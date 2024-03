בחודש ינואר האחרון דלת מטוס של חברת אלסקה איירליינס נתלשה ממקומה במהלך הטיסה. האירוע החמור הוביל לכדור שלג שבמהלכו הודיע מנהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (FAAׂ) על בדיקה של כל מטוסי בואינג 737 MAX-9, שבו היתה התקלה, ופתח בחקירה מעמיקה לגבי הנסיבות ואף דרש להשבית את הדגם הספציפי מפעילות.

זו הפעם השנייה בשנים האחרונות שמטוס מדגם 737 MAX של בואינג מעורב בתקריות בטיחות חמורות, לאחר שבאוקטובר 2018, מטוס בואינג 737 MAX-8 של חברת Lion Air התרסק זמן קצר לאחר ההמראה מג'קרטה שבאינדונזיה, והותיר 189 הרוגים. ב-10 במרץ 2019, מטוס בואינג 737 MAX חדש של חברת הדגל האתיופית אתיופיאן איירליינס התרסק זמן קצר לאחר ההמראה בבירה אדיס אבבה אתיופיה וכתוצאה נהרגו 157 בני אדם. האירועים הללו גרמו לכך שדגם המטוס הושבת לכ-20 חודשים.

לא מעט תחקירים בנוגע לבעיות חמורות בחברת בואינג צצו מאז אותם האירועים, וכעת נראה שהפחד ממטוסי המקס כבר הפך לדבר של ממש, ולא מעט נוסעים פשוט לא מוכנים לטוס בו. "הגעתי לשדה התעופה, ובדקתי שוב שאני לא טס במקס", אמר אד פירסון, שטס לאחרונה מסיאטל לניו ג'רזי. "התיישבתי בכיסא שלי וראיתי שבכרטיס החירום שבגב המושב היה כתוב שזה כן מקס. כנראה שהחליפו ברגע האחרון. באותו הרגע קמתי והלכתי. הדיילת היתה מופתעת, אבל פשוט סגרה את הדלת מאחורי".

בואינג 737-8 MAX | צילום: Steve Mann, shutterstock

ואד כמובן לא לבד. בזמן שרובנו כלל לא יודעים להבדיל בין חברות המטוסים, ובטח שלא בין הדגמים השונים שלהן, ריבוי התקלות במקס גרמו לכך שלא מעט נוסעים מכירים אותו ועושים הכל כדי לא לעלות עליו בטיסה הבאה שלהם. בפעם האחרונה שהמקס היה מקורקע - במשך 20 חודשים, 57% ציינו שהם לא רוצים לטוס בו בעתיד, ואחרים אמרו שיהיו מוכנים לטוס בו רק לאחר שיחזור לשירות ויפעל במשך שישה חודשים ללא תקלות. כך על פי סקר שנערך בארצות הברית. כיום, המספרים נמוכים יותר, אך עדיין יש לא מעט נוסעים שמבחינתם המקס הוא מחוץ לתחום.

כך למשל, בלן אסטסיו מחרימה את המקס מאז התקרית בינואר, בה דלת המטוס נתלשה מהמקום. "אני לא רוצה לטוס עליו, אז שיניתי את תוכניות הנסיעה שלי כדי לוודא שאני ממריאה רק עם חברות שאין להן אותו במלאי", היא אמרה. "התקרית באלסקה איירליינס (בה נתלשה הדלת) הייתה אישור נוסף לכך שבואינג עדיין לא יסודית ולא מתקנת את הבעיות שלה".

לטורלייף סטמו, היה מקרה דומה לזה של אד פירסון, שבו הוא גילה שהחליפו את דגם המטוס ברגע האחרון. כמו פירסון, הוא שם לב לכך רק כשראה את כרטיס הבטיחות בכיס המושב, בטיסה שלו מפנמה סיטי לבוגוטה. "אף פעם לא היו לי התקפי חרדה, אבל זו הייתה אחת הפעמים שהייתי קרוב לכך", הוא אומר. "הצוות היה מדהים, הם הבינו מיד ונתנו לי לרדת".

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx — CBS News (@CBSNews) January 6, 2024

באתר הזמנת הטיסות Kayak מציינים שהם מזהים שימוש מוגבר בפילטר שמאפשר לסמן את בחירת מטוסי Max (דגמים 8 ו-9) במהלך תהליך ההזמנה. על פי האתר השימוש בפילטר הזה גדל פי 15 מאז ינואר האחרון.

בנוסף, בעקבות התקרית ב-5 בינואר, חברות התעופה אלסקה ויונייטד - החברות האמריקאיות שמשתמשות ב-Max 9, איפשרו לנוסעים שלא היו מוכנים לטוס במקס, גמישות בהחלפת הטיסה בצורה פשוטה באתר. כיום אפשרות זו לא קיימת, אבל באלסקה איירליינס ציינו שנוסעים מודאגים יקבלו מענה ויוכלו לעבור למטוס אחר בחינם, על ידי התקשרות למחלקת ההזמנות.