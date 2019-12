כבר שנים רבות התיירים הישראלים צובאים על פראג, בוקרשט בודפשט וערים דומות נוספות במזרח אירופה בחיפוש אחר החופשה המושלמת. בין אם מדובר בחובבי הימורים וקזינו, או סתם בזוגות שמחפשים יעד רומנטי וזול לבלות בו בסוף השבוע – היעדים האלה כבר הפכו מזמן הפכו למקומות כל כך מתויירים, עד שאי אפשר להסתובב ברחובות מרוב צפיפות. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako בזמן שאתם מתלבטים בין רומניה או צ'כיה ובין סרביה להונגריה, כדאי שתכירו יעד שרובנו כנראה אפילו לא שמענו עליו, אבל בהחלט יכול לספק את הסחורה המזרח-אירופית הקלאסית שכל כך למדנו לאהוב בשנים האחרונות – היעד הזה הוא העיר היפיפייה של צפון-מזרח אירופה – ריגה, בירת לטביה. שווה ביקור גם בחורף. המחירים זולים והאווירה חגיגית | צילום: Roman Babakin, shutterstock העיר, שנמצאת על חוף הים הבלטי, היא לא בדיוק המדינה המזרח-אירופית הקלאסית שאתם מדמיינים. היא אמנם הייתה חברה בגוש הסובייטי עד שנות ה-90, אבל העם הלטבי עושה בימים אלה צעדים רבים כדי להתנער מהדימוי המיושן והחיוור שדבק במדינות הגוש לשעבר. קצת על העיר ריגה ממוקמת על גדות נהר הדאוגבה (Daugava) והיא מחולקת לשני אזורים תיירותיים עיקריים - העיר העתיקה בה נמצאים מבנים מרשימים מהמאה ה-13 בין רחובות צרים, מקסימים וציוריים, ומרכז העיר שבו תמצאו חנויות, בתי קזינו מלונות ובניינים מהתקופה הנאו-קלאסית. שוק חג המולד | צילום: ניצן כרמלי שופינג כמו רבות משכנותיה במזרח אירופה, גם קפיצה לריגה היא הזדמנות מצוינת לפוצץ את המזוודה בקניות – ובמחירים זולים. באזור העיר העתיקה ובמרכז העיר תוכלו למצוא חנויות בגדים ומזכרות. אם תרצו להשקיע ממש תוכלו לקפוץ עם מונית (בעלות של 10 יורו) לקניון אלפה (ALFA) שממוקם בפאתי העיר. הקניון עצום ויש בו את כל המותגים שרק תוכלו לחלום עליהם במחירים הרבה יותר זולים מבארץ. אם תגיעו לעיר בחודש דצמבר, כדאי שתפנו שעה-שעתיים לסיבוב בשוק חג המולד, שמלבד היותו מרהיב ויפה במיוחד, תוכלו למצוא בו לא מעט מזכרות חורפיות לקחת הביתה. בנוסף, בשוק ישנם דוכני אוכל רבים שמוכרים נקניקיות עם כרוב כבוש, בשר צלוי על גחלים, עוגיות לטביות מסורתיות עם ריבת חלב, שקדים מסוכרים ויין "בלסם" לטבי חם. אוכל בשוק חג המולד | צילום: ניצן כרמלי אוכל בריגה, כראוי לבירה התרבותית והכלכלית של לטביה, נמצאות המסעדות הכי טובות במדינה. מעל כולן, המסעדה שאפשר להכתיר אותה כטובה ביותר בלטביה, היא מסעדת Dome שמתמחה בדגים ופירות ים. המנות המצוינות במסעדה מוגשות בקפדנות ובאסתטיקה שלא נופלת ממסעדות הגורמה של פריז או ניו יורק. אם תחשק נפשכם באוכל רחוב, לריגה יש מסעדות המבורגר