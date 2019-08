שטוקהולם בקיץ - לא מה שחשבתם

שוודיה היא אחת המדינות הפחות מתויירות על ידי ישראלים, אולי כי הטיסות הישירות לשם הן נדירות יחסית, אולי בגלל עונת הקיץ הקצרה יחסית, ואולי כי מדובר במדינה לא זולה במיוחד. ולמרות שהדבר הראשון שחושבים עליו כשמדברים על המדינה הנורדית זה לקנות ריהוט באיקאה, או שופינג מטורף ב-H&M - במציאות זה אחרת לחלוטין. שטוקהולם נמצאת במרחק ארבע וחצי שעות טיסה מתל-אביב, ואם תחליטו לטוס אליה דווקא בחודשי הקיץ (יולי ואוגוסט) תצטרכו להיפרד מלא מעט כסף - בין 700 ל-850 דולר, עם עצירה בעיר אירופאית. שמש ללא הפסקה היתרון הכי גדול במדינות סקנדינביה בקיץ זה שהשמש זורחת כמעט ללא הפסקה. בשטוקהולם הזריחה באוגוסט היא סביב 4:30 בבוקר והשקיעה בערך ב-21:00. בצפון שוודיה, כמו שאר מדינות החוג הארקטי, השמש לא שוקעת בכלל בחודשי הקיץ ונמצאת באופק במשך 24 שעות ביממה בזכות תופעה המכונה ”שמש חצות“. קו החוף של שטוקהולם | צילום: ינון בן שושן, mako חופש השמש זורחת כמעט לאורך כל היום | צילום: ינון בן שושן, mako חופש מנגד, אם אתם חובבי חורף (כמוני) את רוב העונה הקרה תצטרכו להעביר בחושך משום שהשמש זורחת לשעות בודדות בערי הדרום (וגם אז האור מאוד חלש ונראה כמו שעת אחה״צ אצלנו). בערי הצפון היא אינה זורחת כלל בתחילתו, ותופעה זו מכונה ״ליל קוטב״. ועם כל השמש שיש בבירה השוודית בשיא הקיץ, מזג האוויר שם גרם לי בעיקר להיזכר בחורף הישראלי. וזה מושלם. הדרך הכי טובה להתמודד עם הפרשי הטמפרטורה בגלל העננים, היא פשוט ללבוש חולצה קצרה ועליה משהו ארוך - כמו ג'קט או מעיל. תשכחו מהרכבת התחתית לפני 6 שנים ביקרתי לראשונה בשטוקהולם ואת רוב ההתניידות שלי עשיתי באמצעות הרכבת התחתית הנפלאה, עם התחנות המעוצבות והאומנותיות ביותר באירופה (חובה לבקר בהן), אבל בטיול האחרון ראיתי להפתעתי שגם בשוודיה כל הרחובות מוצפים בקורקינטים חשמליים שיתופיים - אבל בלי כאוס. קורקינטים חשמליים בשטוקהולם, שוודיה | צילום: ינון בן שושן, mako חופש בזמן שאצלנו עדיין מחפשים פתרון לכלים שחוסמים את המעבר להולכי הרגל, בשטוקהולם מדובר בכלי התחבורה השימושי ביותר שאתם יכולים לדמיין, בעיקר בזכות זה שברחבי העיר כולה נסללו שבילים לרוכבי אופניים שלא מפריעים לאף אחד, לא מסכנים את החיים, ומקצרים את הדרך באופן משמעותי - ועל דרך הופכים לאטרקציה בפני עצמה. לא קרירים כמו שחשבתם על הקרירות של התושבים האירופאיים נאמר לא מעט, אבל השוודים התגלו דווקא כאנשים מסבירי פנים. כאלה שיצאו מגדרם כדי להבין ולעזור לתייר באנגלית משופשפת ורהוטה. תמיד שואלים אם הכל בסדר, תמיד מחייכים, ואם רק תבקשו עזרה מהאדם הכי רנדומלי תקבלו סיוע צמוד. כך לדוגמה מצאתי את עצמי בסופר שכונתי ושאלתי את אחד הסדרנים היכן אני יכול למצוא בקבוק מים. להפתעתי הוא פשוט עזב את הכל והלך איתי עד למדף כדי לראות שאני מסתדר. אם אתם שונאים לעמוד בתור, תדעו שהשוודים מתנהגים כאילו הם עושים תחרות אחד עם השני מי מחכה יותר זמן בתור, בסבלנות שהייתה מוציאה אותנו הישראלים מדעתנו, ואולי בגלל זה היה לי כל כך רגוע ונעים לטייל שם שלא רציתי לחזור לקצב המהיר שאנחנו חיים בו בארץ. אין מזומן אם אתם מתכננים טיסה לשוודיה אין צורך לעבור