לפני כשנה וחצי רכשו שבעה בני משפחה מצפון הארץ חבילת נופש לארבעה ימים בצפון קפריסין (קפריסין הטורקית) דרך חברת ארקיע. לטענתם, דקות ספורות לאחר שנחתו בשדה התעופה בלרנקה, משם תכננו להמשיך ליעדם, השלטונות הודיעו להם שעליהם לעזוב מידית את קפריסין בגלל שהם כוונתם לנפוש בחלק הטורקי, אשר מצוי בסכסוך ארוך עם חלקה היווני של קפריסין. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako "ישנו על הרצפה שעות ארוכות, בלי לאכול ובלי לשתות. אסרו עלינו לצאת מהשטח המוגבל שבו היינו. לא יידענו אותנו מראש שיש איסור להיכנס לקפריסין הטורקית דרך לרנקה", קובלים בני המשפחה. "לא ידענו ולא יידענו אותנו שיש בעיה פוליטית כלשהי. נגרמה לנו עוגמת נפש, השפלה ונזק כלכלי". רק למחרת בבוקר, לאחר כ-12 שעות בהם שהו בשדה התעופה, הם הועלו על מטוס בחזרה לישראל. כשנחתו, הגישו בני המשפחה תביעה נגד חברת ארקיע לבית משפט לתביעות קטנות בנצרת. הם תבעו פיצוי גבוה של 33,500 שקל. חברת ארקיע הגישה כתב הגנה בו טענה, כי במועד האירוע לא היו בעיות לתיירים ישראליים להגיע לחלק הטורקי של האי. עוד נטען, כי השגרירות הקפריסאית היוונית ציינה באותו מועד כי אין בעיה להגיע לאזור. על פי חברת התעופה, במקרה הזה של התובעים ניתנה הנחיה שרירותית של הרשויות בחלק היווני של האי, שלא לאשר מעבר לצד הטורקי וגם לא לאפשר למי שרכש חבילת נופש לחלק הטורקי. "מאז אותו מקרה אנחנו לא מוכרים יותר חבילות לחלק הטורקי של האי", ציין נציג ארקיע בבית המשפט. לטענתו, החבה קיבלה את המידע על האירוע מהתובעים שעתיים לאחר שאלה נחתו בישראל וזיכתה את חשבונם (כ-14 אלף שקל) וכי מדובר באירוע חריג שאין לה אחריות עליו. View this post on Instagram A post shared by Ne Zaman Nereye (@nezaman.nereye) on Jul 10, 2018 at 6:42am PDT לפקושה, בירת קפריסין הצפונית השופט העמית יובל שדמי קבע, כי למרות שאין אחריות לארקיע על המקרה, היא אחראית לפצות אותם על עוגמת הנפש שנגרמה להם. הוא קבע, כי החברה תשלם סכום של 3,500 שקל. {title}





