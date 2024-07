Severe turbulence Hit Air Europa Flight UX045 from Madrid to Montevideo. Video of passenger rescued from overhead bin after the turbulence goes viral.#Aireuropaflight #Aireuropaflightturbulence pic.twitter.com/UWZMUa675o — Republic (@republic) July 2, 2024

לפחות 30 נוסעים נפצעו לאחר שטיסת UX045 של חברת התעופה "אייר אירופה" מספרד לאורוגוואי נקלעה למערבולת קשה, כשבטיסה ככל הנראה היו גם נוסעים ישראלים. מטוס הבואינג 787-9 דרימליינר נאלץ לבצע נחיתת חירום בנמל התעופה של העיר נאטאל (Natal) בצפון מזרח ברזיל, בשעה 2:30 לפנות בוקר ביום שני, יותר מ-4,000 ק"מ ממונטווידאו בירת אורוגוואיי.

סרטונים ששותפו ברשתות מציגים אנשים בטיסה כשהם בפאניקה וצועקים. במקרה אחד נראה אדם שפלג גופו התחתון מבצבץ מתקרת המטוס, מעל תאי האחסון העליונים, ככל הנראה לאחר שהוא עף לשם במהלך שהטיסה חוותה את כיסי האוויר. גם נוסעים אחרים נזרקו ממושביהם כשהמטוס פגע במערבולת, כאשר תמונות וסרטונים אחרים מהמטוס חשפו סצנה כאוטית – מסכות חמצן תלויות ולוחות תקרה שנעקרו ממקומם. בין הפצועים גם אזרחים מישראל, ספרד, ארגנטינה, אורוגוואי, בוליביה וגרמניה.

עם הגעתו לנאטאל חיכו למטוס כבאים וצוותי חירום ורפואה. לפי הדיווח של הצוותים, סביר להניח שכל הפצועים מהמערבולת לא היו חגורים מכיוון והופתעו מכיסי האוויר. בהצהרה שפורסמה בחשבון הרשמי של חברת התעופה ב-X, אמר דובר אייר אירופה כי בעקבות האירוע דווחו "פציעות קלות" בלבד, אם כי המטוס כעת מקורקע עקב הנזק הרב בכל רחבי תא הנוסעים.

נוסעים תיארו את האירוע בפני ערוצי חדשות באורוגוואי ואמרו כי הם חשו אימה וחששו שהמטוס יתרסק. "זה היה מטורף", אומר פרננדז ארבס, נוסע שהיה בטיסה. "אלה היו כמה שניות של אימה מוחלטת ואז כמה דקות ארוכות של חוסר ודאות וייאוש", הוסיף. כאמור עשרות נוסעים נלקחו לבית החולים בעקבות התקרית כשמספר נוסעים סבלו משברים באגן ופגיעות ראש, כך דיווח אתר החדשות G1.

התקרית התרחשה פחות מחודשיים לאחר שטיסה SQ321 של סינגפור איירליינס מלונדון הית'רו לסינגפור נקלעה למערבולות אוויר חמורות שהובילו למותו של נוסע לאחר שלקה בהתקף לב. עשרות נוסעים נפצעו קשה, וחלקם ספגו פציעות בעמוד השדרה כאשר מטוס הבואינג 777 איבד במהירות גובה באופן מפתיע.

כתוצאה מתאונת סינגפור איירליינס, תעשיית ענף התעופה הבטיחה לקחת את נושא כיסי האוויר ברצינות רבה יותר וחברות התעופה מנסות לעודד את הנוסעים לחגור את חגורות הבטיחות שלהם בכל עת, ולא רק כאשר שלט חגורות הבטיחות מופעל.