קמבודיה (Cambodia) נמצאת בדרום מזרח אסיה וגובלת בצפון עם לאוס, בצפון ובצפון מערב עם תאילנד, במזרח ודרום מזרח עם וייטנאם ובדרום עם הים במפרץ תאילנד. האטרקציה המרכזית שמושכת אליה תיירים בקמבודיה, הינו קומפלקס המקדשים - האנגקור וואט ANGKOR WAT , עיר מקדשים מרהיבה מהמאות ה-9-13. המקדשים נחשבים פלא ארכיטקטוני מרשים שנשמר מתקופתה של אמפריית ח'מר העתיקה, ואף הוכרזו על ידי אונסקו כאתר מורשת עולמי. קומפלקס המקדשים הוזנח לתקופות מסוימות ועל כן ניתן לראות בחלק מהמקדשים את הטבע שכיסה אותם והותיר חותם מרשים ביותר, לדוגמא: עץ ששורשיו הענקיים מכסים את מקדש טה פרום (TA PROME) יוצרים תחושה של סרט הוליוודי, או לפחות מסע בזמן. מלבד אתרי המקדשים, יש בקמבודיה גם הרים מיוערים בצפיפות, מפלי מים וחופים מיוחדים. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako חופש מקורות המים העיקריים במדינה הינם הטנלה סאם - האגם הגדול במדינה ונהר המקונג העצום, שחוצה את המדינה מצפון לדרום . ההר הגבוה ביותר בקמבודיה הוא פנום אורל והוא מתנשא לגובה של 1,770 מטרים ונמצא בקצהו המזרחי של הרכס. כדאי להדגיש שלאורך כל ההיסטוריה נשענה כלכלתה וצמיחתה של קמבודיה על דלתת נהר המקונג וטנלה סאם שהוא מקור עשיר לדגי מים מתוקים. מה אסור לפספס בקמבודיה? הבירה פנום פאן – Phnom Penh עיר הבירה ממוקמת במפגש (צומת) של שלושה נהרות - מאקונג, טונלה סאפ ובסק. דלתת המקונג ומקורות המים הם חלק מאוד משמעותי בכלכלה ובתיירות של קמבודיה. הבירה עצמה מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים וניתן לבקר במוזיאון הלאומי, בפגודת הכסף ובארמון המלך. בשעות הערב הנעימות יותר, ניתן לטייל בטיילת שעל שפת המקונג. מעבר לביקור באתרים החשובים, ניתן לבקר בשווקים העירוניים, לערוך קניות ואף לצאת לסיור קולינרי מקומי. האוכל הקמבודי מבוסס הרבה על דגים, קוקוס ותבלינים מקומיים. View this post on Instagram A post shared by NagaWorld (@nagaworld_hotel) on May 22, 2019 at 7:30pm PDT סיאם ריפ Siem Reap סיאם ריפ היא עיר מרכזית בעיקר בגלל היותה הקרובה ביותר לקומפלקס המקדשים של אנגקור. היא משמשת כציר תחבורה מרכזי בקמבודיה ואין ספק שככזו היא מתחזקת חיי לילה עשירים למדיי. ניתן להגיע ממנה בטוק טוק (בעלות נמוכה מאוד של כמה דולרים) למקדשים החשובים באנגקור ולטייל בהם יום אחד מלא או מספר ימים. כמו כן, ניתן לנסוע במונית או אופנוע למזח ספינות, שממנו ניתן לצאת לשיט על המקונג, בו עוברים בין כפרים צפים, בתי עץ שניצבים על כלונסאות ומגנים עליהם מפני הצפות הנהר. עיר המקדשים אנגקור ואט Angkor Wat - אתר התיירות הידוע ביותר בקמבודיה אנגקור ואט (ואט=מקדש) הוא המקדש המרכזי בעיר המקדשים העתיקה אנגקור, המקדש נבנה במאה ה-12 והוא הגדול והשמור ביותר. נבנה במקור כמקדש הינדי לפולחן וישנו ובהמשך שינה אופיו לבודהיסטי, נחשב כמייצג התרבות החמרית ואף מופיע בדגל הקמבודי. ניתן לרכוש כרטיס כניסה יומי, או למספר ימים – יש אפשרות לרכוש מראש, או במקום. קחו בחשבון שיש הרבה מאוד מה לראות בסיור. רצ"ב מפה. View this post on Instagram A post shared by Subtle Energy (@subtle_energy) on May 21, 2019 at 9:02am PDT Battabang – Bamboo Train העיר בטהבנג ידועה בעיקר בגלל רכבת הבמבוק שלה, אבל כמובן שיש בה עוד הרבה מה לראות ולעשות. הרכבת עצמה היא בעצם ישיבה על כריות ומחצלת על משטח במבוק ומנוע. נסיעה בין שדות וכפרים, כדאי להסתכל על סרטונים ולהחליט האם החוויה מתאימה לכם. כל זאת, עד שתבנה רכבת מודרנית יותר בקמבודיה. שדות הקטל Killing Fields שדות הקטל והמוזיאון S21 מנציחים את רצח העם הנורא שעשו החמר רוז' לבני עמם הקמבודים. הסיור יכול להיות יום שלם או חצי יום, יש לקחת בחשבון שהמראות אינם קלים - כולל מוזיאון שמנציח את העינויים הקשים, את בני העם שסבלו, קברי אחים והסברים שאינם פשוטים. לאלו שמעוניינים להגיע וללמוד על ההסטוריה ועל הפרק הטרגי הזה בתולדות המדינה, מומלץ לקחת מדריך מקומי ו/או להיערך היטב לסיור הזה. קמפוט Kampot עיירה נחמדה שעיקר ייחודה הוא בשלווה שמאפיינת אותה, בונגלוס ובתי עץ הממוקמים על גדות המים, במרבית מקומות הלינה ישנן גם מסעדות, ברים, משחקי שולחן ובחלקם מרפסות כייפיות, ערסלים, מגלשות ועוד הרבה אווירה צעירה ומדליקה. אחד מהמקומות שניתן ללון בהם, או אפילו רק להיכנס לכניסה יומית הוא ארקדיה ARCADIA. View this post on Instagram A post shared by @cambodia101 on May 15, 2019 at 10:12pm PDT Sihanoukville

