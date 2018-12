ארמון המלכה, הגלגל הענק, הלונדון איי, גשר לונדון, קמדן מרקט ואוקספורד סטרייט הם המקומות התיירותיים שכולם חייבים להגיע אליהם (כן, גם אתם), אבל אם אתם רוצים לדעת איפה המקומיים בוחרים לבלות, כדאי שתקראו את זה. שימו לב שלרוב המקומות הללו יש להזמין מקומות מראש. לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש מה עושים? תערוכות יאיו קוסמה בגלריית ויקטוריה מירו היצירות המגניבות של יאיו קוסמה כבר השתלטו על העולם. מחדרים צבעוניים שצבועים ב360 מעלות, לציורים מוזרים ופסלים של ירקות ופרחים ענקיים. השיא של התערוכה הזאת היא חדר המראות שמותר להיכנס אליו ל-90 שניות בלבד. חדר המראות הוא בעצם קובייה בחלל שנכנסים אליה למיצג מראות שיוצר תחושת אינסוף מרגשת. בתוך המיצג תלויות מנורות צבעוניות יפייפיות. ועד שמספיקים לשים לב למה שקורה מסביב הסדרן עם הסטופר יוציא אתכם מהמיצג אחרי 90 שניות בדיוק. יש להזמין כרטיסים לתערוכה חודש מראש. חדר המראות ופסלים צבעוניים- יאיו קוסמה בגלריית ויקטוריה מירו | צילום: מעיין רייכמן צילום: מעיין רייכמן ספייס שיפטרס תערוכה מגניבה ומתעתעת שתהפנט אותכם ותשפיע לכם על כל החושים. התערוכה בעיקר תבלבל לכם את ההתמצאות בחלל. בתערוכה מציגים אמנים כמו אניש קפור, יאיו קוסמה מציגה גם כאן, לארי בל ועוד רבים אחרים. דוג׳ו דוג׳ו היא האפליקציה המגניבה בלונדון. דוג׳ו יראה לכם מה פתוח היום, מה מגניב היום ומה הכי לוהט ברגעים אלו בעיר הבירה. אם לא התכוננתם מראש כדאי שתציצו בדודג׳ו. שווקים טיול בשווקים הוא חלק מההוויה הלונדונית, בסופי השבוע הלונדוניים אוהבים להסתובב בשווקים עם דרינק ביד ולעבור בין הדוכנים. מומלץ להגיע רעבים ועם עוד מישהו לחלוק איתו את המנות כדי שתוכלו לטעום יותר. כדאי גם להיכנס לאתרים של השווקים ולהתעדכן בימים ובשעות הפתיחה. ברודווי מרקט - השוק המגניב ושוקק החיים. המון דוכנים, המון אנשים ואוירה טובה. - השוק המגניב ושוקק החיים. המון דוכנים, המון אנשים ואוירה טובה. מלטבי - שוק אוכל מומלץ באווירה אדג׳ית מגניבה וצעירה. בורו - שוק אוכל מקורה, ככה שבמקרה של מזג אויר פחות מוצלח זאת אופציה נוחה. איפה אוכלים? פאלומר המסעדה הלוהטת בלונדון היא בעצם השלוחה הישראלית של מחנה יהודה. יש משהו מרענן באווירה ישראלית חמה בלונדון, ולא סתם הנסיכה קייט אוהבת לחזור לשם באופן קבוע (כנראה ששקט בארמון והיא חייבת לשמוע קצת צרחות כדי להתאוורר). ישבנו על הבר, אכלנו מכל טוב, קיבלנו יחס ישראלי חם שבאמת כיף לקבל בחו"ל, הופתענו לראות את העובדים האירופאים צורחים אחד לשני הוראות כאילו מדובר בחומוסייה ביפו, והאוכל היה פשוט מצוין. המחשבה הראשונה כישראלי היא ״למה ללכת למסעדה ישראלית בלונדון״? - אז דווקא כן כדאי, כי האוכל והשירות פשוט מצויינים והטוויסט הלונדוני מקנה לו אווירה ייחודית. החציל של השכן ירוק יותר. מנות בפאלומר | צילום: מעיין רייכמן צילום: מעיין רייכמן המסעדה מלאה באופן קבוע ויש להזמין מקום מראש. חוסה טאפאס בר - ‪Jose Tapas Bar בר טאפאסים ספרדי בו תוכלו למצוא אוכל ספרדי אמיתי ולא אוכל שמתיימר להיות ספרדי. יש כאלה שיגידו שזה