מזרחית לתאילנד ווייטנאם שוכנים להם 7,641 איים המרכיבים את אחד מיעדי החופשה המרהיבים בעולם, שהישראלים עוד לא גילו בהמוניהם – הפיליפינים.

בלוג טיולי היוקרה Two Flying Boys באתר ובאינסטגרם

מדינת האיים – שהצצה לחופים המטריפים שלה אנו זוכים לראות בעיקר בתוכנית הישרדות – מציעה הרבה יותר ממועצות שבט פסאודו-דרמטיות ותחרויות ארוכות מדי על שרשרת חסינות עם אסי בוזגלו, אלא איים וחופים שנבחרים מדי שנה בתחרויות עולמיות כיפים ביותר. רק לאחרונה נבחר האי פלאוואן (Palawan) לאחד מהאיים היפים בעולם, והפיליפינים כולה נבחרה לאחת מ-5 המדינות היפות בתבל ע"י מגזין התיירות המוביל Condè Nast Traveller.

אמנם, מבחינה תרבותית המדינה פחות מסקרנת משכנותיה אך היא מפצה על כך בטבע פראי, לגונות טורקיז, טרסות אורז, 21 הרי געש פעילים, חופי ים בתוליים, אתרי צלילה עם שוניות אלמוגים ועולם מים יוצאי דופן, אתרי גלישת גלים, טרקים, מחירים זולים ולמי שמחפש זאת (כמונו), גם ריזורטים יוקרתיים לחופשה מפנקת. בנוסף, עד כה הצליחה הפיליפינים לשמור על אופי פחות ממוסחר ויותר אותנטי מאשר שכנותיה האסיאתיות וזו עוד סיבה "לתפוס" אותה לפני שהקסם הזה יעלם.

על אף כל זאת, הישראלים מבקרים בה במספרים קטנים בלבד: בשנה שלפני הקורונה רק כ-20,000 מתוך 8.5 מיליון התיירים שביקרו בה היו ישראלים. לשם השוואה - בתאילנד השכנה ביקרו באותה שנה כ-200,000 ישראלים. פי עשרה. טבע מרהיב, האי פאלוואן, הפיליפינים | צילום: Two Flying Boys, The Flying Boys צילום: Two Flying Boys, The Flying Boys

בפיליפינים מקווים לשינוי מגמה עם תחילת פעילותו של הקו החדש בין נתב"ג למנילה הבירה ע"י חברת פיליפינס איירליינס. עונת התיירות במדינת האיים, בדיוק החלה והיא נמשכת בין נובמבר לאפריל. למי שירצה לטוס קודם לכן, מומלץ לבדוק גם אפשרות לטוס דרך בנגקוק עם אל על שמפעילה טיסות יחסית זולות במחירי קורונה ומשתפת פעולה Thai Airways לטיסות המשך או בטיסות לא ישירות עם אחת מהחברות הזרות.

לבינתיים נערכים בפיליפינים לפתיחת שערי המדינה לאחר סגירתה בשל הקורונה ובמסגרת מבצע "מוכנים מתמיד" עליו הכריז משרד התיירות, מושלמים חיסונים לאחרוני עובדי התיירות על מנת להביא לחיסון של 100% מעובדי הענף. בעוד בפיליפינים נעשות ההכנות האחרונות וממתינים להכרזה רשמית על מועד פתיחתה, אתם מצידכם לא נדרשים לדבר למעט דרכון בתוקף. הכניסה למדינה לעד 59 ימים אינה דורשת ויזה.

כמי שהיו בין אותם 20,000 ישראלים שביקרו במקום, הכנו לכם מסלול לטיול לכשבוע שהוא שילוב של הישרדות VIP, מעושרות ומה שביניהם. הקוראות נעמה קסרי וניקול ראידמן – הדקו חגורות. אנחנו ממריאים:

מנילה

מנילה היא עיר צפופה, לא מעניינת וכעורה למדי. מרבית המטיילים נוחתים וממשיכים במהרה ליעדם הבא. לכן, אם אתם כבר עושים בה לילה, אל תתאמצו להתרחק משדה התעופה אלא שנו קרוב אליו כדי לחסוך נסיעות ארוכות בפקקים ממנו ואליו. אנחנו ישנו במתחם Resort World Manila, מרחק קצר משדה"ת המציע כמה בתי מלון, קניון לקצת שופינג, מסעדות, ברים ואפילו קזינו, שהאיר לנו פנים עם מזל של מתחילים וכיסה לנו את עלות הלילה במלון וכמה קוקטיילים טובים.

