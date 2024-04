לפי אתר SeatGuru שמתמחה במטוסים ובטיפים לטיסות, יש כמה מושבים שממש לא הייתם רוצים להתיישב בהם. האתר בדק את דגם בואינג 737-800, אחד מדגמי המטוסים הפופולריים בעולם, במיוחד לטיסות לטווח קצר.

על פי הבדיקה, אם אינכם אוהבים את הרעש של מים יורדים באסלה או אנשים שעומדים בתור לשירותים, התרחקו משורות 1-2 ו-32-33, ובמיוחד ממושבים 33C ו-33D שהם הקרובים ביותר לתא השירותים. אלה כנראה מושבים לא רצויים, גם בגלל שעת הארוחה, ואחריה, שהופכת את הישיבה כאן לרועשת במיוחד.

תחשבו איפה אתם רוצים לשבת לפני הטיסה | צילום: Matej Kastelic, shutterstock

אם אתם מעדיפים להתיישב כשהציוד והחפצים שלכם צמודים אליכם, כנראה שמושבים ליד יציאות חירום עשויים שלא להיות אידיאלים עבורכם. כולם נמצאים בשורות 1, 15, 17 ובמושבים 2D, E ו-F שחייבים לשים את חפצי הערך שלהם בתאים העיליים. מי שיושב כאן אחראי לביטחון הנוסעים במקרה של חירום, לכן אסור לאחסן את החפצים על רצפת המטוס בזמן ההמראה והנחיתה.

בחלק מהמטוסים לא ניתן להזיז את משענות היד במושבי יציאת החירום כי שם מאוחסן השולחן. כמו כן, משפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 צריכות להימנע משורות אלו של מושבי הביטחון מכיוון שהן יתבקשו לעבור. באופן דומה, נשים בהריון, נוסעים נכים או כאלה עם מצב רפואי או פציעה לא יכולים לשבת כאן.

@Ryanair I paid extra for a window seat, thought I'd treat myself. Nice little trip away, spoil yourself to a window seat I thought........ #iwantarefund #wheresmywindow pic.twitter.com/d17pFxi69p — RayTHFC (@Ray_THFC) December 10, 2018

לדברי מומחי הנסיעות, המושב הגרוע ביותר בדגם זה של מטוסים הוא מושב 11A. כשנוסעים מזמינים את המושב הזה באתר, הם לרוב לא מודעים לכך שהוא אינו צמוד לחלון. למעשה מדובר במושב ללא חלון כלל, רק קיר לבן של המטוס.

המושבים הטובים ביותר לירידה ראשונה מהמטוס

אם אתם להוטים לרדת מהמטוס במהירות, שורה מספר 1 היא ההימור הטוב ביותר שלכם. שורה 33, השורה האחרונה, יכולה להיות גם טובה ליציאה מהירה, אבל זה תלוי אם חברת התעופה משתמשת בדלתות האחוריות – אבל זה לא תמיד המקרה. ישיבה במושב במעבר פירושה שתהיו קרובים יותר לדלת ותוכלו להגיע בקלות לחפצים שלכם בתאים העליונים.

המושבים הטובים ביותר למרווח לרגליים

לאלו הזקוקים למרווח רגליים נוסף, נסו לתפוס מושב ליד דלתות יציאת החירום הקדמיות והאמצעיות. במטוס הנפוץ של בואינג 737-800, המושבים הללו נמצאים בשורות 1, 16 ו-17 ו-2D, 2E ו-2F.

לא מתאימים לכולם, אבל עם מרווח לרגליים. מושבי יציאת חירום | צילום: Yuttapol Phetkong, shutterstock

המושבים הטובים ביותר לצילום

אם אתם אוהב לצלם, חלון מטוס מציע את הנוף הטוב ביותר. אתם יכול לצלם שקיעות יפהפיות, זריחות ונופים עירוניים. שורות 15-17 מושלמות לצילום של כנף המטוס. אבל אם אתם רוצים נוף ללא הפרעה של השמים, שורות 1-5 הן בחירה מצוינת.

המושבים הטובים ביותר לשינה

טיסה יכולה להיות מעייפת ואין הרבה מה לעשות מלבד לשבת. על פי הבדיקה של אתר הנסיעות, המקום הטוב ביותר להירדם בו הוא המושב שליד החלון. אנשים שצריכים להשתמש בשירותים לא יפריעו לכם ואם תשבו במושב ליד חלון באמצע המטוס גם לא תצטרכו להתמודד עם הרעש מהשירותים ומכל פטפוט של צוות המטוס.