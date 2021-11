קורונה בניו יורק: נכון ל-21.11 ממוצע החולים היומי בתפוח היומי עומד על 1,760 חולים ביום (כ-9 מיליון תושבים) | מחוסנים והילדים שלהם, בעלי ויזה בתוקף, יכולים לנחות בעיר ללא הגבלות, בכפוף לבדיקת קורונה שלילית שנעשתה 72 שעות לפני הטיסה. בנוסף, יש למלא טופס כניסה.

נתחיל מחוק הברזל: הדרך הנוחה והמהירה להגיע ממקום למקום ברחבי ניו יורק היא כמובן ה-Subway, הרכבת התחתית. אם אתם מתכננים לראות הרבה אתרים תיירותיים בזמן החופשה שלכם, משתלם לקנות את כרטיס City Pass, שמקנה כניסה חינם לאתרים המרכזיים בעיר ועוד הנחות שוות.

>> למידע על תחבורה ואיך מגיעים לעיר משדות התעופה

קבלו פירוט על כל האטרקציות שמציע הכרך הענק הזה. דלגו ישירות ל-

>> 9 נקודות חובה שאסור לפספס בפעם הראשונה בניו יורק

>> סיורים מודרכים בניו יורק

>> פארקים וגנים בניו יורק

>> אתרים באפ-טאון

>> אתרים במיד-טאון

>> אתרים בדאון טאון

>> אתרים בברוקלין

>> אתרים בברונקס

>> מוזיאונים וגלריות בניו יורק

>> מחול ותיאטרון בני יורק

>> קניות בניו יורק

בקצרה: 9 נקודות חובה למבקר בפעם הראשונה בניו יורק

לבחור את רשימת ה"לא לפספס" של ניו יורק היא משימה בלתי אפשרית. הכרך הענק, הסואן והתוסס הזה מציע כל כך הרבה – שפשוט אין מדריך שיכול להכיל בתוכו את כל העושר של ניו יורק. ניסינו, בכל זאת, לצמצם רשימה מהודקת של המאסטים הגדולים – האתרים שפשוט חייבים להיכנס ללוח הזמנים שלכם במהלך חופשה בניו יורק.

טיימס סקוור (Times Square)

את הכיכר שמסמלת את ההמולה הניו יורקית מאירים 65 ק"מ של ניאון, והיא עמוסה בשלטי פרסומת ענקיים ובחנויות קונספט חווייתיות שכיף להסתובב ביניהן. עבור רבים היא עשויה להיות אינטנסיבית מדי ובכל זאת, אם זהו ביקורכם הראשון בניו יורק זהו הוא ללא ספק אתר חובה, גם אם רק כדי לראות ולברוח.

*לקבלת מבט מעט שונה על הכיכר, היכנסו למלון הילטון (234 West 42nd Street), עלו ורדו במעליות הזכוכית הפונות לכיכר והצמידו את האף לשמשה. אתם תרגישו כאילו אתם צונחים לכיכר במהירות. טיימס סקוור | תמונת AVI: אורטל דהן

גשר ברוקלין (Brooklyn Bridge)

שביל ההליכה של הגשר מומלץ ביותר, במיוחד בזמן הזריחה או השקיעה. מתחת לשני מגדלי האבן תמצאו איורים של הנוף לאורך ההיסטוריה – הנוף שהיה ונותר מרהיב. גשר ברוקלין | תמונת AVI: אורטל דהן

פסל החירות (Statue of Liberty National Monument)

כיום תקרת זכוכית שדרכה ניתן לראות את חלל הפסל מחליפה את חוויית הטיפוס בתוך הפסל, זאת בעקבות החמרת כללי הביטחון מאז אסון התאומים. המעבורות לפסל, העוברות בדרך באליס איילנד, יוצאות מ-Battery Park, בקרבת תחנות הרכבת South Ferry ו-Bowling Green.

