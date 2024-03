This would be a nightmare pic.twitter.com/m2dXOsDQJm — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 27, 2024

כשסרג'יו, כדורגלן מקצועני לשעבר, עלה לטיסה של חברת Precision Air בטנזניה להר קילימנג'רו המפורסם יחד עם בת זוגו קרוליין, הם קיבלו את המושבים שנחשבים בדרך כלל לטובים ביותר - 1A ו-1B. הם ציפו להמשיך את המסע שלהם במדינה בצורה חלקה וחיכו לטיסה מפנקת לאחר שהעוזרת של סרג'יו, שהזמינה את המושבים, אמרה להם שבחברת התעופה טענו שאלו המושבים הכי שווים במטוס. הם רק שכחו לציין פרט אחד מאוד חשוב - המושבים האלה הפוכים.

בסרטון שהעלה סרג'יו לרשתות החברתיות, הוא נראה כשהוא יושב עם בת זוגו והכל כשורה, ואפילו אומר בתחילת הסרטון "הזמנו את המושבים הטובים ביותר במטוס, שום דבר לא יכול להיות רע". לאחר מכן הוא מסובב את המצלמה ומגלה שהמושבים שלהם בעצם פונים לשאר הנוסעים, כשמטוס מלא באנשים מסתכל עליהם. בני הזוג למעשה ישבו במושבים שמזכירים את אלה שבהן יושבות דיילות ונסעו נגד כיוון הטיסה.

התיעוד הקליל של בני הזוג על מצבם הבלתי צפוי עורר הדים בקרב מיליונים, והפך רגע של הפתעה לדיון נרחב על תצורות הישיבה במטוס. הסרטון נצפה קרוב ל-20 מיליון פעמים בטיקטוק, שם אנשים מיהרו להגיב לחוויה המוזרה של בני הזוג. "בבקשה תגידו לי איזו חברת תעופה זו כדי שאוכל להימנע ממנה", כתבה אישה אחת. "אני מעדיף ללכת ברגל ליעד שלי ולא לטוס ככה", כתב אחר, בעוד שאדם שלישי אמר: "תאר לעצמך שאתה בנאדם מופנם ומקבל את המושבים האלה".

לא הכיוון שנוח לטוס בו | צילום: tratong, shutterstock

היו גם כאלה שחשבו שבניגוד לנאמר, אלה למעשה המושבים הכי גרועים במטוס: "מי תכנן את המושבים האלה? זה נוראי. כל כך הרבה ניסיון להשיג תועלת מקסימלית ועכשיו הם צריכים להסתכל על כולם. אי אפשר אפילו לישון כמו שצריך", כתב משתמש אחד. באותה נימה כמו הגולש הקודם אחר כתב: "הפתעה מרקיעת שחקים כשאתה מקבל את 'המושבים הכי טובים' בטיסה הזו. פשוט סיוט!".

התגובות לסרטון מדגישות היבט בולט של טיסות שבו קיימת העדפה להכניס כמות גבוהה יותר של נוסעים על חשבון הנוחות שלהם. למעשה, חברות רבות, בעיקר הקטנות שבהן, מצמצמות לא פעם במספר הדיילים בטיסה ומסבים את המושבים שלהם לנוסעים שמניבים רווח לחברה. בעוד מושבים הפונים לאחור הם לא רעיון חדש, והם קיימים במספר רב של חברות ובעיקר בטיסות קצרות גם בישראל, מושבים כאלה הם כנראה לא הבחירה הראשונה של כל נוסע ממוצע.