בני משפחה מירושלים, שהגיעו לבלות את הכריסמס בשנה שעברה בבית מלון באיסטנבול, גילו מהר מאוד שהחופשה שלהם לא צפויה להיות חגיגית כלל. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש "הגענו להתארח במלון 'מילאנו' בעיר", סיפר אמיר אב המשפחה ל-mako. "כשרצינו להיכנס לחדרים שהזמנו אמרו לי לחכות בלובי, בטענה שהם עדיין לא מוכנים. חיכינו כמה שעות ואז מנהל המלון קרא לי לראות את החדרים והם היו מוצפים במים. הייתי בהלם. לא היה אפשרה להיכנס לחדרים. במלון אמרו לי שזה מה יש ושאין מה לעשות". View this post on Instagram A post shared by Milano Hotel&SPA İstanbul (@hotelmilanoistanbul) on Jul 30, 2017 at 3:20am PDT אמיר פנה לחברת הנסיעות דרכה הזמין את חבילת הנופש, וזו פנתה לספק הטורקי איתו היא עובדת. "כל אחד הטיל את האחריות למחדל הזה על השני", טוען אמיר. "המלון טען שהודיע לחברה, חברת הנסיעות טענה שלא ידעה וככה זה נמשך מבלי שניתן לי פתרון". "בסופו של דבר יצאתי לחפש מלון חלופי בעצמי. הסתובבתי במשך כמה שעות כדי למצוא חדרים וזו הייתה משימה קשה. כל בתי המלון היו מלאים עד אפס מקום בגלל הכריסמס. רק בחצות מצאתי חדר באחד המלונות ושילמתי מכיסי. להיות מטורטר עם שלושה ילדים במדינה זרה שאני לא מכיר, זו לא פחות מעוגמת נפש". כשחזר לארץ, אמיר הגיש תביעה נגד חברת הנסיעות והספק לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים. הוא דרש פיצוי בסכום של 12 אלף שקל בגין עוגמת נפש ותשלום עבור החדרים בבית המלון החלופי שאותו מימן מכיסו. חברת הנסיעות והספק טענו שלאמיר ובני משפחתו הוצע מלון חלופי בדרגה תיירות גבוהה יותר אבל הוא סירב והתעקש על מלון בכיכר טקסים (Taksim Square) המרכזית בעיר. הרשם הבכיר בנימין בן סימון ציין בפסק הדין כי הוא נותן אמון בגרסת התובע וציין כי מדובר במחדל של חברת הנסיעות והספק המקומי שלא סיפקו לו מלון חלופי מבעוד מועד. השופט חייב את הנתבעות לשלם לאמיר פיצוי של 6,000 שקל. {title}