סנטרל פארק (Central Park)

אם טיימס סקוור הוא אתר חובה להבנת ההמולה של ניו יורק, סנטרל פארק הוא אתר חובה להבנת התרופה. הפארק מציע אפשרויות רבות: טיולים רגליים, שחייה או החלקה על הקרח באגם, מסלולי ריצה ואופניים, שיט, טיול בכרכרה, מגרשי ספורט וגם סתם רביצה על הדשא. עוד על סנטרל פארק בהמשך

סנטרל פארק | תמונת AVI: אורטל דהן גראונד זירו (Ground Zero)

באתר שבו עמדו מגדלי התאומים יש תערוכה בכתב ובתמונות המתארת את האירועים באותו אחד עשר בספטמבר. Fulton St פינת Church St אנדרטת התאומים | תמונת AVI: אורטל דהן

הייליין (Highline)

קו רכבת עילית שעמד נטוש יותר מ-30 שנה והפך למפגע עירוני מיועד להריסה הפך לטיילת ירוקה ומטופחת המתנשאת לגובה שמונה מטרים מעל הרחוב. אפשר לעלות ולרדת מהפארק המאורך כל כמה בלוקים לאורך הדרך, הרצופה בנקודות ישיבה, עמדות תצפית, אזורי ספורט וגינות קהילתיות. פארק הייליין

מוזיאונים

בניו יורק יש אינספור מוזיאונים וגלריות לאמנות, כאשר הידועים שבהם הם כמובן MOMA, מטרופוליטן, גוגנהאיים והניו מוזיאום. לא חייבים להיות חובבי אמנות כדי ליהנות משפע התערוכות האינטרקטיביות והחווייתיות במוזיאונים, המתאימות הן למבוגרים והן לילדים; שלבו לפחות אחת כזו בלו"ז שלכם. לפירוט על מוזיאונים, גלריות ואמנות בניו יורק

ברודוויי

רובע התיאטראות המפורסם של ברודוויי מציע שפע של הפקות מפוארות, כאשר בשנים האחרונות הלהיטים המככבים קבוע הם מלך האריות, Wicked וההצגה הסאטירית החריפה והמומלצת The Book of Mormon. לפירוט על מחול ותיאטרון בני יורק

The Book of Mormon שופינג

ביקור בניו יורק אינו מושלם בלי קצת (או הרבה) שופינג. אזור הקניות הגדול בעיר הוא שדרת ברודוויי בין רחוב Canal לרחוב 8, השדרות המקבילות והרחובות הצדדיים שמסתעפים ביניהן. תמצאו שם מאות חנויות של כל הרשתות, את חנות הכלבו המפורסמת של רשת Bloomingdales, בוטיקים זולים לסחורה אפנתית וחנויות מעצבים כמו פראדה. האזור שבו נמצאות כל חנויות המעצבים הגדולים הוא השדרה החמישית. למדריך קניות בניו יורק

סיורים מודרכים

טיסה

Liberty Helicopter Tours

טיסות מסוק בשמי ניו יורק הן עסק יקר, אבל שווה. Pier 6 (רציף 6) ב-East River או 12th Ave פינת W 30th St.



שיט

Circle Line

שיט לפרקי זמן משתנים, משעה ועד שלוש שעות. אפשר לשכור גם ספינת מנוע מהירה. רציף 83, רח' 42 מערב. סאבוויי: Times Square 42nd Street או 5th Avenue and 42nd Street או 42nd Street Grand Central Station ואחר כך עולים על קו האוטובוס M42 לכיוון מערב.

Staten Island Ferry

עשרים מיליון איש עולים בכל שנה על סיפונה של המעבורת ל-Staten Island. ולמה? למעשה, רוב הנוסעים לא רוצים בכלל להגיע לאי – הם פשוט מנצלים את השיט החינמי שממנו נשקפים נופי ניו יורק היפהפיים. המעבורת יוצאת כל 30 דקות או שעה - לו"ז מדויק אפשר למצוא באתר האינטרנט. תחנת היציאה היא Whitehall Ferry Terminal (ידועה גם בשם South Ferry, שהוא גם שם תחנת הסאבוויי במקום) הנמצא ב- Battery Park בדרום מנהטן. פסל החירות | תמונת AVI: אורטל דהן

אוטובוסים

Grey Line

חברת האוטובוסים הזו מוציאה כמעט 30 סיורים שונים בעיר, במגוון שפות. האוטובוסים יוצאים ממרכז המבקרים ב-777 8th Ave, פינת רח' 48.

