תשכחו מכל הבדיחות ששמעתם על פולניות וחושך. קרקוב, העיר השנייה בגודלה בפולין, היא אחת הערים התוססות והצבעוניות באירופה ונחשבת לאחד היעדים העולים ביבשת בשנים האחרונות. מיליוני תיירים מגיעים מדי שנה לעיר ונהנים משלל אתרים היסטוריים, מבנים עתיקים, תרבות עשירה ואמנות חיה, וגם מהיצע בלתי נגמר של בתי קפה, מסעדות ופאבים שפתוחים עד השעות הקטנות של הלילה. והכי טוב? המחירים כל כך נמוכים, שכמעט ולא תרגישו את החופשה הזאת בכיס. אז מה יש לעשות בקרקוב? בואו נצא לדרך. לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש המקומות שחייבים לראות יש הרבה מה לראות בקרקוב. העיר מציעה מגוון רחב של אתרי מורשת עולמית ואזורים עתיקים, ובשל כך מושכת אליה מיליוני מבקרים מדי שנה. אחד האתרים האייקוניים ביותר בעיר היא בזיליקת מריה הקדושה (St. Mary's Basilica), כנסייה גותית שנבנתה מחדש במאה ה-14 ונחשבת היום למוקד עלייה לרגל לתיירים שמגיעים להתפעם מקירות האבן הצבעוניים והצריחים המחודדים מבחוץ ומציורי התקרה המפוארים מבפנים. View this post on Instagram A post shared by Diana Kisiseva (@dianakisiseva) on Mar 13, 2019 at 7:56am PDT אתר נוסף שאסור לפספס בקרקוב הוא מתחם ואוול (Wawel) הנמצא על גבעת ואוול שבגדה השמאלית של נהר ויסלה. במתחם ניתן למצוא כמה מהמבנים המרהיבים בעיר, כמו קתדרלת ואוול, ארמון מלכי פולין (הידוע יותר בשם 'המצודה') ועוד כמה כנסיות קטנות ומרשימות. כדאי לקפוץ לביקור גם בחומות העיר העתיקה ובברביקן ( Barbican), אחד האזורים המתוירים והיפים בקרקוב. מומלץ לבקר גם במוזיאון אוסקר שינדלר שנמצא במפעל הישן שבו העסיק חסיד אומות העולם יהודים רבים וכך הצילם במהלך השואה. מה עוד יש לעשות? קיים מגוון רחב של אזורי בילוי בקרקוב, כך שבכול יום ניתן לגלות מקום חדש ומרתק. כיכר השוק (The main square), הכיכר המרכזית בעיר העתיקה של קרקוב, נחשבת לעורק הבילויים הראשי של העיר ולמתחם המרכזי והמתויר ביותר בה. האזור משתרע על פני 40,000 מ"ר וסביבו אתרים היסטוריים חשובים ויפים, מבנים ארכיטקטוניים עתיקים, מוזיאונים, מסעדות, בתי קפה, חנויות מזכרות ועוד. הכיכר מתחילה את רחוב פלוריאנסקה (Florianska), סמטה יפה שעמוסה בחנויות מותגים ותיירים עם שקיות, שהופכת בלילה לרובע הבילויים המרכזי של קרקוב. חובה לבקר ברובע היהודי של קרקוב, קז'מייז' (Kazimierz), שהוא למעשה פרבר בדרום העיר, עשיר בהיסטוריה חשובה ועמוס בבתי כנסת מפוארים, אתרים יהודיים ומוזיאונים מצד אחד, ומצד שני מציע חיי לילה תוססים בזכות פאבים, מבשלות בירה, בתי קפה ציוריים, מועדונים ועוד. שיטוט בפרבר בשעות היום יחשוף אתכם למגוון ציורי רחוב, גלריות ציבוריות וניחוח אומנותי בכל פינה, לצד קפה טוב ואווירה רגועה ונינוחה. View this post on Instagram A post shared by Krakow City Guide (@krakowcityguide) on Mar 7, 2019 at 5:28am PST יש לא מעט אטרקציות מחוץ למרכז העיר, שכדאי לקפוץ ולבקר בהן. האתר הידוע ביותר הוא מכרות המלח בווייליצ'קה ובבוכניה (Kopalnia soli w Bochni), אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. המכרות נמצאים דרומית לקרקוב והם נחשבים לשניים מהמכרות העתיקים בעולם, שפעלו ברציפות מהמאה ה-13 ונסגרו לקראת סוף המילניום הקודם. היום הכרייה ממשיכה בהיקף קטן, בעיקר לצורך מכירת מזכרות למבקרים באתר. במתחם תמצאו יצירות אמנות רבות שעשויות ממלח, כולל קפלת קינגה הקדושה (המגנה של מכרות המלח), פסל מלח באורך 54 מטרים. מה אוכלים? המקומיים מספרים על כך שבקרקוב מספר המסעדות, בתי הקפה והפאבים למ"ר גדול יותר מכל מקום אחר בעולם. אף אחד מעולם לא בדק וביסס את הטענה הזו, אך אי אפשר שלא לשים לב לכמות העצומה של מקומות השתייה והאכילה בעיר ולמבקרים בה צפויה חוויה קולינרית מעוררת תיאבון. בסביבת העיר העתיקה תמצאו לא מעט דוכני מזון אותנטיים המוכרים מזון מהיר וחמים דוגמת נקניקיות עם ציפוי חרדל וסיידר תפוחים מהביל, או את אחת המנות האהובות בקרקוב, 'פירוגי' (Pierogi) - כיסון ממולא. View this post on Instagram A post shared by Krakowfood by Milczanowska (@krakowfoodie_mealczanowska) on Mar 13, 2019 at 11:33pm PDT לבליינים ולסתם אנשים שאוהבים לאכול ולשתות בשעות המאוחרות, מומלץ להיכנס לאחד הפאבים בעיר, שרובם מציעים דיל שנקרא 4/8- ארבעה זלוטי לכוס בירה, שמונה זלוטי לצלחת של 8-10 חתיכות פירוגי. מנה מקומית נוספת שכדאי לטעום היא 'ביגוס' (Bigos), קדירת בשר וכרוב. קרקוב מפורסמת גם במרקים שלה, בפרעצלים הקטנים שניתן לרכוש באזורים העתיקים וב'זאפייקנקה' (Zapiekanka), חצי בגט דמוי פיצה עם גבינת פטה וחתיכות נקניקייה פולנית עסיסית. קצת פרטים טכניים ההגעה לעיר זולה אף יותר מהמחייה בה. חברת הלואו-קוסט ריינאייר מציעה טיסות זולות לקרקוב במחירים נמוכים במיוחד. בתקופות מסוימות, ניתן להזמין טיסת הלוך ושוב (לא כולל כבודה, ארוחות ובחירת מושבים) במחיר הנמוך מ-30 דולר. המחיר הממוצע ליעד בחודשי האביב והקיץ עומד על כ-70 דולר לטיסת הלוך ושוב. גם חברות התעופה אל-על ולוט הפולנית מציעות טיסות ישירות לקרקוב. מומלץ ללון באזור העיר העתיקה וכיכר השוק, שם נמצא הריכוז הגדול ביותר של מלונות בקרקוב. לינה במרכז העיר העתיקה תאפשר לכם להגיע בקלות לכל האתרים החשובים וגם תעניק לכם גישה נוחה לתחבורה הציבורית בקרקוב, באמצעותה ניתן לבקר גם ברובעים ובאתרים המרוחקים יותר. המחיר הממוצע ללילה בבית מלון בקרקוב עומד על 250 שקלים בלבד לחדר זוגי, על בסיס מלון ארבעה כוכבים במיקום מרכזי, כולל ארוחת בוקר. חופשה בקרקוב בת 3-4 לילות צפויה לעלות פחות מאלף שקלים, במיוחד בתקופות החורף, הסתיו או האביב. לא תטוסו? {title}