אם מתאפשר לכם לנחות ב-Cebu, העיר השנייה בגודלה בפיליפינים ממנה נוחתות טיסות בינלאומיות מרוב שדות התעופה באסיה והיא יותר נעימה, יתכן ותעדיפו זאת שכן ממנה יש טיסות רבות ואף זולות יותר ליעדים הבאים של הטיול. את הטיסות משתי הערים האלה מציעה חברת Cebu Pacific Air. טיפ מאיתנו – הוסיפו אימון אירובי בשבועות לפני הנסיעה כי חוץ מהמזוודות תישקלו גם אתם בצ'ק אין כדי לוודא שמשקל המטוס הכולל לא חורג וכדי לאזן את משקל היושבים בשני צידי המעבר במטוס. גם אתם תשקלו לפני העלייה למטוס, מנילה, פיליפינים | צילום: Two Flying Boys

בורקאי (Boracay) – נחיתה רכה בחול לבן

במרחק שעה ורבע טיסה ממנילה נמצא האי בורקאי, המפורסם ברצועות החוף מהיפות ביותר שיש לכדור הארץ להציע. כל תמונה שתצלמו פה על החוף תראה כלקוחה מנשיונל ג'אוגרפיק.

בורקאי יספק לכם נחיתה רכה בפיליפינים: האווירה פה רגועה ושלווה ומאחר ומדובר ביעד תיירותי מפותח, תוכלו למצוא בקלות בתי מלון וריזורטים ברמה עולמית שיקלו על ההתאקלמות ויפנקו אתכם כראוי. הוייב מזכיר מאוד את האיים בתאילנד – בטן גב בשמש בין הים לבריכה, ספורט ימי, שנירקולים, אוכל טוב ודרינק בערב באחת המסעדות המקומיות והכל במרחק הליכה שכן האי קטן יחסית. שווה במיוחד לעשות טיול ערב ב- White Beach הנמתח על פני 4.2 ק"מ והשקיעות הנצפות ממנו הן חד פעמיות. שקיעות חד פעמיות, בורקאי, הפיליפינים | צילום: Two Flying Boys

המרכז המסחרי של האי הוא שוק פתוח הקרוי D'mall Boracay ובו מרוכזים המסעדות, ברים, בתי הקפה וחנויות המזכרות הטראשיות.

החיסרון המרכזי בבורקאי הוא העדר האטרקציות שבו. אלה המכורים לבטן גב ייהנו כאן מאוד ולאלו המחפשים קצת יותר תוכן כדאי לבחור דווקא באי בוהול (Bohol) אשר מעבר לחוף ים שווה וחיי לילה, מציע גם אטרקציות כגון שחיה עם צבי ים ודולפינים, או ביקור בגבעות השוקולד – מעל 1,200 גבעות כמעט זהות בגודלן וצורתן אשר בסוף העונה העשב בהן מתייבש ומחליף צבע לחום ומקנה להן מראה של גבעות שוקולד. גבעות השוקולד מעל חופי האי, בורקאי | צילום: Two Flying Boys

Island Hopping ב-Palawan

אחרי שתבלו כמה ימים באחד משני האיים האלה תמשיכו ליעד הבא פלאוואן (Palawan).

פלאוואן היא למעשה פרובינציה שהאי הגדול בה קרוי על שמה, אך היא כוללת איים נוספים וביניהם האי קורון (Coron) שגם הוא שווה ביקור אם יש לכם קצת זמן נוסף. ואתם אוהבים מקומות פחות מתוירים.

כדי להגיע לשם תאלצו לטוס מבורקאי חזרה למנילה וממנה לתפוס טיסת המשך: אם יש לכם יותר זמן ופחות כסף אז קחו טיסה מסחרית של Cebu Pacific Air ל-Puerto Princesa, העיר היחידה בפרובינציה. אם תקציב פחות מהווה מגבלה, בהחלט תוכלו לדלג עליה ולהגיע ישירות ממנילה ל-El Nido בטיסה עם חברה פרטית.

אם בכל זאת נחתתם ב-Puerto Princesa תוכלו לבקר בנהר התת קרקעי הארוך ביותר בעולם (8 ק"מ) והזורם ישירות לים. האתר אמנם נמצא ברשימת אתרי אונסק"ו ונבחר בין 7 פלאי תבל החדשים בשנת 2012 אבל אל תתנו לטייטלים המפוארים האלה להטעות אתכם - מדובר באתר נחמד אבל ככל הנראה שלא תיפלו מהרגליים ממנו. הוא בטח לא משתווה למה שמחכה לכם בהמשך. כדי להגיע מפוארטו פרינססה (Puerto Princesa) לאל נידו (El Nido) תצטרכו לקחת הסעה של כ-5 שעות ברכב. שטים בPuerto Princessa, פלאוואן | צילום: yoav golan

האופציה הנוחה, המהירה וגם היקרה יותר להגיע ל-El Nido היא באמצעות טיסה של החברה הפרטית AirSwift. מחיר טיסת הלוך ושוב ממנילה האורכת כשעה בלבד לכל כיוון הוא כ-250 דולרים.