Kenny Kramer

קני קריימר הוא מדריך אוטובוס ניו יורקי מפורסם, שדומה באופן מחשיד לקוזמו קריימר מסדרת הטלוויזיה המיתולוגית "סיינפלד", וטוען שהוא המקור לדמות. הזמינו מקומות מראש. יוצאים מ-358 W 44th st.

5M

הדרך הזולה ביותר לסיור ברחבי העיר הוא לעלות על קו האוטובוס 5M שעובר ברחבי העיר. אין מדריך, אבל הנוף שווה.

ברגל

Free Tours By Foot

יותר מ-10 סיורים ברגל לפי שכונות או תחומי עניין וגם סיור מודרך על אופניים. חייבים להירשם מראש, ומשלמים כמה שרוצים.

Big Apple Greeters Program

מתנדבים חביבים יוליכו אתכם דרך השכונות הפחות מוכרות של ניו יורק, במגוון שפות. הסיור ללא תשלום.

Big Onion Walking Tours

טיולי הליכה בקונספטים מיוחדים, כמו למשל אחד עם הכותרת "כנופיות ניו יורק".

אגודת האמנות העירונית (Municipal Art Society)

טיולי הליכה בנושאי אדריכלות והיסטוריה. 457 Madison Ave.

אתרים חשובים באפטאון

גשר ג'ורג' וושינגטון (George Washington Bridge)

מחבר בין רח' 179 בשכונת Washington Heights שבמנהטן לבין Fort Lee שבניו ג'רזי. הגשר משמש כציר תחבורה מרכזי ליציאה מהעיר לכיוון מערב, ומיליוני מכוניות עוברות עליו בכל שנה. על הגשר יש גם שביל הליכה והנופים הנשקפים ממנו שווים את המאמץ.

תיאטרון אפולו (Apollo Theater)

מאז 1934 מתקיים מדי יום רביעי בערב ערב החובבנים של תיאטרון אפולו. מבמה זו צמחו ענקים כמו אלה פיצג'רלד, ג'יימס בראון ובילי הולידיי. 253 W 125th St.



First Corinthian Baptist Church

הכנסייה הקורניתית בהארלם היא מקום מעניין לבקר בו ביום ראשון. בררו בטלפון את שעת המיסה. 212/864-5976 1912 Adam Clayton Powell Jr. Blvd. SW ברחוב 116 - מול Graham Court.

The Cathedral Church of Saint John the Divine

הכנסיה הגותית הגדולה בארה"ב מתנשאת לגובה המרשים 183 מטרים. במיסה המרכזית, המתקיימת בכל יום א' ב-11:00, נושאים לעתים אינטלקטואלים ידועים את הדרשות.1047 Amsterdam Ave פינת רח' 112.

Riverside Church

עשרות הפעמונים של הכנסייה היפה הזו, אשר הוקמה בשנת 1930, מצלצלים מדי יום ראשון ב-12:00 וב-15:00. 490 Riverside Drive פינת רח' 122.

Lincoln Center

מרכז לינקולן הוא הקומפלקס שבו שוכנים בית התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, להקת הבלט של ניו יורק, האופרה הניו יורקית, בית הספר ג'וליארד ומרכז ג'אז תוסס. הוא גם המארח של פסטיבל JVC לג'אז, פסטיבל Midsummer Night Swing ועוד רבים – מרכז לינקולן הוא ללא ספק אחד המרכזים התרבותיים החשובים ביותר בעיר. 10 Lincoln Center Plaza. המרכז ממוקם בין הרחובות 62-65, בין השדרות אמסטרדם וקולומבוס. סאבווי: 66th Street / Lincoln Center.