בצ'יינג', משום שלא מקבלים מזומן כמעט באף מקום. המראה הכי שכיח בשטוקהולם הם שלטי "לא מקבלים מזומנים" בחנויות ומסעדות ברחבי העיר בעקבות המעבר של עוד ועוד עסקים בשוודיה לתשלומים דיגיטליים. אז מה עושים אם רוצים לשלם? תוכלו לעשות את זה באמצעות אפליקציה או כרטיס אשראי. אפילו התשלום למקבצי הנדבות נעשה באמצעות אפליקציה בסמארטפון. אטרקציות שטוקהולם מפורסמת בעיקר בזכות האיים הרבים שמחברים אותה באמצעות גשרים וכבישים, וגם ביום הכי חם בקיץ תצטרכו לקחת איתכם משהו ארוך בתיק בגלל הרוח הקרירה שמגיעה מהים הבלטי. העיר העתיקה, גאמלה סטאן (Gamla Stan), היא אחת הנקודות המרכזיות שממנה תוכלו להמשיך בהליכה קצרה לכיוון שדרת החנויות הגדולה שמתחילה בכיכר סרגל (Sergel's Square). את בניין העירייה שנמצא ברחוב Hantverkargatan תוכלו לראות כמעט מכל מקום בעיר. העיר העתיקה, גמלה סטאן | צילום: ינון בן שושן, mako חופש View this post on Instagram A post shared by Inon Ben Shushan (@inon_ben_shushan) on Aug 17, 2019 at 10:36am PDT אם אתם רוצים קצת להתנתק תוכלו ללכת לאחת עשרות הפארקים הפרוסים סביב שטוקהולם. Zinkensdamm הוא אחד מהפחות מתוירים ובו תוכלו לפגוש בעיקר מקומיים שבאים עם המשפחות לטיולי אופניים, או סתם לשבת בשמש ליד האגם. באותו האזור תוכלו למצוא גם גינות ירק פרטיות שלא תושבי האזור, עם שבילים שקטים וצרים שרק יחזקו את תחושת הניתוק מהעיר. בניין העירייה בשטוקהולם | צילום: ינון בן שושן, mako חופש Ericsson Globe, שטוקהולם | צילום: ינון בן שושן, mako חופש Zinkensdamm | צילום: ינון בן שושן, mako חופש יש גם נקודת תצפית מדהימה: Ericsson Globe הוא אצטדיון שנראה כמו כדור גולף ענק נחשב להיכל המספירי (חצי כדור) הגדול ביותר בעולם. באמצעות מעלית שקופה שעולה לנקודה המרכזית ביותר במרכז הגג תוכלו לראות את שטוקהולם מלמעלה. את הכרטיסים ממולץ לרכוש מראש באתר. מחירים כמעט כמו בתל-אביב שוודיה, כמו כל מדינות סקנדינביה, נחשבת ליעד יקר במיוחד. הבשורה המשמחת היא שהיא לא יותר יקרה מתל-אביב, אבל כן יקרה יותר מלונדון נכון לעכשיו. לדוגמה: אם תקנו כוס קפה הפוך ועוגה במרכז העיר זה יעלה לכם כ-140 קרונה שוודית (כ-50 שקלים). אם תקנו את זה במקומות מרוחקים יותר זה יעלה לכם אפילו פחות. מחירי חנויות הבגדים מעט יותר זולים מישראל, וכמוהם גם מוצרי החשמל. קפה | צילום: Shutterstock יחד עם זאת, התחבורה הציבורית היא היקרה ביותר שיצא לי לראות עד כה במדינה אירופאית. נסיעה בכיוון אחד ברכבת או באוטובוס, עם אפשרות נסיעת המשך למשך 70 דקות, תעלה לכם 45 קרונה שוודית (16 שקלים). לשם השוואה, נסיעה דומה בישראל תעלה לכם רק 5.90 שקלים. מה אוכלים? המאכל הכי מזוהה עם השוודים הם כדורי הבשר הפופולרים המוגשים לצד פירה וריבת אוכמניות, ואתם בטח מכירים אותם מהביקור שלכם באיקאה. למרות שהשילוב של אוכמניות וכדורי בשר בטח נשמע איום ונורא, אני דווקא הופתעתי לטובה. כדור בשר של איקאה | צילום: Moma okgo, ShutterStock אוכמניות | צילום: Brian A Jackson, Shutterstock את האוכמניות תוכלו למצוא כמעט בכל מאכל או מוצר בשוודיה - מעוגות ומעדני חלב ועד וסבונים ותחליבי רחצה. מה הסיבה לכך? כמו שאר המדינות הנורדיות, בשנת יבול טובה היערות בשוודיה שופעים באוכמניות ופירות יער שרק מחכים שיקטפו אותם. {title}





