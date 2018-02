בעוד כחודש מגיע פסח וביחד איתו מגיעה ההכרזה הרישמית על סוף החורף ותחילת עונת הטיולים והטיסות לחו"ל של המוני ישראלים. בשונה מהשנה שעברה, השנה פסח יוצא בתקופה מוקדמת וקרה יותר, מה שגורם לכך שמפת היעדים המבוקשים נראית אחרת. כך, חופשות הבטן גב והחופים שהיו סגנון הטיולים המועדף לחג, מפנות את מקומן ליותר טיולים אורבניים וחמים. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש "מכיוון שהשנה פסח יוצא מוקדם ועדיין קריר ביעדי הנופש, אז הביקוש הגבוה הוא לחופשות בתוך העיר", נמסר מחברת תלמה נסיעות. "יעדים כמו ברלין, וינה, בוקרשט וקייב, מאוד מבוקשים. כמו כן, דרום איטליה שזהו יעד שמאפשר סגנונות טיול רבים במזג אוויר אביבי". A post shared by Catalina Ávila Puerto (@catavila28) on Feb 24, 2018 at 8:19am PST

"אני מעריך שיותר מחצי מיליון ישראלים יטוסו לחו"ל בפסח – בעיקר לערי אירופה וארה"ב", אומר יוני וקסמן סגן יו"ר מועצת המנהלים של חברת אופיר טורס. "מנתוני ההזמנות שבוצעו עד כה בחברה אנו למדים שסופיה ופראג המציעות חופשות במחירים נוחים ביותר, תהיינה יעדים מבוקשים מאד, כמו כן בוקרשט, לונדון וברצלונה". גם באתר טרווליסט מציינים את העובדה שמזג האוויר הקריר השנה גורם לכך שחופשות הבטן גב אאוט וחופשות עירוניות אין, כשמעל כולן מובילות הערים באירופה. "חג הפסח יוצא השנה בסוף חודש מרץ ולכן מזג האוויר ביעדי באגן הים התיכון עדיין אינו חם מספיק לנופשונים", אומרת מנכ"לית האתר. "לאור זאת, אפשר לראות השנה עלייה בביקושים ליעדים אורבניים". A post shared by Gaétan Pourcelet (@gaetanintheworld) on Feb 24, 2018 at 1:38pm PST

לפי האתר, פראג הוא היעד המבוקש מבין חבילות הנופש בפסח הקרוב עם 21 אחוזים מהמזמינים. אחריו נמצאים יעדים כמו באוטמי בגיאורגיה, כרתים, בוקרשט ורודוס. בעשירייה הפותחת ניתן למצוא גם את לונדון, ברלין, בודפשט, רומא ואמסטרדם. בחברת השטיח המעוף נמסר שהיעדים המבוקשים ביותר אצלם הם דווקא כן יעדי הנופש רודוס וכריתים.

כמו כן, בחברה רואים מגמה עולה של נופשים ישראלים בדוברובניק, יעד המשלב מלונות איכותיים עם היסטוריה, מוזאונים ורצועת חוף מדהימה. מה חדש? גם השנה נכנסו מספר יעדים חדשים לזירה. חלקם חדשים מהניילון וחלקם פשוט עברו למרכז הבמה. באתר הדקה ה-90 מציינים שני יעדים ספרדיים שמתחזקים משמעותית בחג הקרוב: טנריף ומדריד. שני היעדים הללו אמנם אינם חדשים, אך הבלגן בברצלונה גרם לכך שהיעד שהיה הכי חזק עד היום מתחיל להיחלש, ושתיהן נוגסות בנתחים שלו. A post shared by Gena (@genabelarus) on Feb 24, 2018 at 1:29pm PST