אתרים חשובים במידטאון

Carnegie Hall

אולם קונצרטים זה בלב מנהטן הוא מהנחשבים בארה"ב. רח' 57, פינת השדרה ה-7.

St Patrick’s Cathedral

בנייתה של הקתדרלה המרשימה הזו החלה בשנת 1858. בפנים תמצאו עוגב מרשים עם 700 צינורות. אפשר לתאם סיורים בטלפון: 212-355-2749, שלוחה 409. הכניסה חופשית. 5th Ave פינת רח' 50.

Rockefeller Center

מתחם בניינים מפורסם הניצב בין בין הרחובות 48-51 ובין השדרות 5-7. בחורף זירת ההחלקה על הקרח המפורסמת של המתחם נפתחת, ובחג המולד מדליקים כאן את עץ האשוח הענק. במתחם נמצאים אולפני רשת NBC, בקומה ה-10 של בניין GE (פינת רח' 51). כל יום מצלמים כאן את תכנית הבוקר Today בשעות 7:00-9:00 באולם שקוף בקומת הקרקע של הבניין, ליד המזרקה. במקום מתקיימים סיורים.

על ראש הבניין 30 Rockefeller Plaza נמצא מצפה חדש הנקרא Top of the Rock המספק נוף עיר פנורמי יפהפה, הדומה לזה של האמפייר סטייט בילדינג. הכניסה הראשית נמצאת על רחוב 50, בין השדרות 5 ו-6.



בניין האו"ם (UN Building)

במובלעת הבינלאומית הנמצאת בשטחה של ניו יורק תוכלו למצוא, בין השאר, את פסל האקדח הקשור המפורסם של רוטרסבארד, "אי אלימות". סיורים בבניין יוצאים כל חצי שעה. 1st Aveבין הרחובות 42 ו-48. כניסה למבקרים מרח' 46.

Empire State Building

בניין זה, אחד מסמליה הבולטים של העיר, החזיק בתואר הבניין הגבוה בעולם (102 קומות) עד לשנת 1954. העלייה לתצפית בקומה ה-86 מומלצת, בעיקר בשקיעה או בלילה, אבל הדולרים הנוספים הנדרשים כדי להגיע לקומה העליונה הם הוצאה מיותרת. השדרה ה-5, בין הרחובות 33 ו-34.

* טיפ: אם המחיר גבוה לכם – פשוט היכנסו לבניין מגורים גבוה כלשהו, נופפו לדורמן שבכניסה כאילו אתם מכירים אותו ועלו במעלית עד לגג. אמנם לא תראו את כל העיר מלמעלה, אבל תהיה לכם נקודת תצפית לא רעה. רק שימו לב – בחלק מהגגות יש אזעקות על דלתות היציאה. אמפייר סטייט בילדינג | צילום: Spencer Platt, GettyImages IL

קוריאה הקטנה (Koreatown)

מסעדות וחנויות קוריאניות, מסאז' קוריאני בספא שפתוח 24 שעות ביממה וקריוקי – כל אלו ועוד בבניין אחד. מומלץ! על רחוב 32 בין השדרה ה-5 ל-Broadway.

Madison Square Garden

ביתה של קבוצת ה- NBA ניו יורק ניקס הוא גם משכן למופעים גדולים – מכירת כל הכרטיסים למופע ב"גארדן" נחשבת ככרטיס כניסה למועדון אקסלוסיבי של אמנים גדולים באמת. 7th ave בין רח' 31 לרח' 33.

Chelsea Piers

הרציפים בצ'לסי עברו הסבה למתחם ספורט רב תכליתי. תוכלו ליהנות שם בין היתר מהחלקה על הקרח ומ-"batting cages" – כלובים לחביטת כדורי בייסבול. מפגש רחוב 23 עם נהר ההדסון.

אתרים חשובים בדאונטאון

Federal Hall

במאה ה-18 שימש בניין היסטורי זה כבית העירייה של ניו יורק. כאן התקיימה פגישת הקונגרס האמריקני הראשונה, וכאן הושבע ג'ורג' וושינגטון לנשיאות. פסל עצום בדמותו מוצב בכניסה. Wall Street 26 ,212-8256888.

