, בשום אופן, תשתפו את בני הנוער שלכם כי אז מגיעים בחזרה 30 צילומי מסך מהקטלוג של זארה וזהו, הלך עליכם! תאמינו לי, מניסיון!

מסלול מומלץ לארבעה לילות בליסבון והסביבה

יום 1: מכירים את העיר

אני ממליצה להתחיל בתיאום סיור מודרך במרכז העיר, אפשר לעשות זאת דרך אתר www.takelisboa.com שדורש רק כמה קליקים מהירים. יש להם כמה וכמה סיורים חינמיים – מהסוג שאתם משאירים (!!!) תשלום בסוף לפי מידת שביעות הרצון שלכם. קחו את הסיור של מרכז העיר בבוקר.

בצהריים המשיכו לסיור עצמאי באזור הרובע העתיק, תראו שם את שער אוגוסטה המפורסם וכמובן את מעלית סנטו ג'וסטה – רק שימו לב, כשמגיעים למעלית מהרחוב העליון – קרי, בצמוד ל: Carmo Archaeological Museum – תחכה לכם גישה ישירה לקומת התצפית, ואין שם תור בכלל!

את השקיעה של הערב הראשון שלכם תראו מהתצפית ב-Miradouro da Senhora do Monte ומשם תמשיכו ל-Chiado לסיום יום, שזה אזור של סמטאות ורחובות מלאים בברים ומלא ליסבונאים שעומדים ברחוב ושותים אלכוהול מקומי ומדברים בקולי קולות כי הם, חברים, הבינו את החיים. שער אוגוסטה | צילום: מאיר כהן

נקודות חמד ברחבי העיר וכמה מסעדות סבבה שכדאי לשקול לשלב בהסתובבות שלכם:

- חנות הספרים העתיקה ביותר בעולם שעדיין פתוחה + בית קפה מקסים: Livraria Bertrand - Chiado

- בר קטנטן וקסום לבילוי זוגי בשעת לילה מאוחרת: The Little Wine Bar

- רחוב חמוד (בעיקר בערב!) עם רצפה וורודה: The Pink Street

הרחוב הוורוד שמסתתר לו בין סמטאות העיר העתיקה | צילום: מאיר כהן

- שוק מכורה תיירותי טורבו אך חביב: Mercado da Ribeira (תאכלו שם את הבורגר של Ground Burger)

- אם אתם עם בני נוער אז יש בית קפה בנושא דגני בוקר: Pop Cereal Café Lisboa

- בית קפה על טהרת האבוקדו: Avocado House Lisbo

- מאפיה מטורפת: MANTEIGARIA

- סטקייה מומלצת (בחלק הצפוני): Atalho Real

יום 2: אטרציות תיירויות

מתחילים את היום ברובע Alfama, אחד האזורים העתיקים ביותר בליסבון. מדובר באסופה של רחובות צרים ותלולים מעוטרים בחנויות שמוכרות עבודות-יד ובבתי קפה. טראם מספר 28 (Tram 28), הוא קרון ותיק שנוסע ברחבי אלפמה (עמוס תמיד בתיירים ואין מזגן אז ראו הוזהרתם) ועולה לטירת סאו ז'ורז'ה ההיסטורית (שמשוחזרת בקטע מוגזם, אז לגמרי אפשר לראות מרחוק וממש לא חייבים להיכנס). אם אתם מגיעים לרובע הזה בימים שבת או שלישי אז יש שוק פשפשים חמוד - Mercado de Santa Clara.

חשוב לא פחות: הרובע היהודי נמצא שם והצלחנו למצא שקעים ריקים של מזוזות בכמה משקופים ותקראו לנו סנטימנטליים אבל אותנו זה ריגש (שימו במפה: Cerca Velha / Muralha Moura). סמטאות הרובע היהודי הישן | צילום: ליאת כהן רביב

בצהריים עוברים לרובע בלן-Belém (למרות הכיתוב הלטיני יוצא שיש שם נ' סופית כשאומרים את זה בפורטוגזית). מדובר ברובע רחב ידיים עם כמה וכמה אתרים שהמרחק בניהם מטריד אז כדאי לעשות אותו במונית וגם כדי לא תרזו שם בטעות.

אני ממליצה להתחיל ממגדל בלן (Torre de Belém) – מגדלון חמוד מימי הביניים שבנוי על אי (עאלק אי) בצמוד לקו החוף, משם תצעדו על קו החוף לכוון אנדרטת התגליות, שהיא חתיכת אנדרטה מרשימה (Padrão dos Descobrimentos) ואז משם, דרך גנים מטופחים חמודים, לכוון מנזר ז'רונימוש שהוא מבנה מרשים בסגנון גותי (וגם אתר מורשת עולמי). מגדל בלן | צילום: ליאת כהן רביב אנדרטת התגליות | צילום: מאיר כהן

אבל יותר חשוב: זה ה-מקום, בה' הידיעה, לטעום את הקינוח הלאומי של פורטוגל: פאשטל דה נאטה, שזה חתיכת דבר טעים ממולא בקרם וניל ואז מפזרים על זה קינמון וסוכר כדי להשלים את סתימת העורקים, וכל הטוב הזה קורה במאפייה שקיימת שם בערך 150 שנה ומחזיקה מתכון סודי. לשים במפה: Pastéis de Belém ותגיעו לשם.

