Two Flying Boys

Two Flying Boys | mako חופש

צילום: Two Flying Boys

בואו נודה על האמת, חופשה עם הילדים נשמעת מעולה בתיאוריה – אתם מדמיינים את עצמכם קוראים ספר בשלווה על חוף הים כאשר הילדים משאירים בביקורת הדרכונים את האופי האמיתי שלהם ואוספים בג'יימס אנד ריצ'רדסון מזג של ילדים אירופאים שבונים במשך 5 שעות ארמון על חוף הים' מבלי להוציא הגה מהפה לקול שכשוך הגלים.

במציאות, אתם מוצאים את עצמכם צורחים באמצע חדר האוכל שיאכלו בשקט, יפסיקו לריב, יוציאו את הראש מהמסכים ובין קריאת עמוד לעמוד על שפת הים מנסים למצוא מענה מקורי למשפט "משעמם לי" ותגובת המחץ "אבל לא בא לי".

לכן, בחירת מקום לחופשה משפחתית הוא עניין הרבה פחות פשוט ממה שנדמה. כדאי למצוא מקום כזה שיכול לספק תעסוקה ועניין לילדים ובמקביל להעניק גם להורים הפוגות לניקוי ראש, הטענת המצברים וזמן זוגי. אחת מחברות הנופש שיודעת לעשות זאת ולאפשר חופשה זוגית בתוך חופשה משפחתית היא קלאב מד. מאז פרוץ הקורונה והעובדה שאיי סיישל והאיים המלדיביים נותרו פתוחים, ישראלים רבים בחרו בהן לחופשה. החלטנו לנסות ואחרי התלבטות בין סיישל לבין הרפובליקה הדומיניקנית אנחנו בחרנו דווקא באופצייה השנייה – היא זולה יותר, נטולת ישראלים ובמרחק של שעתיים טיסה ממיאמי אהובתנו – ושרדנו כדי לספר לכם הכל! לא בכל חופשה הילדים נראים ככה | צילום: Two Flying Boys זה מה שקורה כשהנוף שלך הוא כזה | צילום: Two Flying Boys

"הכל כלול" Made in China בחסות הברון דה-רוטשילד

טרום עידן הקורונה, קלאב מד – שהוקמה בצרפת ע"י יהודי-בלגי (ואפילו הברון אדמונד דה-רוטשילד השקיע בה כאשר חוותה קשיים כלכליים), היתה לחלוצות קונספט ה"הכל כלול". לפני שנים אחדות נרכשה החברה - על כל 80 המועדונים שלה ביעדי שמש וסקי ברחבי העולם - ע"י תאגיד סיני שמקפיד לשמור על צביונה. המועדונים מדורגים באמצעות קלשונים במקום כוכבים, כאשר שלושה קלשונים מסמלים את הרמה הבסיסית, ארבעה את הגבוהה יותר ואילו הטובים ביותר – כמו אלה בסיישל ובמיצ'ס (Miches) בה ביקרנו – הם חלק מה-Exclusive Collection, מועדוני היוקרה כמוהם יש רק 8 בעולם.

הריזורט במיצ'ס נמצא על אחת מפיסות האדמה היפות והבתוליות על פני כדור הארץ – עם חופי ים יפהפיים של חול לבן, יערות טרופיים ומי טורקיז שהאדם טרם הצליח להרוס – אך כנראה שלא לעוד שנים רבות. המקום, השוכן מרחק 100 ק"מ מפונטה קאנה המתויירת, מתחיל להתגלות ע"י יזמי תיירות מרחבי העולם וסמוך לעיירה מיצ'ס כבר מתחילים להיבנות ריזורטים נוספים.

קלאב מד מיצ'ס מגדיר את עצמו כ"אקו-שיק" – כלומר, כזה שהוא חלק מהתנועה העולמית לייצר פעילות ידידותית לסביבה אך מבלי לוותר על עיצוב ואווירה שיקיים ויוקרתיים. הריזורט, המתפרס על פני 375 דונם, אכן טובל כולו בלב צמחייה טרופית מדהימה שבחלקה דקלים שנשתלו מחדש לאחר שנעקרו במהלך תהליך הפיתוח. הוא גם מייצר לעצמו את החשמל ממקורות סולאריים, מפעיל תחנת מים משלו לצריכה עצמית ועושה שימוש במוצרים מקומיים כמו קפה וקקאו. את החלק של השיק בהבטחה ממלא עיצוב צבעוני ואופנתי שמשתמש בנוף עוצר הנשימה המשתקף מכל פינה כרקע. גם יפה, גם מפנק וגם סביבתי | צילום: Two Flying Boys צילום: Two Flying Boys צילום: Two Flying Boys