Trinity Church

כנסיית השילוש הקדוש המחודדת הוקמה ב-1846, והיא פעילה עד היום. בראש המגדל של הכנסייה נמצאים 23 פעמונים. Broadway פינת Wall Street. סאבווי: Wall Street או Rector Street או Broad Street.

South Street Seaport

מוזיאון, מסעדות, חנויות (זהירות, מלכודות תיירים יקרות!), גלריות, פעילויות לילדים, דוכן כרטיסי ברודוויי מוזלים ב-TKTS וספינות עתיקות. ניתן להפליג על ה-Pioneer - מפרשית מ- 1885 (היציאה מרציף 16). אם המחיר גבוה לכם, קחו בחינם מהרציף השכן את המעבורת לאיקאה הלוך וחזור ותיהנו מהנוף. נמל סאות' סטריט | צילום: קרן בר לב

אתרים חשובים בברוקלין

Brooklyn Borough Hall

בניין זה, שנבנה בסגנון בוז אר, ששימש במקור כעיריית ברוקלין, לפני איחוד רובעי ניו יורק לעיר אחת. כמו עיריות רבות במאה ה-19, הבניין שימש גם כבית משפט ובית כלא וגם שיכן את משרדי ראש העיר ומועצת העיר. 209 Joralemon S.

האקווריום הניו יורקי לשימור חיות הפרא (New York Aquarium for Wildlife Conservation)

אם כבר הרחקתם עד לחוף הים, למה לא לראות מי חי שם? כלבי ים, אריות ים ופינגווינים הם לא בדיוק האוכלוסייה השכיחה בחוף בקוני איילנד, אבל כאן הם כן. Surf Ave פינת רח' 8. סאבווי: תחנת West 8th St בקוני איילנד.

אתרים חשובים בברונקס

אצטדיון היאנקיז (Yankee Stadeum)

הבית של הניו יורק יאנקיז, קבוצת הבייסבול המצליחה בהיסטוריה. River Ave פינת רחוב 161 סאבווי: River Ave פינת רחוב 161.



בית הקברות Woodlawn Cemetery

בית קברות המשתרע על פני 1,600 דונם, ובו פזורים פסלים מרשימים. דיוק אלינגטון, מיילס דייוויס ועוד רבים מגדולי הג'ז והבידור האמריקאי קבורים כאן. במקום מתקיימים סיורים מודרכים. Bronx ,Webster Ave פינת רח' 233.

פארקים וגנים

סנטרל פארק (Central Park)

מגוון האפשרויות שמציע המקום רבות. בחלקו הצפוני הפארק פחות מסודר ונראה כמעט כמו יער אמיתי המזמן טיולים רגליים. אחר כך, באווירה יותר עירונית, תוכלו לשחות או להחליק על הקרח בחינם, תלוי בעונה, ב-Lasker Pool & Rink.

סביב האגם המלאכותי ה-Jacqueline Onassis Reservoir תוכלו להצטרף לאצנים הניו יורקים, ואם תתעצלו תוכלו דווקא להשתזף במדשאה הגדולה, שמתמלאת לגמרי בסופי השבוע. אפשר לשוט באגם הנמצא בסביבות קו רחוב 72 – ב-Central Park Boathouse. ניתן לשכור גם אופניים. תוכלו גם לבקר בגינת שייקספיר (Shakespeare’s Garden) ובטירת בלוודיר הסמוכה (Belvedere Castle), בקו רחוב 79. בטירה נערכים סיורים בחינם.

בקיץ מתקיימות בפארק הופעות והתיאטרון הציבורי מעלה הצגות של שייקספיר בתיאטרון דה-לה-קורט (Delacorte Theater), הממוקם בקו רחוב 81. הכרטיסים מחולקים בחינם לכל מי שמקדים ועומד בתור. אפשרות נוספת ובהחלט שונה לפעילות בפארק היא הצטרפות לטיולי הפטריות של האגודה המיקולוגית הניו יורקית (New York Mycological Society). הסיורים נמשכים כ-5 שעות (הביאו אוכל לפיקניק).