< באשת טורס מציינים יעד חדש נוסף שנכנס לזירה - ריביירת האולימפוס. "היעדים החדשים והחמים שלנו הם ריביירת האולימפוס ביוון, טנריף, אלבניה וסקוטלנד", אומרת גלית זכאי, מנהלת השיווק באשת טורס. "יחד עם זאת, נוספו לנו טיסות טיסות ליעדים קיימים שהצליחו מאוד בקרב הישראלים בשנתיים האחרונות כגון - באטומי, סיציליה, סלוניקי ופאפוס. נראה שהיעדים המבוקשים לפסח ואביב 2018 השנה הם יעדים שמשלבים בין חופשת בטן גב לחופשה עירונית". באתר ההזמנות חוליו מדווחים שהיעדים טביליסי ובאקו מתחזקים משמעותית. כמו כן, ערים ותיקות כמו ורשה וברלין שעדיין בעלות ביקוש גבוה וכן יעדים מפתיעים כמו הונג קונג וזנזיבר (שכן מדובר בהזמנות של הרגע האחרון והיעדים הללו מפתיעים כחופשות רגע אחרון). ומה קורה בארץ? גם בחופשות הישראלים בארץ ניתן לראות מגמות מעט שונות מחגים קודמים. לפי רשת המלונות פתאל היעד המבוקש ביותר בארץ לפסח הקרוב הוא כמובן אילת, שרק ממשיכה לצמוח ומראה גידול של 115 אחוזים לעומת השנה הקודמת. עוד בשלישייה הפותחת בארץ ניתן למצוא את תל אביב וטבריה עם גידול של 73 אחוזים בהזמנות. A post shared by Leo (@levfel) on Feb 24, 2018 at 11:31am PST

ברשת המלונות מציינים את אשדוד כיעד העולה בנוף החופשות בישראל. גם באשקלון ניתן לראות גידול משמעותי של 500 אחוזים בהזמנות ואף בבאר שבע ניכר גידול בענף התיירות. אין ספק שמשהו טוב עובר על הדרום בתקופה הזו של השנה. כמה טיפים לסיום רגע לפני שאתם צוללים להזמין את החופשה שלכם לחג או בכלל,, חשוב שתשימו לב למספר כללים בסיסיים שיכולים לעזור לכם במהלך החופשה הקרובה. יורי מרק, מנכ"ל מועדון הצרכנות הוט מציין שדבר ראשון כדאי להזמין מספיק זמן מראש ולא לחכות לרגע האחרון. "ככל שתקדימו, כך תימנעו מסיכון משמעותי של החופשה ותצליחו לשלוט בכל הפרטים הקטנים". כמו כן חשוב לשים לב למדיניות הביטולים של הטיסה. "לעתים ניתן למצוא חופשות זולות יותר בתמורה למדיניות של ביטול בתשלום מלא בלבד, אולם בהמשך לא מעט אנשים נוטים לשנות את דעתם ואפילו את יעדם, אם בגלל העדפה אישית ואם בגלל נסיבות מצערות כאלה ואחרות שמחייבות שינוי. עדיף לשלם קצת יותר אבל לשמור על גמישות בשינוי/ ביטול". יואל אמיר, מנכ"ל פספורט, מוסיף שחשוב מאוד לשים לב איזה פוליסת ביטוח אנחנו לוקחים. "גם פעילויות הנתפסות כפשוטות יותר דוגמת קיאקים, אבובים או סתם נסיעה ברכב שטח 4 על 4 עלולה להיחשב כספורט אתגרי, לכן יש לבחון היטב את האטרקציות שמציע אתר הנופש באזור. חשוב לציין שמרגע היציאה מהארץ – לא ניתן לשנות או להוסיף פרמטרים לפוליסה". "כמו כן, כדאי לשים לב לגנבים. איטליה וספרד ידועות כמקום מוצאם של הכייסים הטובים בעולם, אולם כיום כייסים אינם מסתפקים עוד בשוד המזומן, אלא תרים אחר המכשירים האלקטרוניים שלנו דוגמת טלפונים ניידים, מצלמות וגאדג'טים נוספים, לכן, מלבד נשיאה מאובטחת של הציוד, יש לשים לב לסעיף כזה בפוליסה". {title}





