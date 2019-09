טיול בטורונטו הוא חוויה מיוחדת, והעיר מתאימה לכל סוג טיול - לטיול עם הילדים, וגם בלי, למי שרוצה טיול שלו וגם כטיול עירוני, והיא מומלצת לכל מי שמגיע לקנדה והסביבה. טורונטו היא העיר הגדולה ביותר בקנדה ויש בה כ-2,800,000 תושבים. כשישית מכל מקומות העבודה בקנדה מתרכזים בטורונטו והיא הוכרזה כמדינה שהכי טוב לגור בה על פי האקונומיסט. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako טורונטו הוקמה ב-1793 לחופי אגם אונטריו, ונקראה בשם יורק. ב-1834 הוכרזה כעיר ומאז היא נקראת טורונטו, שפירושו הוא מקום מפגש בשפת המקומיים. מהמאה ה-19 החלה הגירה לעיר מבריטניה, אירלנד, ולאחר מלחמת העולם השנייה אף ממזרח אירופה. בשנות השבעים החלה הגירה לעיר גם ממדינות אסיה. שטחה של טורונטו הוא כ-630 מטר מרובע, והיא תחומה על ידי אגם אונטריו נחל אייטוביקו ונחל הרוג', כך שהיא משלבת סביבה עירונית עם טבע יפהפה. צילום: shutterstock לא כדאי לפספס בטורונטו מגדל ה-CN מכל מקום בעיר תוכלו לראות את מגדל ה-CN, מגדל תקשורת המתנשא לגובה של 553 מטרים, שנחשב כאטרקציה המרכזית של העיר. מומלץ מאוד לעלות לתצפית שמגדל ולהסתכל על הנופים המדהימים שנשקפים ממנו. אם אתם חובבי אקסטרים ואם אין לכם פחד גבהים, תוכלו ללכת לנקודת התצפית הנמוכה יותר (בגובה של 447 מטרים) שרצפתה שקופה, ומי שזה לא מספיק לו יוכל להשתתף בפעילות שבה הולכים בגובה של 356 מטרים על המעקה החיצוני שמחוץ לבניין, קשורים ברתמה כמובן. כמו כן למגדל עצמו מגיעים במעלית שקופה שאפשר לראות ממנה את כל העיר, יש בו מרכז קניות נעים, ולמי שרוצה יש גם מסעדה במקום. מגדל ה-CN, נחשב כאטרקציה המרכזית של העיר | צילום: Javen | Shutterstock.com רוג'רס סנטר (Rogers Centre) אז אחרי שהייתם בבניין בגובה 553 מטרים למה שלא תלכו לאצטדיון הופעות ומשחקי ספורט עצום בגודל של 143,000 מטר מרובע. האצטדיון בנוי עם גג נפתח ויש בו יותר מ-52,000 מקומות ישיבה, ומומלץ לבדוק באתר שלהם אם יש הופעה בזמן שאתם מטיילים באזור. רוג'ר סנטר. מומלץ לבדוק באתר שלהם אם יש הופעה בזמן שאתם מטיילים | צילום: shutterstock ה-PATH כמו בערים נוספות בקנדה גם בטורונטו החורף הוא קר מאוד, וגם כאן הקימו עיר תחתית מיוחדת שתוכל לשרת התושבים בימי החורף. העיר משתרעת על פני 27 ק"מ, ויש בה מגוון חנויות, מרכזי בידור, יציאות לבניינים חשובים בעיר ועוד. מומלץ להוריד מאתר העירייה של טורונטו את מפת ה-PATH כדי להתמצא במקום. בית העירייה במרכז העיר נמצא בית העירייה, שאותו עיצב ב-1965 האדריכל הפיני וילקו רוול. העיצוב הוא מודרני ומיוחד, ומומלץ לכל חובב אדריכלות. ברחבה העירייה מתקיימות הופעות, פסטיבלים, ובחורף אפילו זירת החלקה על הקרח. בית העירייה. בחורף יש כאן משטח החלקה על הקרח | צילום: shutterstock טירת לומה (Casa Loma) אם אתם רוצים להרגיש קצת אירופה לכו אל טירת לומה, בה תוכלו לטייל בחדרים מפוארים, במסדרונות מסתוריים, ואפילו במנהרה עתיקה באורך 800 מטרים. אחר כך תוכלו לעשות פיקניק בגנים שמחוץ לטירה וליהנות מהשלווה במקום. הטירה נבנתה במשך שלוש שנים מ-1914-1917 והיא אתר חובה לכל אחד. טירה מפוארת ומסתורית | צילום: shutterstock אוניברסיטת טורונטו ובית הפרלמנט אם יש לכם כמה שעות פנויות לכו לטייל ברחבי אוניברסיטת טורונטו, יש בה בניינים עתיקים ויפים, מדשאות מקסימות ואווירה לימודית במיוחד. ליד האוניברסיטה נמצא בית הפרלמנט, שהוא גם משכנו של מושל אונטריו. אוניברסיטת טורונטו | צילום: shutterstock בית הפרלמנט בטורונטו | צילום: shutterstock איי טורונטו איי טורונטו הם אתר חובה לכל מי שרוצה לצאת קצת מהעיר. אל האיים אפשר להגיע במעבורת ומומלץ מאוד להזמין כרטיסים באינטרנט במקום לחכות בתור הארוך. האיים כוללים פארקים, אתרי משחקים קסומים לילדים, חופי ים קטנים, מסלולי רכיבה ואווירה ירוקה של טבע. הנסיעה במעבורת היא כעשר דקות והיא גם חוויה מהנה ומיוחדת. אתר חובה לכל מי שרוצה לצאת קצת מהעיר | צילום: shutterstock גני המוסיקה אם חלק מהכיף שלכם בנסיעות לחול הוא הופעות לכו אל גן המוזיקה. ההופעות בדרך כלל הן בין יוני לספטמבר ואם אתם נמצאים בחודשים האלה בטורונטו אל תפספסו אותן. הגנים הוקמו על ידי הצ'לן הצרפתי-סיני-אמריקאי יו-יו מה, ההופעות שם הם חינמיות ומתקיימות בחוץ בגנים. גני המוזיקה. מומלץ במיוחד לחובבי הופעות | צילום: Roy Harris | Shutterstock.com קנסינגטון מרקט (Kensington Market) אם אתם גם מאלה שמרגישים שהייתם צריכים להיוולד בסיקסטיז, וחולמים בהקיץ על וודסטוק, לכו לטייל בשכונת קנסינגטון מרקט, שכונה היפית, צבעונית, עם אווירה שכאילו נלקחה מסן פרנסיסקו של שנות השישים. יש כאן את החנויות עם הבגדים הכי מיוחדים, אנשים שאפשר לראות רק בשכונה הזו, אוכל אורגני, ואווירה מיוחדת במינה. קנסינגטון מרקט. לחזור לסיקסטיז | צילום: Shawn Goldberg | Shutterstock צ`יינה טאון אחרי שחוויתם את האווירה המיוחדת בשכונת קנסינגטון לכו אל השכונה הקרובה והלא פחות מיוחדת – צ'יינה טאון. יש בה מסעדות סיניות מעולות, חנויות עם מוצרים מהמזרח, חנויות רהיטים, סופרמרקטים ייחודים ועוד ועוד. אם אתם לא אוהבים עומס, עדיף שתגיעו לכאן באמצע השבוע. מסעדות סיניות מעולות, חנויות עם מוצרים מהמזרח, חנויות רהיטים וסופרמרקטים ייחודים | צילום: Atomazul | Shutterstock לונה פארק וונדלאנד (Canada's Wonderland) אם אתם חובבי לונה פארקים אל תפספסו את לונה פארק וונדרלאנד. זהו הלונה פארק הגדול ביותר בקנדה, ויש בו את כל המתקנים שאתם רק יכולים לדמיין – והם אפילו מחולקים לפי רמות קושי. הלונה פארק הגדול ביותר בקנדה | צילום: Kiev.Victor | Shutterstock מפלי הניאגרה מפלי