גן החיות של סנטרל פארק נמצא בקו רחוב 64, בקצה הפארק המזרחי. גן החיות מחזיק מגוון רחב של חיות יחסית לגודלו.

ברחבי הפארק פזורים מגרשי ספורט רבים – כדורסל, כדור בסיס ועוד. המדשאה Sheep’s Meadow היא אתר פופולרי למשחקי דשא (ולעתים לשיזוף באמצע המגרש המאולתר).

בקצה הדרומי של הפארק, על רחוב 59, הנקרא גם Central Park South, ניתן לשכור כרכרת סוסים ונהג.

למידע נוסף פנו למרכז המבקרים של סנטרל פארק, Dairy Visitor Center, הנמצא בקו רחוב 65, במרכז הפארק על ציר מזרח-מערב. עוד מידע רב, כולל מפה מפורטת ואינטראקטיבית של הפארק ומפה מיוחדת לאצנים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפארק. נוף הסנטרל פארק | תמונת AVI: אורטל דהן

Fort Tryon Park

נופים נהדרים של נהר ההדסון, נהר הארלם וגשר ג'ורג' וושינגטון ניבטים מהפארק היפהפה הזה, שעיקר ההנאה בביקור בו הוא בשוטטות. אם תרצו להוסיף תרבות מוזיאונית לביקור, תוכלו לבקר ב-Cloisters, השלוחה הימי ביניימית של מוזיאון המטרופוליטן שנבנתה מחלקי טירות עתיקות מרחבי העולם כולו, שנתרמו על ידי משפחת רוקפלר. הפארק נמצא בין השדרות Riverside Drive ו-Broadway, בין הרחובות West 192 ו-Dyckman.

Bryant park

כר הדשא נמצא בלב מנהטן, בין הרחובות 40 ו-42 ובין השדרות ה-5 וה-6. בקיץ מוקרנים סרטים בפארק על מסך ענק מדי יום שני בערב, והאווירה נעימה וחברותית. בחורף אפשר להחליק כאן על הקרח. סאבווי: 42 Bryant Park.



Hudson River Park

פארק הנפרש לאורך הצד המערבי של מנהטן, מ-Battery Park City בדרום ועד לרחוב 59. לאורך רצועה זו נמצאים, בין השאר, מוזיאון ה-Intrepid ו-Chelsea Piers. זהו מקום נהדר לרכיבה על אופניים, לרולר בליידס, ריצה, הליכה או כל תחבורת פארקים אחרת. "החברים של נהר ההדסון" מקיימים סיורים מודרכים ללא תשלום.



Washington Square Park

הקרבה לאתר המרכזי של אוניברסיטת ניו יורק (NYU) משפיע על האווירה במקום והופכת אותה לצעירה ורעננה. בכל יום ראשון הפארק מתמלא נגנים, מזמר בודד עם גיטרה ועד לקבוצת נגני באנג'ו וכלי נשיפה, וברחובות הסובבים מוקמים דוכני אמנים. W 4th St בין Wahington Square Park East ל-Washington Square Part West.



Governors Island

בקיץ אפשר ליהנות כאן משטחי הפיקניק המצוינים, ובשבתות לצפות בהופעות המוסיקה והאמנות שבמקום. ניתן להגיע לאי בעזרת מעבורת היוצאת מתחנת הסאבווי South Ferry Station ב-Battery Park.



הגן הבוטני של ניו יורק

מאה ושישים דונם של יער טבעי, למעלה מ-3,000 ורדים וחממה משוחזרת מהתקופה הויקטוריאנית, אלה הם רק חלק מהסיבות שהופכות את הגן הבוטני בברוקלין למקום אידיאלי להפוגה מהמולת העיר. Bronx River Pkwy פינת Fordham Rd. סאבווי: Bedford Park Blvd.

>> המקומות הנכונים לעשות בהם קניות בניו יורק