El Nido – כל מה שבין תרמליאות ויוקרה

El Nido היא בהחלט השיא של הטיול שלכם. מומלץ לשהות באזור כמה ימים טובים גם כדי לטייל ולהנות מהטבע יוצא הדופן שיש כאן וגם כדי למלא מצברים באחד הריזורטים המפנקים לפני שמתחילים את החזרה הביתה. האי El Nido | צילום: באדיבות הריזורטים באל נידו

El Nido עצמה היא עיירת חוף באווירה תרמילאית קלילה עם סצנה כיפית של חיי לילה ומגוון של מסעדות טובות. הלינה בעיירה תואמת את האווירה הכללית ומי שהגיע לקצה השני של העולם ולא מוכן להתפשר על התנאים (בצדק) ימצא ריזורטים יוקרתיים במרחק קצר ממרכז העיר. מי שמחפש ניתוק מוחלט ורומנטי יוכל למצוא אותם בריזורטים הנמצאים על איים פרטיים באזור.

המלצה שלנו היא לשלב בין שני הסגנונות – יש חן תרמילאי שובה לב בעיירה שלא כדאי להחמיץ ולכן לילה או שניים בה הם בהחלט מתכון להרגיש צעירים וחופשיים אבל מיד לאחר מכן אל תוותרו (אם אתם יכולים להרשות זאת לעצמכם) על הפינוק שמגיע לכם או כמו שאומר המוטו שלנו – אם אורזים מזוודה, זה חייב להיות למקום טוב יותר מהבית.

האטרקציה המרכזית בEl Nido היא כמובן ה- Island Hopping - ארבעה מסלולי טיול שונים (המכונים A, B, C,D) העוברים במשך כ-8 שעות בין איי אבן הגיר הטרופיים, הלגונות, שוניות האלמוגים, החופים והאטרקציות השונות של האזור. הסיורים כוללים עצירות שנרקול וארוחת צהריים ומהווים גם הזדמנות חביבה לפגוש מטיילים אחרים מרחבי העולם. זה כנראה יהיה היום הכי חווייתי ואינסטגרמי שלכם בטיול.

כמי שכותבים בלוג טיולי יוקרה לא היתה לנו ברירה אלא לבלות את הלילות האחרונים של הטיול שלנו בריזורט הכי שווה באזור - Pangulasian Island Resort השוכן על אי פרטי במפרץ אל מול העיירה El Nido. לריזורט הזה תגיעו בסירת ג'יימס בונד כיאה למקום שנראה כמו לוקיישן של סרט.

42 הווילות של הריזורט היפה הזה מעוצבות בסגנון פיליפיני מסורתי. חלקן מציע קו ראשון לחוף, לחלקן בריכות פרטיות וחלקן בנויות בתוך הצמחייה הטרופית על עמודים בגובה 17 מטר. מהחוף תוכלו לחתור על קיאקים לאחד החופים הקרובים או לקחת איתכם משקפת ושנורקל לצלילה קצרה ולחזור לבריכת האינפיניטי באורך 22 מטר. בין לבין תוכלו להנות מהספא של המלון ומארוחה בשקיעה או בזריחה על חוף הים – מהמלון הזה תוכלו לראות את שתיהן. תתפנקו, בקתה יוקרתית באי El Nido, הפיליפינים | צילום: Two Flying Boys

שירות במלון – ובפיליפינים בכלל – מאוד מאיר פנים ויוצא מגדרו כדי שתהיו מרוצים. לעתים זה יותר מדי וקצת מעיק ובד"כ זה איטי ודורש סבלנות.

בשורה התחתונה, טיול בפיליפינים מומלץ בעיקר לאלה שאוהבים את החופשה שלהם בטבע פראי עם אטרקציות ימיות כגון צלילה, גלישה וספורט ימי ומעדיפים חוויה פחות ממוסחרת ויותר ראשונית או כזו שהנופים המרהיבים בה באים גם עם קורטוב של אופי וייחודיות. גם אלה שכבר טיילו במזרח ומחפשים לחדש ימצאו בה יעד מופלא.