הריזורט כולל למעשה ארבעה מלונות בוטיק שונים. שניים מהם נבדלים זה מזה בעיקר בעיצוב ונותנים מענה להרכבים שונים של משפחות (סוויטה ובה חדר הורים וחדר נפרד לילדים קטנים, אפשרות לחדרים מחוברים נפרדים להורים וילדים גדולים יותר וכיו"ב). השלישי יוקרתי (ויקר) יותר מהאחרים וכולל בריכה פרטית בכל חדר, שירותים ואירועים ייחודיים בריזורט, קו ראשון לים, בריכה ייעודית ועוד. המלון הרביעי הוא למבוגרים בלבד הנותן מענה לאלה הבוחרים (משום מה) להגיע למלון כזה לחופשה זוגית. החדרים במלונות חדישים, יפים, מאובזרים היטב אך לא מפוארים במיוחד. לחדרים הטובים (והיקרים) יותר יש נוף מהמם לחום הים הקריבי וצמחיה טרופית ואילו לזולים יותר מרפסות ונוף עורפי לגן.

אבל החדרים הם באמת לא העניין בריזורט הזה (או בכל ריזורט אחר של קלאב מד) כמו גם קונספט ה"הכל כלול" כמוהו כבר יש רבים ושונים ברחבי העולם כולו ומאפשרים ליהנות מחופשה בה האוכל, האלכוהול והרוב המכריע של הפעילויות (לרבות פעילויות הספורט הימי) בלתי מוגבלים וכלולים במחיר החבילה ומאפשרים למשפחה לצאת לחופשה בתקציב ידוע מראש על אמת. בשונה ממקומות אחרים – כאן ה"הכל כלול" כולל גם טוב טעם אמיתי, קוקטיילים לא מהולים, פטיסרי-שוקלטרי-בית קפה שפתוח כל היום, שיפודי פירות בבריכה ונשנושים ליד הבר. משפחה ממוצעת בהחלט יכולה להחתים דרכון בכניסה וביציאה מהרפובליקה הדומיניקנית מבלי להוציא דולר אחד נוסף. הנוף מהחדר "הבסיסי" | צילום: Two Flying Boys

הייחודיות של קלאב מד מיצ'ס (כמו גם מועדוני הדגל שלה דוגמת אלה שבסיישל ובמלדיביים) נעוצה בשניים שהם היתרונות אך גם החסרונות שלה – תלוי באיזה הרכב אתם נוסעים ומה אתם עושה לכם את זה בחופשה:

גן עדן לילדים המאפשר חופשה זוגית במסגרת חופשה משפחתית

הריזורט במיצ'ס הוא באמת גן עדן לילדים וחשוב מכך – להוריהם המותשים שיכולים לזכות גם הם בחופשה אמיתית למרות שטעו לקחת את ילדיהם איתם. הריזורט מציע מתחם ייחודי וסגור לילדים בלבד מגיל 4 חודשים ומעלה הכולל פארק מים עם מגלשות, טרפז קרקס אמיתי, מגרשי ושיעורי ספורט, חץ וקשת, הופעות, קיאקים, אוכל שילדים אוהבים ואפילו חדר שוקולד סודי בסמוך לחדר האוכל ועוד. החלום הרטוב של כל ילד.

במקום פועלים מועדוני ילדים לפי קבוצות גיל המשמשים כקייטנות לכל דבר אליהן יכולים הילדים להגיע כשירצו וליהנות מיום פעילות שלם או חלקי בליווי מדריכים צמודים דוברי שפות שונות. מדי בוקר מתרחש לו טקס קצת מוזר בעיניים ישראליות עת המשפחות יוצאות לארוחת הבוקר, כאשר הילדים מצוידים בתיקי גב וכובעים. בתום ארוחת הבוקר נפרדים אלה מאלה לשלום – הילדים לקייטנה וההורים לעיסוקיהם: בטן גב בחוף הים, צלילות, ספורט ימי, כדורעף חופים, אגדו בבריכה, יוגה, ספינינג, שיעורי ריקוד, טניס, יום בספא או בבריכת הזן המיועדת למבוגרים בלבד. הכפר כולו מרושת ב- wi-fi חינמי כך שניתן גם לנקות את המצפון שהילדים יטרידו את מנוחתכם בין הבלאדי מרי של אחרי ארוחת הבוקר לג'ין אנד טוניק של לפני ארוחת הצהריים במידת הצורך. גן עדן לילדים כבר אמרנו? | צילום: Two Flying Boys