מאחר והערב כבר הגיע, אז תסעו לנקודה שנקראת: LxFactory, שזה אזור תעשייתי שעבר מהפך חזותי מרשים ואינסטגרמי למדי ויש בו מקבץ חביב של ברים ובוטיקים חמודים לאיזה כוס יין לסיום היום. LxFactory | צילום: ליאת כהן רביב

יום 3: יום נסיעה מחוץ לליסבון

חצי שעה נסיעה ואתם בסינטרה (Sintra), כפר עתיק רב מורשת שכולו מוכרז ככזה. כדאי לצאת מהעיר מוקדם בבוקר כי המקום עמוס בתיירים. אני מציעה שתכוונו ישירות ל- Quinta da Regaleira - ארמון וגנים מראשית המאה ה-20, עם מעברים תת-קרקעיים, קפלה, מוזיאון ובעיקר המקום בו נמצאות בארות החניכה של הבונים החופשיים.

משם סעו דרך הכפר העתיק (סמטאות חמודות מלאות במלכודות תיירים, חשוב שתעצרו לקינוח ב-Casa Piriquita). ואז משם תנו קפיצה ל- Park and National Palace of Pena, שזה ארמון מהמאה ה-19, שהיה מנזר במאה ה-17, על סלע גבוה מוקף גנים מרשימים. רק היכונו לעלייה רגלית תלולה וכדאי שתקנו כרטיסים אונליין באתר כי התור שם נוראי. אזור סינטרה, 40 קמ מליסבון | צילום: ליאת כהן רביב Initiation Well הבונים החופשיים | צילום: מאיר כהן Park and National Palace of Pena | צילום: ליאת כהן רביב

אני מזהירה מראש: יש באזור סנטרה עוד המון נקודות תיירותיות, כך שאפשר לבלות שם סופשבוע שלם, רק שאנחנו רצינו לראות עוד שני מקומות שעניינו אותנו, אז הסתפקנו בזה והמשכנו הלאה. ממש לשיקולכם.

20 דקות נסיעה משם הגענו לקאבו דה רוקה - הנקודה המערבית ביותר באירופה היבשתית. צוקים המתנשאים לגובה של 140 מטרים, מהם נשקף נוף אל האוקיינוס האטלנטי הבלתי נגמר. דרך אגב, אצל הפורטוגלים זה הגיוני שלא יהיה במקום גידור מניח את הדעת, בישראל זה בחיים לא היה עובד. בכל מקרה, טרם עידן התגליות הפורטוגזי אף אחד לא הפליג מערבה מיבשת אירופה, לכן האמונה הרווחת הייתה שהנקודה הזאת היא סוף העולם ושאחריה אין דבר מלבד האוקיינוס. ויותר מזה - מי שימשיך ויפליג מערבה כנראה ייפול מקצה העולם. וזה, חברים, עניין מסוכן! קצה העולם; קאבו דה רוקה | צילום: ליאת כהן רביב

שתי שקיות ערמונים מאוחר יותר המשכנו בנסיעה על קו החוף, חצי שעה דרומה, לנקודה שנקראת Boca do Inferno - צוקים מרהיבים המשקיפים אל הים עם קשת טבעית ומערה פתוחה שנוצרו מכוח הגלים. משם המשכנו לכפר דייגים צמוד וחמוד בשם קשקאיש (Cascais) לארוחת ערב.

אגב, אם כבר השכרתם רכב ואתם מתכננים מראש, ייתכן וכדאי לכם לשקול לישון לילה אחד מחוץ לליסבון ולפצל את הטיול הזה ליומיים.

יום 4: סוגרים עניין

בבוקר תחצו את גשר ה-25 באפריל (יום מהפיכה, Ponte 25 de Abril), זה שנראה באופן מחשיד כמו דגם מוקטן של גשר הזהב בסן פרנסיסקו, עם הפנים לכוון רובע אלמדה Almada.

עצירה ראשונה למרגלות הדגם המוקטן של פסל ישו, זה שדומה להוא המפורסם שנמצא בריו בברזיל (שהיינו בו והתעצלנו לעמוד בתור) -National Sanctuary of Christ the King. אפשר להגיע גם בסירה (שיט של 10 דקות) מאזור Cais do Sodré. לשמחתנו גילינו תערוכה של מכוניות אספנות בחניה מחוץ לאתר, אז זה היה בונוס נחמד. גשר ה-25 באפריל | צילום: ליאת כהן רביב

התכנון המקורי היה להמשיך לביקור ב-Cacilhas, אבל אז אמרנו לעצמנו שכדאי לעצור ל-10 דקות "כדי לקנות כמה נקניקים בסופר פה ליד" ונתקענו שם בערך 4 שעות אחרי שטעות אנוש הביאה אותנו ל-Almada Forum- ששזה קניון מטורף.

אם תצליחו להיות חזקים מאיתנו ולא תעצרו בקניון, אז תעצרו לרוחת ערב ב-Atira-te ao Rio ותתצפתו על ליסבון מרחוק לאור שקיעה. רק בבקשה שלחו תמונה לאנשים החלשים שלא הצליחו.

אם אתם רוצים עוד מידע אז יש היילייט פורטוגל אצלי באיסטגרם. ואתם מוזמנים גם לפנות ולשאול שאלות