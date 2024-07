בעקבות תקלת מערכות בין-לאומית במערכת של חברת CrowdStrike, שמשפיעה בין היתר על מערכות מחשוב של בתי חולים ומוקדי חירום מסביב, לעולם , וגם בישראל, גם בעולם התעופה יש לא מעט נפגעות כרגע.

נכון לעכשיו, חברות התעופה האמריקאיות, בתוכן דלתא ויונייטד שמפעילות גם טיסות לארץ, הודיעו על השבתה של טיסות רבות. עד לרגע זה לא נמסר על ביטול או דחייה של טיסות לארץ, אך ייתכן שאם המצב יימשך כך, זה יגיע גם להמראות ונחיתות של אותן החברות לישראל.

בנוסף, נמל התעופה של ברלין, אליו טסות גם חברות ישראליות, הודיע על פגיעה משמעותית בפעילות. בתוך כך, חברת אל על הודיעה כי טיסת LY2371 שתוכננה לנחות בברלין הוסטה לפראג ונחתה שם כעת. בנמל התעופה של סידני למשל, נרשמות תקלות ועיכובים. גם בנמל התעופה גטוויק בלונדון המערכות קרסו. השפעות גם בסכיפהול, אמסטרדם ובנמלי תעוםה רבים בארה"ב.

Currently at London Gatwick Airport. Most check-in and baggage desks appear to be down, no bags have been checked by WizzAir in the last 1.5 hours #CrowdStrike pic.twitter.com/wZBVrzMqMH — Serge Poliakoff (@sergepoliakoff) July 19, 2024

What global #disruption looks like in the world's airports - flights canceled, and on the screens instead of the usual information messages about #Windows system recovery.



The footage shows Amsterdam, Los Angeles, Atlanta and other cities

Consequences of the global Windows… pic.twitter.com/xzghspUxHy — UinHurricane (@UinHurricane) July 19, 2024

נכון לעכשיו, בנתב"ג לא נרשמו תקלות או השפעות חריגות, אך גם במקרה זה, סביר שאם המצב יימשך, כדור השלג יגיע גם אלינו. ממבט בלוח הטיסות מופיע טיסה אחת שתמריא מנתב"ג בעיכוב, אך לא ברור עדיין אם זה ישירות בגלל התקלה הטכנולוגית.

מאל על נמסר: בהמשך לדיווחים על תקלת מערכת הגורמת לשיבושים רבים ברחבי העולם, חברת אל על מעדכנת הבוקר כי היא אינה משתמשת בתשתית זו ועל כן אין השפעה על מערכות החברה. עם זאת, אנו מתחילים להתעדכן על שינויים ועיכובים בנחיתות והמראות בשל השפעת התקלה על נמלי תעופה בעולם. נשוב ונעדכן לפי הצורך.