יחד עם זאת – אם החלטתם לצאת לחופשה בהרכב זוגי ומכל המקומות על פני הגלובוס הגעתם דווקא למקום הזה או דומיו, עשו לעצמכם טובה – לכו לטיפול זוגי, החליפו סוכן נסיעות או דברו איתנו.

קוד לבוש – לבן. תודה, אבל אני מחיל הים כבר השתחררתי מזמן

החופשה בקלאב מד מיצ'ס ודומיו בנויה לרוב לשבוע בו בכל יום מתקיימות מגוון גדול מאוד של פעילויות מבוקר עד לילה, החל מקלישאת האגדו המפורסמת בבריכה, דרך יוגה ומדיטציה לאלה שמחפשים חיבור של גוף ונפש או ספינינג, משחקי כדור ושיעורי ריקוד לאלה שאוהבים להעלות דופק וכלה במסיבות חוף, קוקטיילים אל מול שקיעה, מופעים וריקודים אל תוך הלילה. את כולם יתפעל צוות חייכן, צעיר, יפה ומלא אנרגיות שככל הנראה הסבירו לו בהכשרה שמה שצריך כדי להתחיל מסיבה טובה זה אלכוהול וכמה חבר'ה שיקפצו ראשונים לרחבה ויסחפו אחריהם את כל היתר. כך, מדי ערב, תראו את הצוות מוביל את הריקודים ויוצר מסיבה בה כל אחד מוצא את מקומו בריקודי שורות.

באפליקציה של המקום תמצאו – מעבר ללוח הפעילויות היומי המלא –גם את קוד הלבוש (כן, כן, קראתם נכון) לאותו ערב. מאחר וביחד צברנו עשור של שירות צבאי במסגרתו אמרו לנו מה ללבוש, פחות התחברנו לקונספט ומצאנו עצמנו לבושים בכל צבעי הקשת בערב בו אף לא אחד מאורחי המלון האחרים העז לסרב לציווי ללבוש לבן ולנופף בבלון הלבן שקיבל בדיוק לכיוון שהדי ג'י על הבמה אמר. למען הסר ספק ושלא תטעו – האווירה במועדון קלילה, בלתי פורמאלית ובהחלט בלתי מחייבת. קוד הלבוש הוא המלצה ונועד לייצר אווירה שכנראה שמי שלא שירת בצבא מוצא אותה חיננית. קוד הלבוש הלבן באחד הערבים. פחות התחברנו | צילום: Two Flying Boys

הילדים מתים על זה ואיכשהו כל האווירה הזו מצליחה לנער גם מההורים את הציניות שהצמיחו עם השנים למראה ילדיהם המחייכים והרוקדים ולהיכנס לאווירת ה"כיף מסביב לשעון" הנוצרת במקום. יחד עם זאת, אם אתם מאלה החשים מחנק במקומות מסוג זה, קחו בחשבון שהמקום הקרוב ביותר לריזורט הזה הוא פונטה קאנה הנמצאת במרחק 100 ק"מ ודולרים רבים מכם כך שאין לכם ממש לאן לברוח.

בהקשר זה, גם חשוב לציין שכל האקסטרות כמו טיולים מחוץ לריזורט, רכישת תמונות שצולמו במהלך החופשה ומסעדת הסטייקים (המצוינת!) שבמקום - יקרים. יקרים מאוד. כך שאת האסקפיזם שלכם תצטרכו למצוא בחוף הים או בבריכת הזן.