מומלצות רבות, לצד סניפי KFC מוכרים. לגרגרנים מומלץ לקפוץ לביקור בשוק האיכרים הענקי שנמצא במרחק נגיעה מהעיר העתיקה. השוק מציע מגוון עצום של חומרי גלם כמו דגים, גבינות וממרחים שאפשר לקנות הביתה. בנוסף ממוקמים בו דוכני אוכל אם תרצו לטעום אוכל לטבי מקומי. View this post on Instagram A post shared by DOME Hotel Riga (@domehotelriga) on Nov 2, 2018 at 6:11am PDT שוק האיכרים | צילום: ניצן כרמלי תרבות ריגה מציעה לחובבי האדריכלות אפשרות לצאת לסיור מרהיב בין הבניינים שנבנו מחוץ לעיר העתיקה במהלך המאה ה-19. את שיאו של הסיור אפשר לחתום במוזיאון האר-נובו ברחוב אלברט בעיר. המוזיאון מספק הצצה לחיים בלטביה לפני כ-150 שנה. המיצגים השונים, שנמצאים בתוך בית מגורים משוחזר מאותה תקופה, מושקעים במיוחד ובאמת מאפשרים לחוש כיצד נראה בית אמיד בלטביה של אותם ימים. אם אתם נמנים עם חובבי המוזיאונים תוכלו לבקר גם במוזיאון הכיבוש (Museum of the Occupation), שמסביר על ימיה של לטביה תחת 50 שנות שלטון סובייטי, ובמוזיאון המוטורי של ריגה – שם תוכלו להצטלם לצד המכונית המשוריינת ששימשה את סטאלין בכבודו ובעצמו. מוזיאון האר-נובו | צילום: ניצן כרמלי קהילה יהודית בריגה וסביבתה חיים כיום כ-5,000 יהודים. בית הכנסת, שנמצא במרכז העיר, שוחזר ושופץ בשנים האחרונות וכיום משמש את הקהילה בחגים ומועדים. אפשר להגיע לסיור בבית הכנסת ולהתרשם מיופיו שלא נופל מבתי כנסת מרהיבים אחרים של מרכז אירופה ששרדו את מלחמת העולם השנייה. סמוך למרכז העיר נמצא מוזיאון שנבנה לזכרו של חסיד אומות עולם הלטבי יאניס ליפקה (Janis Lipke), שהציל מאות יהודים בימי המלחמה באמצעות רשת מתוחכמת של מבריחים. המוזיאון ממוקם באחד הבתים שהיו בבעלותו של ליפקה, שם הוא ואשתו החביאו 50 יהודים. מלבד המוזיאון לזכרו של ליפקה, בעיר נמצא גם המוזיאון "יהודים בלטביה" שמגולל את ההיסטוריה המפוארת של יהדות לטביה. בית הכנסת בריגה | צילום: ניצן כרמלי מחייה ולינה המחירים בלטביה מפתיעים לטובה. מנה ממוצעת במסעדה גורמה תעלה לכם כ-20 יורו (77 שקלים) ולילה בבית מלון יעלה לכם כ-80 יורו (311 שקלים). בין המלונות המומלצים - מלון "רדיסון בלו אליזבת" (Radisson Blu Elizabete Hotel Riga) במרכז העיר, שמציע חדרים נקיים, נוחים ובמרחק נגיע מכל מה שמעניין – ומלון "הילטון גרדן אין" (Hilton Garden Inn Riga Old Town) בלב העיר העתיקה. בשני המלונות הללו תמצאו חדרים במחירים של עד 500 שקלים ללילה – גם בשיא הקיץ. טיסות חברת התעופה Air Baltic מפעילה במהלך הקיץ חמש טיסות שבועיות ישירות מתל אביב לריגה. במהלך הסתיו והאביב החברה מפעילה שלוש טיסות שבועיות. המחירים בחורף מתחילים ב-240 דולר ובקיץ החל מ-270 דולר כולל תיק יד עד 8 ק"ג. *הכותב היה אורח של Air Baltic {title}