סיהנוקוויל, עיר הנופש של קמבודיה, מציעה מגוון רחב של חופים יפהפיים, שמורת טבע ייחודית ואיים בתוליים. השילוב האידיאלי בין בילוי על החוף במשך היום, חיי הלילה המטורפים וקרבתה לקו רונג היפהפייה, הופכים את סיהנוקוויל ליעד נחשק בקרב אוכלוסיית התרמילאים. היסטוריה למתקדמים ראשיתה של קמבודיה הינה בממלכת פונאן FUNAN שנוסדה במאה ה 1 לספירה על ידי מהגרים מהודו, הממלכה מוקמה בדלתת המקונג בדרום מזרח אסיה וחלשה על דרכי הסחר בין הודו לסין . העם הקמרי (עם הקדום של קמבודיה) ידע תהפוכות רבות בהסטוריה שלו. ראשיתו באנגקור ובשלטון המלך, לאחר מכן בסביבות המאה ה-16 עוברת בירת קמבודיה מאנגקור לפנום פן PHNOM PENH , כאשר זה האות לתחילת מלחמות בין תאילנד (נקראה אז סיאם) ווייטנאם – כאשר קמבודיה במרכז. התקופה החשוכה ביותר הינה שלטון הקמר רוז' KHMERS ROUGE בהנהגתו של פול פוט, שלטון התנועה הקומוניסטית בין השנים 1975-1979 לאחר הפיכה צבאית. תנועה זו בתקופה הזו הייתה אחראית לרצח העם בקמבודיה, רצח העם הקמבודי עצמו ומיעוטים נוספים במדינה, ככל הנראה נרצחו בשנים אלו לפחות מיליון ושבע מאות אלף בני אדם. רצח העם היה אכזרי ביותר וכלל עינויים, הוצאות להורג, עבדות, מוות ממחלות ורעב וניתן עד היום להגיע ל"שדות הקטל" בקולומביה ולהרכין ראש על הרצח הנורא. בנובמבר 1991 חזר הנסיך סיהנוק לבירה פנום פן וזאת לאחר הבנות שהושגו באו"ם ובכך החל שיקומה של קמבודיה, התהליכים עדיין מתקיימים ולקח עוד זמן עד שחברי המחתרת חדלו לפעול, אולם בנובמבר 2018 הרשיע בית המשפט את שני המנהיגים האחרונים שנותרו לשלטון תנועת הקמר רוז'. מזג האוויר וציוד מומלץ קמבודיה, בדומה לשכנותיה – וייטנאם תאילנד ולאוס, ניחנה באקלים טרופי חם, לח ושמשי ברוב ימות השנה, מכאן שניתן לטייל במדינה במשך כל השנה, אבל עם עדיפות לחודשים נובמבר – מרץ, כאשר דצמבר וינואר הם בהחלט החודשים המועדפים מבחינת מזג האוויר, אך גם המתויירים ביותר. גם בקמבודיה ישנה עונה יבשה ועונה רטובה. העונה הרטובה מלווה פעמים רבות בגשמי מונסון (מאי עד אוקטובר) ולמרות הגשמים שיורדים כמעט כל יום, המדינה ירוקה יותר ופחות תיירים מגיעים אליה בתקופות אלו. טיול למזרח יונתן הוניג | צילום: יונתן הוניג שימו לב שחודשי החופש הגדול בארץ הינם בעונה הרטובה, כך שבמידה ומחליטים לנסוע בתקופה הזו, חשוב להצטייד גם במעילי גשם ובשקיות ניילון אטומות לציוד החשוב (דרכונים, טלפונים ניידים, מסמכים חשובים ועוד). ככלל, ניתן להביא בגדים קצרים ובגדים ארוכים קלילים ונגד גשם, נעליים נוחות להליכה וחומר דוחה יתושים (שימו לב – יש להצטייד בחומר דוחה יתושים שמותאם למזג האוויר הטרופי, לא התכשיר שמתאים לישראל). חיסונים , אשרת שהייה - ויזה, מטבע מקומי ושפה : לגבי חיסונים , ההמלצות הן כמו לשאר המדינות באסיה, יש לגשת למרכזי מרפאות מטיילים ולהיוועץ ברופא. ישנם בהחלט חיסונים שמומלצים, אולם במרפאות יוכלו לבדוק על פי אזורי הטיול ופנקס החיסונים האישי שלכם. יש צורך בויזה לקמבודיה. הכי נוח ויעיל לשלם על הפקת הויזה ישירות באתר הרשמי של ממשלת קמבודיה – ממלכת קמבודיה. שימו לב שיש 3 ימי עסקים להפקת הויזה, אז אל תחכו לרגע האחרון לפני הטיסה. המטבע המקומי הינו ריאל קמבודי RIEL , אבל הכסף השימושי ביותר הינו הדולר האמריקאי. גם במכשירי משיכת כספים תוכלו לקבל דולרים. שימו לב, שברוב המקרים העודף שתקבלו יהיה בכסף המקומי, על כן דאגו לנצל אותו לפני עזיבתכם את המדינה. השפה המקומית הינה קמר KHMER , אבל כמעט כולם בקמבודיה יודעים אנגלית ועל כן אין בעיה לתקשר עם המקומיים. {title}





