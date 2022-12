עונת הפרסים בעולם התיירות נמשכת, ואחרי לא מעט תארים שקטפו בתי מלון שונים בארץ, בתחילת החודש מגזין התיירות הנחשב Condé Nast Traveler הכניס את מלון THE JAFFA התל אביבי לרשימת המלונות הטובים בעולם, הכוללת בסך הכל 57 מלונות. זהו המלון הישראלי היחיד שנכלל ברשימה.

הרשימה, The Best Hotels and Resorts in the World: The Gold List 2023, היא חלק ממדריך גלובלי שמתייחס ליעדים המובילים לשנת 2023. עורכי המגזין היוקרתי הם אלה שבחרו את רשימת הריזורטים והלוקשיינים המסתמנים כטרנדיים לקראת השנה הנכנסת.

השנה הושם דגש ברשימה על מעורבות של המלון והלוקשיינים הנבחרים עם הקהילה המקומית ועל האפשרות שהם מעניקים לחופשה במקצב איטי יותר. צילום: עמית גירון צילום: עמית גירון

מנימוקיי המגזין לבחירת THE JAFFA: "תמונה בודדת של הצ'אפל במלון, חלל ששימש בעבר ככנסייה במנזר עם חלונות ויטראז'....הפכה ליצירת מופת אנכרוניסטית, והיא ההשראה לביקור בת"א. כשתמונה זו הופכת לממשית היא עוצרת נשימה.

"נוסחת 'החדש פוגש את הישן' מורגשת בכל חללי המלון ומהווה אנלוגיה הולמת לג'נטריפיקציה שמתרחשת ממש מחוץ ללובי. יפו, בה שוכן המלון, התגלתה כאחד המקומות החמים והיצירתיים בישראל".