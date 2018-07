מקסיקו נחשבת לגן עדן עלי אדמות עבור עשרות אלפי מטיילים ישראלים שמגיעים בכל שנה לבקר באתרי הטבע ובחופים היפים שלה, בעיקר בטיול של אחרי הצבא או בירח הדבש. זה לא קשה לפספס את כל כל התמונות המרהיבות שעולות לרשת שמעידות על כך. אך לצד כל אלה, במדינה ישנן לא מעט סכנות. כך קרה לשתי מטיילות, בשני אירועים שונים, שהחליטו לספר על החוויות הקשות שעברו עליהן. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש ליאור שחר שטיילה באחרונה באיסלה מוחרס העלתה פוסט לדף הפייסבוק של "מוצילר-דרום אמריקה-מרכז אמריקה" בו סיפרה על השירות הגרוע שקיבלה במסעדה-בית קפה CAFÉ MOGAGUA, אליו מגיעים ישראלים רבים, רק בגלל היותה ישראלית. לדבריה, היחס המשפיל והמזעזע שקיבלו היא וחבריה מצוות המלצרים היה פוגעי וגזעני. Breakfast time #travel #cafemogagua #islamujeres #cancun #tulum #yoga #lgbt #mexicanfood #healthyfood A post shared by mogagua (@mogagua) on Feb 22, 2018 at 5:54am PST "אזהרה- מסעדה גזענית באיסלה מוחרס", שיתפה שחר. "חייבת להזהיר מבית הקפה הזה שנמצא באיסלה מוחרס וכביכול אוהב ישראלים עם שלטים בעברית, אבל מפגין מצד המלצרים והצוות שלו יחס גזעני ופוגע. אני מטיילת כבר חצי שנה ולא נתקלתי בדבר מגעיל כזה". לדבריה, המלצרים ביקשו מהן שלא לעשות יותר מדי שינויים בתפריט בנימוק ש-99.9 אחוז מהישראלים אותו דבר. "אחרי ששאלנו אותו אם הוא מבין שהוא מדבר בגזענות, קיבלנו תשובה חיובית", כתבה שחר. היא ציינה גם שצוות העובדים צחק בעת השיחה שלהם עם עובד במסעדה. שחר וחבריה החליטו לעזוב את המקום בעקבות הדברים. "יחס מגעיל ומזלזל. לא ממליצה לאף אחד מאתנו לממן מקום כזה", סיכמה שחר את החוויה הלא נעימה שהיא ושאר הישראליים שהיו איתה עברו. גולשת נוספת חיזקה את דבריה של שחר: "מסעדה מזעזעת. אני מסכימה עם כל מילה". לטענת הגולשת גם היא קיבלה במסעדה יחס גרוע וכאשר ביקשה תוספת מסוימת למנה היא נדהמה לגלות בחשבון סכום שונה מזה שמופיע בתפריט. לטענתה, כשהעירה למלצר הוא צעק עליה בפני כל האנשים. A post shared by Shecid SL✨ (@shecid1204) on Jul 9, 2018 at 10:24pm PDT גולשים אחרים טענו שבגלל המשכורות הנמוכות שמקבלים העובדים במרכז ודרום אמריקה, מצב השירות במסעדות ובבתי קפה נראה ככה. "זו לא בעיה של המסעדה, זו בעיה של ישראליים שמוציאים שם רע עד כדי כך שבעלי עסקים מעדיפים לאבד פרנסה מאשר להתעסק עם הסוג הזה. ישראלים חדשים ביבשת לא מבינים שיש מנטליות שונה באמריקה הלטינית לגבי השירות", הסביר אחד הגולשים. "המחירים נמוכים, השכר נמוך וכך גם השירות". לדבריו, הדרישות של המטיילים הישראלים מהמלצרים לשנות את הסלט ובמקום פטרוזיליה לשים מלפפון שובר אותם, כי הם רובוטים שיודעים לעשות רק מה שכתוב בתפריט. הוא הציע שמטיילים שרוצים שירות טוב ילכו לאזורים של העשירון העליון, שם ישלמו יותר והשירות יהיה בהתאם. "המלון היה קצת מוזר" במקרה אחר, מאיה טל, שמטיילת גם היא במקסיקו שיתפה באותה קבוצת פייסבוק על חוויה קשה שעברה בזמן שנסעה יחד עם כמה חברים לבית מלון חדש בשם לטינו, בעיירה טולום. "חשוב לציין שהמלון היה נראה מעולה ובמחיר אטרקטיבי ממש. לא האמנו שהוא כזה זול", כתבה טל בפוסט שהעלתה. אלא שמהר מאוד הם גילו שהדברים לא באמת כפי שהם נראים. "כשהגענו למלון חשבנו שזה קצת מוזר שהוא ריק לגמרי ואנחנו היחידים במלון", ציינה טל. לדבריה, במקום לא היה שירות חדרים והחדר שקיבלו היה מבולגן. כשהיא ביקשה להחליף מגבת נאמר לה שלא מחליפים מגבות כל יום אלא רק בעוד שלושה ימים. השיא היה כשלטענתה הפקיד במלון תצפת עליה ועל חברותיה במהלך הלילה והן התחילו לחשוש היות והבנים יצאו לבלות והן נשארו לבד בחדר. לטענת חברתה של טל, עשר דקות לאחר מכן, קצת אחרי חצות הלילה, נשמעה דפיקה בדלת ואחד מאנשי צוות המלון טען שעליו לערוך חיפוש בחדר בנימוק שעליו לוודא שהכול תקין. תוך כדי, הוא ניסה לברר עם הבנות דברים משונים כמו כמה כסף יש להן והאם יש להן קעקועים על הגוף. בשלב מסוים הפקיד אף אמר להן שיארזו את הדברים ויעברו למלון אחר בעיר. הבנות הבינו שמשהו לא תקין והתקשרו לבחור שוויצרי שהכירו במהלך הטיול ומתגורר בסמוך למקום. הוא סיפר להן שהמלון שהן שוהות בו לא היה קיים עד לפני כחודשיים ושהוא חושד שהן הסתבכו בניסיון לחטיפה. "הוא אמר לי 'מאיה אני צריך שתהיי רגועה, תארזי את כל הדברים שלך ותנעלי את הדלת. אני מגיע לקחת אותך. תישארי איתי על הקו'". הבנות ארזו את התיקים והצליחו להמלט מהמקום בסיוע התייר השוויצרי. "הוא הסביר לנו שכמעט נחטפנו, וששבועיים לפני זה מקרה דומה קרה ללקוחה שלו", שחזרו השתיים. החופים של טולום. שווה להגיע, אבל חייבים להיזהר | צילום: BlueOrange Studio, Shutterstock טל וחברתה המליצו למטיילים שלא להיות שאננים למרות שמקסיקו היא מדינה מדהימה. לא ללכת לבתי מלון זולים ושעדיף להוסיף עוד כמה דולרים ולשהות בבית מלון טוב עם המלצות כדי להיות בטוחים ולא להיות חשופים לחטיפות. גולשים רבים ציינו שמקסיקו הפכה באחרונה למקום שבחלקים שונים של המדינה מפחיד להסתובב חופשי, אבל המליצו לטייל בה. "אל תעשו לילה בטולום. יום מספיק לראות את כל המקומות הכי יפים. זו עיירה מפוצצת בשוטרים אבל הכול מלא בשחיתות. מקסיקו מושלמת, אל תוותרו", כתבה אחת הגולשות. {title}