הניאגרה הם אתר חובה לכל מבקר בטורונטו. הם נמצאים כשעה וחצי נסיעה מהעיר, ויש אוטובוסים נוחים שאיתם אתם יכולים לנסוע לאתר. המפלים נמצאים בגבול שבין ארצות הברית וקנדה, והצד הקנדי מרשים ומומלץ הרבה יותר. מפלי הניאגרה הם חלק ממערכת הימות של אמריקה הצפונית, והם זורמים מימת אירי, אחת מחמש הימות הגדולות באמריקה הצפונית. הם זורמים דרך נהר הניאגרה אל ימת אונטריו, ומשם אל האוקיינוס האטלנטי. גובהם של מפלי הניאגרה הוא 51 מטרים ורוחבם מגיע עד 675 מטרים. כ-15 מיליון מטיילים מגיעים לראות את המפלים מדי שנה והמקום אף נחשב לבירה הלאומית של ירחי הדבש. חשוב לדעת: החודשים המומלצים לביקור במפלי הניאגרה הם יוני-אוגוסט שבהם הטמפרטורות נעימות ומגיעות ל-25 מעלות. מפלי הניאגרה | צילום: shutterstock עלמת הערפל - שיט במפלי הניאגרה כשאתם מגיעים למפלים דבר ראשון קחו לכם כמה דקות ופשוט תסתכלו על המפלים. היופי שנשקף הוא מפעים, ועוצמתו של הטבע היא עוצרת נשימה. אם אתם רוצים להרגיש ולראות את המפלים יותר מקרוב עלו על סירת עלמת הערפל, שתיקח אתכם הכי קרוב שאפשר למפלים. עם העלייה לסירה תקבלו מעילי גשם, שכן אתם הולכים לשוט ממש מתחתם (מומלץ להכניס טלפונים לתיקים כדי שלא יירטבו), ותתכוננו לחוויה מדהימה. השיט אורך כחצי שעה, אך מרגיש כמו דקה, והוא מומלץ בחום. סוג השיט הזה החל בשנת 1854, ובספינות האלו שטו אישיים ומפורסמים רבים, בהם המלך אדוארד השביעי ב-1860, רוזוולט ב-1907, וגם הנסיך צ'ארלס, הנסיכה דיאנה, וילדיהם וילהלם והארי. אז תסתכלו טוב, אולי תוכלו להתחכך גם במעט אבק כוכבים. סירת עלמת הערפל תיקח אתכם הכי קרוב שאפשר למפלים | צילום: Carlos Gandiaga | shutterstock מגדל סקיילון (The Skylon Tower) אם שיט עושה לכם מחלת ים, או אם סתם בא לכם תוספת לשיט שעכשיו עשיתם, עלו על מגדל סקיילון, גורד שחקים שנמצא ליד המפלים, ומשמש כנקודת תצפית יפהפייה אליהם. גובהו של המגדל כ-160 מטרים מעל המצוק שעליו הוא בנוי, ו-236 מטרים מעל המפלים. יש בו מעליות מהירות שייקחו אתכם לקומה העליונה, ובראש המגדל שתי מסעדות – אחת מסתובבת ואחת רגילה. ואם אתם חובבי גיבורי-על אז בטח תשמחו לדעת שאחת הסצנות מסופרמן 2 צולמה ממש כאן. אחת הסצנות מסופרמן 2 צולמה ממש כאן במגדל סקיילון | צילום: shutterstock הרכבל הספרדי, מסוק, מעליות וסירה מהירה מי שרוצה לראות את המפלים בצורה קצת יותר אקסטרימית יכול לעלות על הרכבל הספרדי, שממנו אפשר לראות נוף עוצר נשימה של המפלים, לשוט על ספינת מנוע מהירה בשם Whirlpool Jet המפליגה מאוד קרוב למפלי הניאגרה, ואפילו לראות את המפלים מלמעלה דרך מסוק. מי שרוצה חוויה קצת שונה ומיוחדת יכול לצאת למסע מאחורי המפלים (Journey Behind the Falls) שבו עולים לראות את המפלים דרך מעליות שנחצבו בסלע – חוויה מדהימה במיוחד. מסע מאחורי המפלים. חוויה שונה ומיוחדת | צילום: shutterstock