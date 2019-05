קוסטה נברינו (Costa Navarino), הריזורט היוקרתי ששוכן באזור הפלופונז שבדרום מערב יוון, משלב בין היסטוריה עשירה, קולינריה גבוהה וחופי ים מרהיבים. וכן, יכול להיות שלא שמעתם עליו.

הסיפור של קוסטה נברינו התחיל מחלום של איל הספנות ואסיליס קונסטנטקופולוס, שנולד בשנת 1935 בחבל מסינייה שבדרום הפלופונז. קונסטנטקופולוס החל לעבוד על ספינות עוד מילדותו, הפך למלח ולקפטן, ובשנת 1974 יסד את חברת הספנות קוסטמארה. הקמת הריזורט, קוסטה נברינו, היה מאז ומעולם החלום של קונסטנטקופולוס, שרצה לשמר את האזור בו נולד, וגם לייצר משרות לתושבי המקום.

בשנת 2010 קונסטנטקופולוס הגשים את החלום ובנה מתחם נופש ענק ובר קיימא בעלות של כ- 350 מיליון דולר שמטרתו לשמר את הסביבה הטבעית, ולאפשר לאורחים מכל רחבי העולם לבקר ולראות את יופיו הטבעי והבתולי של האזור. "קונסטנטקופולוס התאהב באותו תוואי שטח שהיה נוף ילדותו, רכש את האדמה, ופעל במשך שנים כדי להפריח את השממה ולייצר מתחם נופש בסדר הגודל שאנחנו מכירים היום", אומרת לייבה, מנהלת חברת התיירות WTC המתמחה באזור. "עצוב לדעת, שהוא הקים את המתחם אבל לא זכה לראות אותו, היות שהוא נפטר בשנת פעילותו הראשונה של המקום".

"חופים שלא היו מביישים את המלדיביים"

הריזורט כולל שני בתי מלון, The Westinו-The Romanos, המשתרעים על פני רצועת חוף בתולית לצד דיונות המקיפות אותם יחד עם מטעי זיתים ונוף הפלופונז. The Westin Resort מתאים לכל המשפחה ויש בו 445 חדרים וסוויטות בסטנדרט הגבוה ביותר, שמעוצבים בסגנון ים תיכוני. ב-The Romanos הצמוד, שמתאים יותר לזוגות, תוכלו למצוא 321 חדרים, סוויטות ווילות פרטיות עם באטלר צמוד, והוא מספק חוויית יוקרה אמתית לאורחים, כשחלק מהחדרים כוללים גם בריכות פרטיות צמודות.

רצועת החוף הפסטורלית של הריזורט מתפרשת לאורך של כ-600 מ', עם מגרשי גולף, מתחם ספא, פארק מים עם מגלשות ו"מפלי מים" בצורת חיות. כמו כן, פארק חבלים, קיר טיפוס, דיינר אמריקאי ובתוכו באולינג, מגרש כדורסל, בריכת שחיה מקורה, מגרש כדורגל, מוזיאון אינטרקטיבי שמספר על בעלי החיים והצמחיה במקום ועוד.

"ביקרתי בקוסטה נברינו עם בעלי וארבעת הילדים הקטנים שלנו, שהיו בני 13, 10, 6 ושנתיים, ובכל רגע היו לנו אינספור אטרקציות לבחור מהן", אומרת לייבה. "ברגע שמגיעים למלון מקבלים תכניה שמציעה המון פעילויות, ומלבד פארק המים, מגרשי הגולף וכל שאר הפסיליטיס, אפשר גם להירשם לטורניר כדורגל לילדים, לריצת בוקר, לסיורים רגליים עם מדריך, לקארטינג, לצלילה ולכל פעילויות הספורט הימי לסוגיו. באחד הימים בחרנו גם לעשות סיור עם רכב באזור שבסביבת הריזורט, טיול בעיירה ילובה (Yalova), שנמצאת במרחק של כעשר דקות נסיעה מהריזורט ושעמוסה במסעדות, בתי קפה וחופים שלא היו מביישים את המלדיביים".

מלונות ברי קיימא

בריזורט שמים דגש על תשתית בר קיימא:

עידוד שימוש חסכוני במים וניצול משאבים מקומיים לצרכי הריזורט.

הפחתה משמעותית בצריכת האנרגיה ובפליטת גזי החממה הושגה על ידי התקנת המערכת הגיאו-תרמית הגדולה ביותר מסוגה באירופה – 123 ק"מ של צינורות תת קרקעיים עם משאבת חום לקירור וחימום ובכך להפחית שימוש בגזים.

בתכנון הבניינים ומפת הריזורט לקחו בחשבון ניצול מקסימלי של משאבים טבעיים – ניצול תאורה טבעית על ידי חלונות גדולים, נורות חסכוניות, גגות, קירות מבודדים.

מיחזור פסולת ומים לשימוש חוזר.

שמירה מקסימלית של האיזור והטבע – חבל מסינה מדורג גבוה במגוון הביולוגי שבו, הן מבחינת החי והן במערכות האקולוגיות. קוסטה נברינו שם כמשימה לשמר את בתי הגידול של החי, הלגונות, אכולוסיית הציפורים, הגנה על צבי המים באיזור (Caretta caretta).

במגרשי הגולף נשתלו באמצעות דשא הצורך 30% פחות מים, מושקים ממים שמוחזרו לצורכי השקייה, במערכת השקייה חכמה המנטרת מים, שימוש בדשן אורגני

איך מגיעים לריזורט?

ישנה טיסה שבועית ישירה בכל יום שבת לשדה התעופה בקלמטה ומשם הסעות ישירות לריזורט.