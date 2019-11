במהלך טיול בצפון הארץ: שלף סכין ואיים לדקור את המטיילים

ל', בת 25, אחיה וכמה מחבריהם יצאו לפני כארבע שנים לטיול טרקטורונים אזור עמוקה שבגליל . במהלך הטיול נתקלה החבורה במשפחה שבילתה ביער עם ילדיהם. אב המשפחה ואחיו זעמו על ל' וחבריה שלטענתם משתוללים עם הטרקטורונים והעיפו על ילדיהם חול. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש לדברי ל', בעקבות כך אחד מבני המשפחה תקף את אחד מחבריה במכת אגרוף, ולאחר מכן שלף סכין והצמיד לגרונו של אחיה ואיים לרצוח אותו. "הוא איים להרוג אותנו. הוא השתולל עם הסכין הארוכה ופחדתי שידקור אותי" שחזרה ל'. "האח השני של החשוד זרק אבנים גדולות עליי ועל חבר אחר בקבוצה. מהפחד שיפגעו בי ברחתי מהמקום בריצה, לא הבחנתי שיש צוק ונפלתי. ספגתי חבלות בכל הגוף. נהרסו לי החיים". View this post on Instagram A post shared by Shira Horesh (@shirahoresh) on Mar 23, 2019 at 12:01pm PDT ל' פונתה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. היא נפגעה בעיקר ברגלה השמאלית, אושפזה ונאלצה לעבור הליך שיקומי ממושך. לאחר ש-ל' וחבריה הגישו תלונה במשטרה נגד אחד האחים שתקף אותם, הוגש נגדו כתב אישום והוא נשפט לשבעה חודשי מאסר בפועל. בנוסף, ל' הגישה תביעה אזרחית לבית משפט השלום בצפת נגד האח שתקף את חבריה ושבעקבות איומיו נפלה מהצוק. היא צירפה לכתב התביעה חוות דעת של רופא מומחה שקבע לה 60 אחוזי נכות וציין שעקב המקרה היא אינה עובדת. האחים מצדם הגישו כתב הגנה בו ביקשו לדחות את התביעה על הסף. לטענתם התובעת וחבריה השתוללו עם הטרקטורונים ביער והעיפו עליהם ועל ילדיהם חול ואבק. כמו כן, הם הכחישו שהייתה קטטה והטילו את האחריות למקרה על ל' וחבריה. "טיילנו ביער עם שלושה ילדים קטנים. באתי לדבר איתם, הותקפתי ולכן נאלצתי להחזיר", טען אחד האחים. השופטת מיכל ברלינר לוי קיבלה את התביעה ואת גרסתה של ל' לפיה חששה שהאח יפגע בה וחייבה אותו לשלם לה פיצוי של מיליון שקלים. לדבריה, לא הייתה כל הצדקה להתנהגות האח והתגובה שלו הייתה חריגה ולא סבירה. התביעה נגד האח השני נדחתה. {title}





