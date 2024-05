נהר הריין המלכותי חוצה את קלן, גרמניה, עיר שבה ההיסטוריה לוחשת מהקתדרלה המתנשאת ומהרחובות המרוצפים. עם זאת, בין הפנינים הארכיטקטוניות וההיסטוריה הארוכה של העיר הרביעית בגודלה בגרמניה, מסתתר סיפור פרובוקטיבי הרבה יותר: הסאגה של מלון פאשה (Pascha). המקום נולד בשנת 1972 כבית בושת חוקי ושינה לנצח את פני הנוף התיירותי של קלן.

אבל הפאשה הוא לא רק בית בושת מסודר, זהו מתחם רב קומות המציע מגוון שירותי בידור למבוגרים, לרבות מלון, מועדון לילה ובר. עם המראה החיצוני הוורוד הנועז וההיצע המקיף שלו, הפאשה הפך למוקד מרכזי בדיונים סביב זנות חוקית בגרמניה והשלכותיה על התיירות. בתור בית הבושת הגדול ביותר באירופה, הוא גם העניק השראה למספר נקודות ברחבי היבשת ובהן גם אמסטרדם שמעוניינת לבנות אחד משלה, כזה שיחליף את רובע האורות האדומים המפורסם שלה.

בניין אחד במקום רובע שלם

הסיפור של פאשה מתחיל במייסדו, הרמן מולר, שחזונו היה ליצור חלל שייצור מהפכה בתפיסת בתי הבושת בגרמניה. מה שהתחיל כמוסד צנוע בשנות ה-70 התפתח לאחד מבתי הבושת הגדולים והידועים ביותר באירופה, ומשך אליו מבקרים מרחבי העולם. הפריסה מרובת הקומות שלו ומגוון השירותים שהמקום הציע, הבדילו אותו מבתי הבושת המסורתיים, והעניקו לו מוניטין של חלוץ בתעשייה.

בדומה לאמסטרדם בירת הולנד, בקלן התנהל רובע אורות אדומים שבו הזנות הייתה זמינה ומשכה אליה מבקרים מכל רחבי גרמניה ומהעולם. למעשה, זנות הפכה למקצוע חוקי בגרמניה בשנת 2002, לאחר חוק שסיווג את סחר המין כעבודה לכל דבר וכמקצוע כמו כל מקצוע אחר. עד אז זנות לא לגמרי הייתה לא-חוקית, אלא נחשבה לא מוסרית בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה.

על אף הצלחתו עוד לפני כן, הפאשה עלה לגדולה עם הגישה הפתוחה של גרמניה לזנות עם החוק בשנת 2002. מהלך זה סלל את הדרך למפעלים כמו הפאשה לפעול בגלוי ותחת הנחיות ספציפיות, מה שסימן שינוי משמעותי בעמדות החברתיות לעבודת מין. מעתה והלאה, הנשים שעבדו בפאשה נדרשו לשאת איתן מעין דרכונים, לבצע בדיקות מקיפות לפחות פעם בשנה ולהשתמש באמצעי מניעה כדי להגן על עצמן.

אלפי מבקרים ביום אחד

מלון פאשה הוא ביתן של כ-120 זונות, ולמעלה מ-80 עובדים תומכים. הוא מקבל עד 1,000 לקוחות מדי יום שמגיעים לבניין הוורוד בן שתיים עשרה הקומות. הוא פועל בהסכמה מפורשת של הממשלה, מה שהופך אותו לבית הבושת החוקי הגדול בעולם. המותג של מלון פאשה התרחב לכלול בתים דומים במינכן ובזלצבורג ולינץ באוסטריה, וצבר פופולריות לא רק מקומית, אלא גם בין-לאומית. תיירים מגיעים במיוחד כדי לחוות את החבילה המלאה של אלכוהול, מועדונים ומין, כשהמקומות עצמן הפכו למעין מוקדי תיירות.

הממשלה הגרמנית תומכת במלון פאשה בשל תרומתו המשמעותית להכנסות המדינה ולתיירות. יתרה מכך, המדינה מייצרת הכנסות על ידי מיסוי עובדי מין, והתעשייה תורמת כ-14.5 מיליארד אירו (54 מיליארד שקלים) בשנה לקופת גרמניה. זאת למרות שרק 33,000 עובדי מין רשומים באופן רשמי, אך רבים מאמינים כי המספר בפועל עולה על 400,000, עם לפחות 3,000 בתי בושת ברחבי המדינה.