פארק המים (Fallsview Indoor Waterpark) איך אפשר לטייל בניאגרה ולא לטבול קצת במים? אז לכל מי שרוצה יש ליד המפלים פארק מים מקורה שפרוש על פני 12 דונם ובו 16 מגלשות, בריכת גלים, בריכה לתינוקות, ומרפסת שיזוף ענקית שממנה אפשר לצפות על מפלי הניאגרה. קליפטון היל (Clifton Hill) כשאתם מטיילים במפלי הניאגרה לכו לאחר מכן לרחוב קליפטון היל – רחוב שכל כולו קסם. יש בו את המוזיאון השיאים של גינס, בתים מכושפים, סיור בביתו של פרנקשטיין, מוזיאון השעווה של לואי טוסו ועוד. חוויה בלתי נשכחת. בתים מכושפים, סיור בביתו של פרנקשטיין ומוזיאון השעווה של לואי טוסו | צילום: JHVEPhoto | Shutterstock.com פסטיבל הקולנוע מדי שנה בחודש ספטמבר נערך פסטיבל הקולנוע המפורסם של טורונטו. הוא נמשך עשרה ימים, פתוח גם לקהל הרחב, ומגיעים אליו יותר מ-300,000 אנשים מתעשיית הקולנוע ברחבי העולם. הפסטיבל החל בשנת 1976, והוא נחשב לאחד מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, לצד פסטיבל קאן והפסטיבל בברלין, והוא מסמל את תחילת המרוץ לקראת האוסקר. הפסטיבל נותן כבוד רב לקולנוע עצמאי ואיכותי, אך גם לקולנוע מיינסטרימי הוליוודי. אז אם אתם מגיעים לטורונטו בספטמבר – זה הזמן להרגיש הוליווד. פסטיבל הקולנוע. להתחכך בכוכבים | צילום: shutterstock מה לאכול מסעדת אלו (ALO) – מסעדה צרפתית מודרנית עם בר קוקטיילים הממוקמת על גג בניין במרכז העיר. במסעדה יינות מיוחדים ומאכלי ים טריים, מנות בשר גדולות וקינוחים משובחים. מומלץ. יש תורך להזמין זמן רב מראש על פי ההנחיות שבאתר המסעדה. כתובת: 163 Spadina Ave. 3rd Floor, טל: 416-260-2222 View this post on Instagram A post shared by Alo Restaurant & Cocktail Bar (@alorestaurant) on Aug 12, 2019 at 5:37am PDT מסעדת SEVEN LIVES- מסעדה מקסיקנית של טאקו, שהיא פשוט טעימה עם מחירים לכל כיס ולכל אחד. כתובת: 69 Kensington Ave, טל: 416-393-4636 איזבל בר (BAR ISABEL) – מסעדת בר ספרדית מקומית טעימה ונעימה – מומלצת מאוד לכל מי שרוצה לאכול, לשתות ולהתפנק. כתובת: 797 COLLEGE ST, טל: 416-532-2222 View this post on Instagram A post shared by Bar Isabel (@bar_isabel) on Aug 2, 2019 at 10:27am PDT חשוב לדעת תחבורה בטורונטו אפשר להתנייד בתחבורה ציבורית נוחה, באוטובוסים, רכבות תחתיות, בחשמלית וכמובן במוניות. מזג אוויר האקלים בטורונטו מתון יחסית לשאר קנדה, אך העונה המומלצת להגיע אל העיר היא כמובן הקיץ, אז הטמפרטורות נוחות ונעימות. מומלץ להגיע גם בסתיו, אז אמנם יותר קר אך זוכים בשלכת מדהימה. איך מגיעים? ישנן טיסות ישירות בכל ימי השבוע עם חברת אייר קנדה ובמס' ימי בשבוע עם חברת אל על, לטורונטו (לא כל שבוע). מטבע המטבע בקנדה הוא הדולר הקנדי, כשדולר קנדי 1 = 2.64 שקלים. עזר בהכנת הכתבה: רז ביר, מנהל קבוצת הפייסבוק קנדה למטיילים {title}