השורה התחתונה של Two Flying Boys

הקריביים אמנם נשמעים לישראלים רבים כמו יעד רחוק ויקר מדי אך מדובר באחד מיעדי חופשות החוף היפים שיש לעולם להציע בכל חודשי השנה והם נמצאים מרחק טיסה קצר וזול מניו יורק ומיאמי אליהן נוסעים ישראלים רבים. בתי המלון במרבית האיים הקריביים אף זולים מיעדים אחרים ופופולריים כמו איי סיישל והמלדיביים היקרים. המלצה שלנו – את הטיסה הבאה שלכם לתפוח הגדול תקנחו בכמה ימים על חוף ים קריבי כדי לאושש את הארבע ראשי מהריצות בקניון האאולט ג'רזי גארדנס לפני החזרה ארצה. לא תתחרטו. לא פטושופ ולא ממאגר תמונות | צילום: Two Flying Boys

טיסות

שדה התעופה הקרוב לקלאב מד מיצ'ס הוא זה בפונטה קאנה. אם אתם כבר בארה"ב אז תוכלו למצוא טיסות רבות וזולות מניו יורק (3 שעות) או מיאמי (שעתיים) במחירים התחלתיים של 180 דולר לטיסת הלוך וחזור ישירה.

מישראל אין טיסות ישירות לרפבוליקה הדומיניקנית והדרך הקלה ביותר להגיע היא באמצעות טיסה ישירה למיאמי כמו זו שמפעילה אל על במחירים התחלתיים של 709 דולר והמשך לפונטה קאנה. לחילופין ניתן לטוס דרך אירופה.

מאחר ומדובר בטיסה ארוכה, יקרה המגיעה ליעד ג'ט לג היינו ממליצים להגיע ל- 7-8 ימים כדי להטעין מצברים מחדש כמו שצריך. אם אתם כבר מתכננים טיול בחוף המזרחי – מומלץ בחום, ככל שהזמן והתקציב מאפשרים, לקנח בגן עדן הזה לפני החזרה הביתה. להיות עם (הילדים) ולהרגיש בלי | צילום: Two Flying Boys

מתי לנסוע?

פונטה קאנה (ומיצ'ס) הוא יעד קריבי הנהנה ממזג אוויר טוב ודומה כל השנה עם 27-32 מעלות ביום וכמה מעלות מתחת לכך בלילה, כך שניתן לנפוש בה כל השנה. העונה היבשה (והיקרה) היא בין נובמבר לפברואר ודווקא בתקופת החופש הגדול והחגים בישראל המחירים יורדים. במקרה שלנו – היו רק כמה מקרים של גשם למשך זמן קצר.

השהייה בקלאב מד מתוכננת לשבוע – לא תמיד תוכלו להזמין פחות לילות ואם תוכלו ותזמינו תמצאו עצמכם נמצאים בשידור חוזר של אירועי השבוע הקודם מבחינת אוכל, פעילויות, בידור וכיו"ב. לדעתנו שבוע מספיק בהחלט, במיוחד בהתחשב בעובדה שאפשרויות הפעילויות מחוץ למועדון מוגבלות.

כמה זה באמת עולה?

שבעה לילות בקלאב מד מיצ'ס באוגוסט לשני מבוגרים ושני ילדים בחדר משפחתי בסיסי הכולל שני חדרי שני, שתי אמבטיות ומפרסת הצופה לגן יעלו לכם כ-6,000 יורו. לכך תצטרכו להוסיף 20 יורו לאדם דמי חברות שנתיים (ומיותרים) בקלאב מד וכן 90 יורו העברות משדה"ת וחזרה לאדם. כאמור, משפחה יכולה לשהות במקום שבוע מבלי להצטרך אפילו להחליף כסף עם הנחיתה.

אם תרצו לשדרג את החדר לסוויטת ג'וניור המאפשרת גם נוף מטריף וגישה ישירה לחוף הים תצטרכו להוסיף כ-2,000 יורו. במידה ותזמינו גם את הטיסות באמצעות חברת קלאב מד, תוכלו להוזיל מעט את החבילה ולחסוך את התשלום על ההעברות.

שלא תטעו – ביחס לרוב בתי המלון האחרים בפונטה קאנה (לרבות הקלאב מד ההמוני יותר ברמת 4 קלשונים שנמצא בעיר עצמה) במיצ'ס תשלמו יותר. גם בתי המלון האחרים יציעו לכם "הכל כלול": אוכל, אלכוהול, נוף לים, בריכה ופעילויות. יחד עם זאת, אף אחד מהם לא יוכל להציע לכם את החוויה הייחודית של כפר יוקרה בלב הג'ונגל באחד החופים היפים והבתוליים בעולם, בו כל אחד מבני המשפחה יכול לחוות ביחד ולחוד חוויות אינספוף, ואפילו ההורים יכולים להיות עם (הילדים) ולהרגיש בלי.

בלוג טיולי היוקרה Two Flying Boys באתר ובאינסטגרם