כולם מדברים על קרואטיה, מדינה קטנה, עם 4.2 מיליון תושבים בלבד (בשטח שגדול כמעט פי 3 מישראל), שהצליחה לעשות את הבלתי ייאמן ולעלות לגמר המונדיאל. בדרך היא גברה על נבחרות כמו ארגנטינה ואנגליה.

אבל עם כל הכבוד לכדורגל היפה שלה, אנחנו באנו לדבר על הנופים, האוכל וחופי הים שבה. יצאנו לסיבוב מהיר במדינה הכי מפתיעה של הזמן האחרון וחזרנו עם 13 סיבות שגרמו לנו לקנא ויגרמו גם לכם לארוז ולהצטרף לחגיגות.

חם כאן

זה אולי הדבר שהכי מזוהה עם קרואטיה - זו אחת המדינות החמות באירופה. בקטע טוב. מי שמגיע לכאן יהנה מ-13 שעות של שמש במהלך החודשים יולי-אוגוסט.

המחירים בה טובים

קרואטיה חברה באיחוד האירופי כבר משנת 2013 אבל היא שמרה על המטבע המקומי שלה - הקונה (Kuna), וכמובן על הערך הנמוך שלו. גם ביעדי התיירות הכי פופלריים כאן אפשר למצוא מחירים הגיוניים. כך גם לגבי הבירה, האוכל והמלון. ארוחה לשני אנשים במסעדה טובה בספליט למשל, תעלה עד 50 יורו.

יש כאן אווירה של משחקי הכס

הצילומים של משחקי הכס בדוברובניק הקפיצו את המניות של קרואטיה ובצדק. מלבד האתר המפורסם שבתמונה ניתן למצוא עוד המון מקומות, יפים לא פחות, ששימשו סט בסדרה המצליחה. המבצר של קליס (Fortress of Klis), מנזר סנט דומיניק (St Dominic Monastery) ועוד.

החופים כאן מטורפים

הים הוא יפה וכחול כמו שאתם רק יכולים לדמיין. החוף הידוע ביותר הוא Zlatni Rat שנמצא באי Brac. הוא קצת צפוף אבל אפשר למצוא בו שלל נקודות נסתרות לברוח מההמון כמו Nugal הנמצא דרומית למקרסקה (Makarska). ויש עוד המון: החופים באי קרק (Krk) ואלה שבאי ויס (Vis). כנראה שבכל מקום שתגיעו אליו יהיה חוף יפה להעביר בו את היום.

הלבן המפורסם

חוץ מהחוף המפורסם, האי Brac מפורסם בזכות האבן הלבנה שנמצאת בו, שלאחרונה אף שימשה חומר לבנייה בבית הלבן בארה"ב. אמנם ההגעה לכאן היא יחסית קשה וכוללת מעבורת מהעיר ספליט, אבל ברגע שתגיעו תגלו מקום מעולם אחר עם לא מעט כפרים נטושים.

בואו נדבר על הגנים הלאומיים

בקרואטיה יש שמונה פארקים לאומיים, כולל שניים שהם אתר מורשת של אונסק"ו: לייקס (lakes) וקרקה (Krka) ששניהם מפורסמים בזכות האגמים והמפלים שבהם.

אפשר לשלב כאן בין כמה סגנונות

מצד אחד יש כאן חופים מדהימים ומצד שני ניתן לעשות טיול להרים. רכס Biokovo למשל, כולל את הפסגה השנייה בגובה בקרואטיה - 1,762 מטר, אך היא שוכנת במרחק קילומטרים ספורים מהים. כך ניתן לעשות טיול שמתחיל בטיפוס לנופים מרהיבים ומסתיים בטבילה במים צלולים.

הקפה כאן מעולה

זאגרב הבירה מלאה בבתי קפה מעולים והתושבים כאן לוקחים את תרבות הקפה שלהם מאוד ברצינות. חוץ מזה אתם מוזמנים לשוטט ברחובות העיר ולגלות שלל כנסיות (Church of St Mark, neo-Gothic cathedral), לחקור את Gornji Grad -רובע מימי הביניים ואת Donji Grad - רובע שמלא בצמחייה ירוקה.

פסטיבלים

בכל המדינה יש המון פסטיבלים, שרובם מתקיימים באוויר הפתוח במהלך הקיץ. הידוע ביותר הוא פסטיבל דוברובניק שמושך אליו המוני תיירים ונמשך עד סוף אוגוסט. פסטיבל נוסף הוא זה שמתקיים בעיירה הקטנה מוטובון (Motovun), בו מתקיימים הקרנות סרטים ומסיבות בבניינים מימי הביניים. גם פסטיבלים של מוזיקה יש כאן.

מקומות שלא חשבתם לבקר בהם

בקרואטיה יש המון עיירות ומקומות שבלל לא חשבתם לבקר בהם וחבל. גיין פוסט, מדריכת טיולים, ממליצה לבקר בזאדאר, עיר השוכנת לחוף הים האדריאטי. העיר עצמה יפה עם אווירה של ימי הביניים וכך גם המחוז בה היא נמצאת. שווה להגיע ולצאת לסיורים בכפרים שבסביבה.

אזור האוכל מהטעימים בעולם

באיסטריה (Istria), חצי האי הגדול ביותר בים האדריאטי, יש סצנה קולינרית מדהימה. בחצי האי יש חומרי גלם איכותיים כמו שמן זית וכמהין לצד יין מקומי משובח. בכל אחת מעיירות שבאי תוכלו למצוא ארוחות מעולות הכוללות הרבה פסטה, רוטב שמנת, אספרגוס וכמהין כמובן. בשנה שעברה מסעת Monte בעיר Rovinj קיבלה את כוכב המישלן הראשון במדינה.

לצלול

לצד דולפינים, אלמוגים ושלל דגים יפים, אפשר גם לחזות כאן באונייה גרמנית ששקעה במפרץ זאברטיניצה (Zavratnica) בזמן מלחמת העולם השנייה.

דוברובניק

אמנם כבר הזכרנו אותה בהקשר של משחקי הכס, אבל העיר היפה הזו היא הרבה יותר מזה. בכל המגזינים בעולם מכניסים אותה לרשימות יעדי החובה. העיר העתיקה, הטיול על החומות והשיטוט ברחובות המרכזיים המשקיפים על הים, הופכים את המקום לקסום.