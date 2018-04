זה לא משנה אם אתם קוראים לה מדיין או מדג'ין (המקומיים כותבים Medellín), אין ספק שמשהו טוב מאוד עבר על העיר השנייה בגודלה בקולומביה. זו שנחשבה בתחילת שנות ה-90 למקום המסוכן בעולם, בעקבות קרטל הסמים שהפעיל בה פבלו אסקובר. כך, בשנת 1991 נרצחו בה לא פחות מ-6,349 אנשים ובשנת 2013 היא זכתה בתואר "העיר החדשנית ביותר בעולם" תוך שהיא מקדימה את ניו יורק ותל אביב. המהפך הושלם.

בקולומביה בכלל ובמדיין בפרט עבדו מאוד קשה כדי להביא את העיר הזו לאיפה שהיא נמצאת היום, בעיקר על ידי ניתוק ההקשר שלה מכנופיות ואקדחים ברחובות. כיום, היא ידועה בעיקר בתור "עיר האביב הנצחי" הודות למזג האוויר החמים שיש בה לארוך כל השנה. התיירים, כולל המון ישראלים, כבר מגיעים בהמוניהם, בתי הקפה ממלאים כל פינה, האוכל טוב, הברים שוקקים והמוזיקה הקולומביאנית מטריפה את החושים. כולם מוזמנים להצטרף לחגיגה.

"זה מדהים איך הכל השתנה בעיר הזאת. כל החרא שהיה עם אסקובר, טיפוס שלא אני או אף אחד אחר בקולומביה גאים בו במיוחד, נגמר ומת" אומר ג'יי באלווין, אחד ממלכי הרגאטון כיום, שנולד בעיר הפצועה. "אסקובר היה האדם הכי רע בעולם - הוא היה היטלר, ועכשיו אנחנו מנסים לשנות את מה שאנשים חושבים על העיר המדהימה הזאת בעזרת המון מוזיקה ואמנות".

אם אתם מחפשים עוד הוכחה לכך שהעיר השאירה את ברון הסמים מאחוריה, אז תדעו שגם מאלומה, השם הכי חם במוזיקה כרגע, נולד בה. הוא ורבים אחרים יוצרים לעיר אופי חדש, ואולי חשוב מכך - הקשר חדש.

יוצאים לדרך

למרות הכל, אי אפשר לנתק לחלוטין את שמו של פאבלו אסקובר מהמקום ונראה שבעיר גם לא לגמרי רוצים לעשות זאת. כך, עד היום הוא מכניס לא מעט כסף לתושבים שמתפרנסים מסיורים בעקבות תחנות חייו, וישנם לא מעט כאלה (הסיור הכי מפורסם עולה כ-55 דולרים). סיור נוסף שניתן בחינם (בסוף נותנים טיפ), מציע ביקור בנקודות החובה בעיר וביניהם גם אלו של אסקובר. הסיור הזה מאוד פופולרי וחשוב להזמין מקום מראש באתר.

אך עם כל הכבוד לאסקובר ולשם שעשה, לפניו היו בעיר עוד לא מעט אנשים שהשפיעו ועיצבו אותה. הבולט שבהם הוא פרננדו בוטרו, צייר ופסל שנולד במדיין ושניתן לראות את יצירותיו בשלל מקומות כמו ברלין, ברצלונה ואפילו מוזיאון ישראל בירושלים. במדיין עצמה, תוכלו לראות את פסל הסוס המפורסם שלו שמוצב בכיכר בוטרו הגדולה והמפורסמת ביחד עם עוד יצירות. אם זה לא הספיק לכם, גם במוזיאון העתיקות תוכלו להתרשם מיצירות נוספות.

צבעונית וחדשנית

בכל העולם כבר מדברים על השינוי העצום שנעשה בעיר. זה שהפך שכונות פשע ועוני רבות לכאלה שנעים להסתובב בהן. הדוגמה הכי מובהקת לכך היא שכונת קומונה 13 (Comuna 13), שהייתה שכונת מצוקה ובמהלך השנים סירבה להכניס את מלחמת הכנופיות אל רחובותיה.

כיום, היא אחת מהשכונות הכי מתויירות בעיר. ציורי הגריפיטי ממלאים כל פינה וכל הבתים בה צבעוניים ומשרים רוח קולמביאנית שמחה. במקום יש סיורים רבים שאפשר לעשות, אבל גם אם סתם תסתובבו לבד תוכלו ליהנות מאווירה טובה ואוכל רחוב אותנטי. בכל השכונה הקימו מדרגות נעות שיעזרו לכם לצלוח את השיטוט ברחבי בשכונה, שבנויה על צלע הר ונשקף ממנה נוף מהפנט.

חוץ מהמדרגות הנעות המפורסמות, חידוש נוסף שעזר להפוך את העיר למתקדמת ונגישה יותר, זו הרכבת התחתית שבה. היא נבנתה בשנת 1995, ועד היום שומרים אליה מצוחצחת ונקיה כמו ביום הקמתה. יש שטוענים שהיא משאירה אבק לאלה של לונדון וניו יורק.

מקומונה 13 קחו את הרכבל שמטפס לשכונה הצפונית של סנטו דומינגו (Santo Domingo) שבה נמצא Parque Biblioteca España המפורסם. גם כאן תוכלו לשוטט בנעימים, לצלם לא מעט ולאכול אוכל רחוב טעים.

משם אתם מוזמנים לעלות על הרכבת ולהגיע ליעדים נוספים שנמצאים קצת מחוץ לעיר כמו Parque Arví (נמצא 35 ק"מ מחוץ למרכז העיר), שם תוכלו לחזות בטבע ובמפלים במלוא הדרם. במקום יש שלל אופציות לטיולי יום נעימים. עוד מקום מומלץ זה "הסלע של אל-פניול" (Piedra del Penol) בגואטפה, ממנו יש תצפית מרהיבה לכפרים הסמוכים. כדי להגיע לפסגה תאלצו לטפס 600 מדרגות.

מה עוד? בעיר יש לא מעט פארקים שנעים להסתובב ולנוח בהם. אפשר ללכת למשחק כדורגל, לקנות בגדים ולהסתובב בשכונת אל פובאלדו (El Poblado).

מה אוכלים ושותים?

נתחיל מהשותים - הקפה הקולומביאני ידוע באיכויות שלו וכנראה שבכל מקום שתשבו תקבלו קפה שישביע את רצונכם, אבל אם אתם רוצים לשתות את הקפה הכי טוב, תאלצו לצאת קצת מהעיר ולהגיע ל-Eje Cafetero או ל-Coffee Triangle, איזורים מפורסמים של גידול קפה. כמובן שגם למקומות הללו יש לא מעט סיורים.

חוץ מקפה, במדיין יש סצינה פודית לא קטנה, שאת רובה תמצאו בשכונת אל פובאלדו, בה יש לא מעט מסעדות ברמה גובהה. אתם חייבים לאכול בכרמן (Carmen). מסעדה קולומביאנית נהדרת שמגישים בה דגים טריים וטעימים. חשוב להזמין מקום הרבה זמן מראש. מסעדה נוספת היא OCI.Mde, המתמחה בבישול איטי של אוכל אורבני ואדג'י. ואם אתם פשוט מחפשים בשר טוב תגיעו ל-Restaurante Hacienda שנמצאת במרכז העיר העתיקה.

איפה לישון?

המקום הכי בטוח ונעים לישון בו זה בשכונת אל פובאלדו בה יש מגוון רחב של מקומות לינה - מאכסניות, דרך מלונות ועד מקומות יוקרתיים. כל אחד ומה שמתאים לו.