האוכל הספרדי הכי טוב שהם אי פעם אכלו. שירות טוב, אווירה קלילה וכייפית, מבחר יינות מעולים ויש גם אוכל צמחוני ככה שכולם יוצאים מרוצים. ‪Casse-Croute ביסטרו צרפתי קטן אינטימי ואיכותי. אין מחוץ למסעדה תפריט פתוח לכולם או שלט זוהר של שם המקום. מי שיודע מגיע. בדומה לחוסה גם על המסעדה הזאת אומרים שהיא האוכל הצרפתי הכי טוב בבריטניה. שירות מקצועי ומתחשב. קטן אבל מפתיע לטובה | צילום: מעיין רייכמן איפה ישנים? זול: לונדון האוס הוטל מלון נקי ונעים שנמצא ליד ההייד פארק וקרוב לתחנת אנדרגראונד. חמישה בניינים בריטיים קלאסיים יפהפיים ומשומרים חברו למלון בלב העיר בן 103 חדרים. החדרים משופצים, נקיים, בהירים ונעימים, בכל מיני גדלים שונים- יש גם חדרים למשפחות או קבוצות, וגם חדרים עם מטבחון. ברחבי המלון יש וויפי חינם. יתרון מפנק - יש סמארטפון בחדר שאפשר להשתמש בו בחינם ולצלצל למספרים בבריטניה. זה בא בול במקום כשצריך לצלצל להזמין מקום במסעדות. ארוחת הבוקר במלון טובה ומגוונת יחסית ומציעה מאפים טריים ביצים ופירות. המחירים נעים בין 300-500 שקלים ללילה לחדר זוגי תלוי בעונה. חזית הלונדון האוס הוטל - גם מחיר משתלם וגם תצא תמונה היסטרית לאינסטגרם | צילום: מעיין רייכמן יקר: לנגהם לונדון המלון הלונדוני האייקוני, שכל לונדוני שתשאלו אותו עליו יתפעל. הלנגהם הוא מבין המלונות האיכותיים ביותר בעולם. שירות ברמה יוצאת דופן, מדובר במקצוענים אמיתיים. לא סתם באתרי תגובות הם הגיעו לציון חמישה כוכבים - אין אורח אחד שיוצא משם לא מרוצה. המלון נמצא ברחוב שקט במרכז העניינים צמוד לאוקספורד סטריט ברמת אירוח של חמישה כוכבים וכולל בו ספא, חדר כושר, בריכת שחיה, סאונה וחמאם. ארוחת הבוקר פשוט מצויינת טרייה וטעימה עם מבחר פירות וירקות. אפשר להגיע גם רק למסעדה או לבר של הלנגהם | צילום: יחסי ציבור View this post on Instagram A post shared by Maayan Raichman (@maayan_raichman) on Oct 12, 2018 at 4:41am PDT איך מתניידים? בלילה האחרון עזבנו ב-5 בבוקר אז ארזו לנו מראש ארוחת בוקר לפי בקשתנו, בלי להגזים בכלל ביקשתי לארוחת הבוקר שלי אננס, פירות יער וטוסט עם סלמון, והכל חיכה לי ארוז בקופסאות בתוך שקית שלא תבייש בית אופנה יוקרתי. הלנגהם הוא ככל הנראה המלון הכי איכותי שאי פעם ביקרתי בו. אפשר גם להגיע רק ללאונג׳ לפגישות עסקיות או להגיע למסעדה או לבר שלהם כדי לספוג קצת מהאווירה ולהנות מרמת השירות. דבר ראשון תצטיידו באוייסטר - הכרטיס הנטען של האנדרגראונד והאוטובוסים. מוניות - אפליקציית אובר- לפני כמה שנים האופציה היחידה למונית בלונדון היו ה׳בלאק טקסי׳ שהם יקרות בטירוף, עד אובר נכנסו לשוק והורידו משמעותית את המחירים. להזמין אובר זאת אחלה אופציה אם לא בא לכם להסתובב בתחנות אנדרגראונד. ויא ואן - האפליקציה העתידנית של מרצדס מקרבת אותנו צעד אחד קרוב יותר לרכבים האוטונומיים, האפליקציה היא בעצם מאין ניסוי לנקודות האיסוף העתידיות של הרכבים האוטונומיים שישתלטו על לונדון בעתיד הקרוב. אבל בנתיים אפשר להנות מאפליקציה שתאסוף אתכם מנקודות איסוף באזור הסמוך אליכם. ויא ואן מציעה מוניות במחיר זול יותר אפילו מאובר, ובעיקר בלילות גרמה לנו לוותר לחלוטין על אופציות ההתניידות האחרות.





