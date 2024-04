Knee Defender http://t.co/iS8P3dOaaf #kneedefender #travel #gadgets #airplane pic.twitter.com/u1rxxi9OMa — HowDidI? (@HowDidILive) September 9, 2014

המטוס הוא סיר לחץ של הליכות ונימוסים. לאיזה נוסע יש את הזכות לסגור את החלון, למי מגיע לשים את הטרולי בתא העליון, האם זה בסדר לחלוץ נעליים. אבל שום נושא לא מעורר יותר מחלוקת מאשר הוויכוח על השענת המושב. יש נוסעים שמאמינים שאם למושב יש את היכולת להישכב, זו זכותתם המלאה להשתמש באפשרות הזו. אחרים מתביישים ויש כאלה שדוגלים באופן עקרוני באיסור על הפעולה הזו.

לקראת החופשות הקרבות, ובראשן חופשות הקיץ, מתפרסמים ברשות החברתיות סרטונים על מתקן שאמור למנוע בדיוק את הבעיה הזו – או להתחיל מלחמות. זהו ה"ני דיפנדר" (knee defender – מגן הברך), מתקן קטן בצורת טריז שנועד למנוע מהמושב שלפניכם מלהישען לאחור, ובכך למעשה לשמור על הברכיים שלכם, ומשם שמו. המתקן הזה אינו חדש, ולמעשה הוא נוצר כבר לפני כעשר שנים, אך כעת הוא מתחיל לקבל יותר תשומת לב מהנוסעים, בתקופה שבה מספר חברות תעופה עוצרות לחלוטין את האפשרות להישען לאחור.

View this post on Instagram A post shared by Palms Journeys (@palmsjourneys)

מתקן הפלסטיק הקטן מורכב משני חלקים, שיש להניח על מוטות התמיכה של שולחן המושב במטוס. על ידי יצירת חיכוך ומינוף. מרווח נוסף זה מונע מהמושב מלפנים לשכב במלואו, או במקרים מסוימים מנטרל את האפשרות לגמרי, אבל האפקטיביות תלויה בעיצוב שולחן המגש ומבנה המושב למרות שהוא מתאים למרבית המושבים. המכשיר עשוי בדרך כלל מפלסטיק קל משקל, לרוב ABS (אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן) בשל חוזקו וגמישותו.

מגן הברך הוא פרי יצירתו של איירה גולדמן, עוזרו לשעבר של המושל לשעבר והסנאטור האמריקני פיט ווילסון. בשנת 2003 הוא טס והבין שהוא עייף מנסיעות צפופות במטוס ומרווח מוגבל לרגליים, והחליט לקחת את העניינים לידיים. הוא יצר את המכשיר הפשוט הזה, והוא מצא במהרה שוק נישתי בקרב מטיילים גבוהים שמאסו מכך שהברכיים שלהם כואבות בכלל נוסעים שנשענים.

Want protection from reclining airplane seats? Here’s our Gadget Duck Knee Defender Review: http://t.co/44IV7N41oV pic.twitter.com/sAhJizX1Xw — Bryan Black (@bryanpblack) January 27, 2014

A United passenger's "knee defender" caused a quarrel so heated the plane was forced to land. http://t.co/hVfP61ZgBW pic.twitter.com/YIU37sUQIs — National Post (@nationalpost) August 26, 2014 A United passenger's "knee defender" caused a quarrel so heated the plane was forced to land. http://t.co/hVfP61ZgBW pic.twitter.com/YIU37sUQIs — National Post (@nationalpost) August 26, 2014

בעוד שחלק רואים במכשירים מתנה משמים, אחרים רואים בכך חוצפה לשמה. למעשה, המתנגדים רואים בפעולה פגיעה בזכותו של הנוסע מלפנים להשעין את מושבו – זכות שלטענתם הם שילמו עליה בעת רכישת הכרטיס. אם כי בעידן של מרווח רגליים שהולך ומצטמצם, זכות זו מרגישה יותר ויותר שנויה במחלוקת.

חברות התעופה עצמן לא בדיוק אימצו את "מגן הברך". כמעט כל חברות התעופה הגדולות בארה"ב אסרו על השימוש במגן הברך, וגם חברות בין-לאומיות רבות מחרימות אותו כולל אייר קנדה, ווסטג'ט, קוואנטס, ווירג'ין אוסטרליה. האיסור נובע בעיקר מדאגות בטיחותיות ומחשש לפגיעה במושבי מטוסים. אחרות שותקות, ומשאירוץ את הנושא לשיקול דעת הנוסע (ולעימות אפשרי). ה-FAA (מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב) לא אסרה במפורש את השימוש במכשירים, אך יש לו תקנות לגבי התעסקות בציוד של מטוסים.