מספר גדל והולך של אנשי ציבור ואזרחים מתנגדים לממסדים כאלה, ורואים בהם לא אתיים. התומכים בצעדים נגד זנות בגרמניה דוחפים לאימוץ המודל הנורדי. גישה זו כוללת העמדה לדין של מי שמשלם על מין תוך מתן תמיכה לעובדי מין, במקום הפללתם. הוויכוח על האתיקה של מפעלים כאלה נמשך, בעוד גרמניה מתמודדת עם ההשלכות החברתיות והכלכליות של עמדתה המשפטית על זנות.

גם בתחום התיירות, להצעות הייחודיות של הפאשה ולמעמדו כבית בושת חוקי הייתה השפעה ניכרת על התיירות בקלן. בעוד שחלק מהמבקרים מגיעים במיוחד בשביל שירותי הבידור למבוגרים, אחרים נמשכים למקום מתוך סקרנות. החזית הוורודה האייקונית של בית הבושת הפכה לנקודת ציון מוכרת בעיר, ומושכת תיירים שלהוטים לחקור את מתקניו.

בעקבות הפאשה בקלן: אמסטרדם חושבת מחדש על רובע החלונות האדומים שלה

דה וולן (De Wallen), או רובע האורות האדומים של אמסטרדם, הוא מבוך של סמטאות צרות וחלונות מוארים באדום, שכבש וזעזע את המבקרים במשך מאות שנים. המקום הפך לשם נרדף לעבודת מין חוקית, והמחוז כבר מזמן נעשה מוקד משיכה תיירותי גדול, אך גם מקור למחלוקת. כעת, העיר מתמודדת עם שאלה שעלולה לעצב מחדש את זהותה: האם הגיע הזמן לסגור את רובע החלונות האדומים?

בדומה למלון פאשה הגרמני, הרשויות באמסטרדם סבורות כי המענה הנכון ביותר לסוגייה יהיה להקים מתחם סגור שבו הזנות תמלוך. המטרה המרכזית היא לסייע לתושבי הבירה ההולנדית מבלי לפגוע באחד ממוקדי המשיכה המרכזיים של העיר, ובכך גם לא לפגוע בהכנסות הרבות שעסקי הזנות מניבים.

בסוף השנה שעברה, הציעה ראש עיריית אמסטרדם, פמקה האלסמה, לפתוח מתחם רב קומות בשם "המרכז האירוטי" בשדרות אירופה מחוץ למרכז העיר. במתחם החדש יהיו 100 בתי בושת במקום 100 שייסגרו ברובע החלונות האדומים. בתמורה, כ-100 בתי בושת אחרים ברובע החלונות האדומים יישארו במיקומם הנוכחי.

בדומה למלון פאשה, החלונות של בתי הבושת במרכז הארוטי יהיו גלויים רק מבפנים הבניין - שלא כמו היום, כשעוברים ושבים יכולים לראות עובדי המין מבעד לחלונות הפונים לרחובות. רובע החלונות האדומים מושך אליו תיירי מסיבות רבים, התורם לתיירות יתר. מקומיים רבים רואים בתיירים אלה מטרד בגלל התנהגותם הפזיזה והצפיפות.

כמו באמסטרדם, גם הפאשה חווה לא מעט סקנדלים במהלך השנים ובהם גם רצח של עובדות מין, הברחות סמים וביקור של אישים מפורסמים. בימים האחרונים מתנהלת חקירה נרחבת של העלמת מיסים, ואף פרשת הברחה וריגול על ידי הבעלים החדשים, אשת עסקים מסין שרכשה את המלון בשנת 2021.

כשמלון פאשה ממשיך בינתיים לשגשג בנוף העירוני ההומה של קלן, הוא משמש סמל למורכבות ולסתירות הגלומות בלגליזציה של זנות. אומנם הוא ללא ספק השפיע על התיירות בעיר ועורר דיונים על עמדות חברתיות לעבודת מין, אבל הסיפור שלו מעלה גם שאלות רחבות יותר על אתיקה, רגולציה ורווחתם של עובדי מין, ותיירות המין כתעשייה נרחבת יותר שתורמת לרווחים, אך באותו זמן גם פוגעת באוכלוסייה שמסביב ועלולה להאפיל על התדמית של העיר.